Thắt chặt đoàn kết quân - dân góp phần xây dựng vùng biên Sơn La ngày càng xanh, sạch, đẹp

Lực lượng BĐBP tỉnh Sơn La luôn thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ vững chắc hơn 274 km đường biên, không để xảy ra những vụ việc đột xuất, bất ngờ. Ảnh: Quàng Hùng

Những năm qua, cùng với nhiệm vụ bảo vệ vững chắc hơn 274 km đường biên, không để xảy ra những vụ việc đột xuất, bất ngờ, BĐBP tỉnh luôn đồng hành sát cánh cùng người dân phát triển kinh tế xóa đói, giảm nghèo. Với những việc làm thiết thực và ý nghĩa, hết lòng vì người dân của cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh đã tạo thêm động lực để người dân vùng biên vươn lên trong cuộc sống.

Các cán bộ đến tận bên bếp lửa để phổ biến kiến thức pháp luật cho người dân. Ảnh: Quàng Hùng

Cùng với giúp đồng bào vùng biên giới phát triển kinh tế, các Đồn Biên phòng Sơn La còn thường xuyên phối hợp với các bản tuần tra, kiểm soát trên địa bàn quản lý. Thông qua những việc làm cụ thể, thiết thực, hình ảnh người chiến sĩ quân hàm xanh ngày càng trở nên gần gũi, thân thuộc, là điểm tựa tin cậy của đồng bào các dân tộc nơi biên cương Tổ quốc.

Các Đồn Biên phòng thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động hướng về cơ sở, trong đó có chương trình “Ngày tình nguyện” với sự tham gia trực tiếp của cán bộ, chiến sĩ và người dân ở cơ sở. Ảnh: Quàng Hùng

Phát huy tinh thần trách nhiệm, gắn bó với nhân dân, thời gian qua, các đồn biên phòng trực thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động hướng về cơ sở, trong đó có chương trình “Ngày tình nguyện” với sự tham gia trực tiếp của cán bộ, chiến sĩ và người dân ở cơ sở.

Đồng hành cùng Nhân dân xây dựng csac

Các đơn vị đã phối hợp với Nhân dân tổ chức gần 300 lượt hoạt động vệ sinh môi trường, quét dọn đường làng, ngõ bản, khơi thông cống rãnh, thu gom rác thải, chỉnh trang khuôn viên nhà văn hóa và các công trình công cộng. Qua đó, góp phần xây dựng cảnh quan các xã, bản vùng biên ngày càng xanh, sạch, đẹp, nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường trong cộng đồng.

Đặc biệt, vào thời điểm thu hoạch vụ mùa, cán bộ, chiến sĩ các Đồn Biên phòng thường xuyên xuống đồng, hỗ trợ những gia đình neo người, hộ có hoàn cảnh khó khăn và gia đình chính sách thu hoạch lúa, ngô, chăm sóc hoa màu, bảo đảm nông sản được thu hoạch kịp thời.

Các cán bộ chiến sĩ BĐBP giúp dân thu hoạch mùa màng. Ảnh: Quàng Hùng

Ngoài ra, từ đầu năm đến nay, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh đã huy động 1.263 ngày công giúp nhân dân; tham gia làm 5,8km đường giao thông; hỗ trợ thu hoạch, chăm sóc 31ha hoa màu và trồng rừng, khai hoang phục hóa 6ha.

Đồng thời, tham gia sửa chữa, làm mới 154 căn nhà, góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt và ổn định cuộc sống cho người dân.

Các cán bộ, chiến sĩ BĐBP tích cực tham gia hỗ trợ xây dựng nhà cho người nghèo ở khu vực biên giới. Ảnh: Quàng Hùng

Cùng với hỗ trợ lao động, sản xuất, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh còn tổ chức khám, chữa bệnh cho 6.594 lượt người; cấp thuốc miễn phí với tổng trị giá 600 triệu đồng.

Các đơn vị còn tổ chức thăm hỏi, tặng quà trị giá 455 triệu đồng; hỗ trợ xây dựng 14 căn nhà cho người nghèo ở khu vực biên giới và xây dựng 6 căn nhà đồng đội.

Thông qua các “Tiết học biên cương”, các cán bộ, chiến sĩ BĐBP đã tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về biên giới, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm cho giáo viên, học sinh đối với sự nghiệp xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, qua đó khơi dậy tình yêu quê hương, đất nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc. Ảnh: Quàng Hùng

Có thể khẳng định, từ những việc làm cụ thể, thiết thực của cán bộ, chiến sĩ biên phòng Sơn La, hình ảnh người lính “Bộ đội Cụ Hồ” luôn được đồng bào các dân tộc tin tưởng và yêu mến, góp phần thắt chặt đoàn kết quân và dân, xây dựng cuộc sống khu vực biên giới ngày càng ấm no, hạnh phúc; tạo nền tảng quan trọng để phát huy sức mạnh của Nhân dân trong tham gia quản lý, bảo vệ đường biên, cột mốc, giữ gìn an ninh, trật tự địa bàn, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển.