Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam và Trung tướng Soulina Keopaseuth, Thứ trưởng kiêm Tổng Cục trưởng Tổng Cục Chính trị, Bộ Công an Lào đồng chủ trì hội thảo.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng phát biểu tại hội thảo.

Tại hội thảo, các đại biểu hai nước đã tập trung thảo luận cơ sở lý luận, thực tiễn và bối cảnh, triển vọng hợp tác đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo, chỉ huy và công tác đảng, công tác chính trị giữa Việt Nam và Lào. Trong đó chủ trương, chính sách, cơ chế, thực tiễn đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo, chỉ huy và đặc điểm công tác Đảng, công tác chính trị trong Công an của Hai bên hiện nay; kết quả, hạn chế và kinh nghiệm thực tiễn. Từ đó đưa ra định hướng giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hợp tác đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo, chỉ huy và công tác đảng, công tác chính trị giữa hai nước đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Trung tướng Soulina Keopaseuth nhấn mạnh mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào do Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Souphanouvong đặt nền móng đã trở thành tài sản vô giá của hai dân tộc.

Trung tướng Soulina Keopaseuth, Thứ trưởng kiêm Tổng Cục trưởng Tổng Cục Chính trị, Bộ Công an Lào phát biểu tại hội thảo.

Trong đó, hợp tác giữa Bộ Công an hai nước góp phần giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội của mỗi nước. Hợp tác đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo, chỉ huy và công tác đảng, công tác chính trị vì thế mang ý nghĩa vượt ra ngoài khuôn khổ một hoạt động chuyên môn, là “sự hợp tác vì con người, vì chất lượng và sức mạnh của mỗi lực lượng”.

Hội thảo tập trung làm rõ cơ sở lý luận, thực tiễn, bối cảnh và triển vọng hợp tác; chủ trương, chính sách, cơ chế, thực tiễn đào tạo, bồi dưỡng của mỗi Bên; định hướng giải pháp, kiến nghị nâng cao hiệu quả hợp tác trong tình hình mới.

Các đại biểu dự hội thảo.

Phát biểu tại hội thảo, thay mặt lãnh đạo Bộ Công an Việt Nam, Thứ Trưởng Lê Quốc Hùng khẳng định những kết quả trao đổi tại hội thảo tiếp tục cho thấy vai trò nòng cốt của các cơ sở đào tạo trong thúc đẩy hợp tác giữa lực lượng Công an hai nước; vị trí đặc biệt quan trọng của công tác đảng, công tác chính trị trong xây dựng lực lượng Công an cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Đây cũng là cơ sở để hai bên tiếp tục mở rộng hợp tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu khoa học, trao đổi lý luận, tổng kết thực tiễn, góp phần vun đắp quan hệ hữu nghị, đoàn kết giữa Việt Nam – Lào.

Đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh thời gian tới cần tiếp tục quán triệt sâu sắc và cụ thể hóa quan điểm, chủ trương của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước về phát triển quan hệ Việt Nam - Lào; xác định hợp tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và công tác đảng, công tác chính trị là một trong những lĩnh vực hợp tác có ý nghĩa chiến lược, lâu dài giữa hai Bộ.

Các đại biểu trình bày tham luận tại hội thảo.

Các nội dung hợp tác cần phù hợp với nhu cầu, điều kiện thực tế của mỗi bên; đặc biệt coi trọng xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, tư duy chiến lược và năng lực tổ chức thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm tính kế thừa và phát triển lâu dài của quan hệ hợp tác. Đây vừa là yêu cầu trước mắt, vừa là nhiệm vụ có ý nghĩa nền tảng đối với tương lai và tính kế thừa của quan hệ hợp tác đặc biệt giữa lực lượng Công an Việt Nam - Lào.

Bên cạnh đó, Bộ Công an hai nước cần tăng cường hợp tác toàn diện, thực chất về công tác đảng, công tác chính trị; chăm lo xây dựng lực lượng Công an hai nước vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ. Xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong xây dựng lực lượng Công an tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân mỗi nước.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Tập trung trao đổi kinh nghiệm về xây dựng Đảng, giáo dục chính trị, tư tưởng, bảo vệ chính trị nội bộ, xây dựng đạo đức cách mạng và văn hóa ứng xử. Đặc biệt, cần quan tâm giáo dục truyền thống lịch sử, vun đắp tình cảm thủy chung, son sắt, ý thức trách nhiệm gìn giữ và phát huy quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào cho các thế hệ cán bộ, chiến sĩ.

Trước đó Thứ trưởng Lê Quốc Hùng cùng đoàn công tác cũng đã đến dâng hoa tại công viên hữu nghị Việt – Lào; Dâng hoa tượng đài Chủ tịch Kaysone Phomvihane và trồng cây, thả cá tại Học viện Chính trị Công an Lào.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng cũng đề nghị cần gắn hợp tác đào tạo, bồi dưỡng với yêu cầu, bài toán thực tiễn bảo đảm an ninh, trật tự và nâng cao năng lực phối hợp giải quyết các vấn đề an ninh chung.

Qua đó, đẩy mạnh hợp tác nghiên cứu khoa học, trao đổi lý luận, tổng kết thực tiễn về xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, đào tạo cán bộ và bảo đảm an ninh, trật tự; phát huy hiệu quả các hình thức hội thảo, trao đổi chuyên gia và chia sẻ kinh nghiệm.