Quang cảnh Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại thôn Giá, xã Phước Hà, tỉnh Khánh Hòa. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Trong không khí vui tươi, đầm ấm, cán bộ và nhân dân thôn Giá cùng ôn lại truyền thống 96 năm Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2026), tôn vinh những giá trị văn hóa dân tộc và nhìn lại kết quả xây dựng đời sống kinh tế, văn hóa tại địa phương. Ngày hội trở thành dịp thắt chặt tình làng nghĩa xóm, củng cố niềm tin và sức mạnh cộng đồng.

Người dân thôn Giá, xã Phước Hà (Khánh Hòa) tham quan gian hàng trưng bày sản phẩm đặc trưng của địa phương giới thiệu tại ngày hội. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Thôn Giá có 342 hộ với 1.365 nhân khẩu, trong đó đồng bào Raglai chiếm gần 97% dân số. Dù còn nhiều khó khăn, năm 2026, người dân đã nỗ lực phát triển sản xuất với diện tích gieo trồng 834ha, đàn gia súc, gia cầm đạt hơn 109% kế hoạch. Công tác giảm nghèo, an sinh xã hội đạt nhiều kết quả tích cực, với 15 hộ thoát nghèo, 23 hộ thoát cận nghèo; 16 căn nhà Đại đoàn kết được xây dựng, tổng kinh phí hơn 1,9 tỷ đồng. Đáng chú ý, 100% trẻ em trong độ tuổi đến trường, 100% người dân có thẻ bảo hiểm y tế và 338/342 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa.

Cán bộ và nhân dân thôn Giá, xã Phước Hà (Khánh Hòa) đón đại biểu về dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Các mô hình cộng đồng như “Điểm hẹn sức khỏe”, Câu lạc bộ nông dân bảo vệ môi trường, tuyến đường tự quản tiếp tục phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, xây dựng nếp sống văn minh và vun đắp tinh thần tương trợ trong cộng đồng.

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Nguyễn Hải Ninh nhấn mạnh, năm 2026 là năm đầu tiên Ngày Văn hóa Việt Nam được tổ chức theo Nghị quyết của Quốc hội, cụ thể hóa chủ trương của Bộ Chính trị tại Nghị quyết số 80 về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây là dấu mốc có ý nghĩa quan trọng, nhất là đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nơi văn hóa truyền thống chính là cội nguồn sức mạnh tinh thần và bản sắc cộng đồng.

Đồng chí Nguyễn Hải Ninh phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Đồng chí ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của đồng bào Raglai trong gìn giữ bản sắc văn hóa; đánh giá cao xã Phước Hà tổ chức ngày hội tại cả 7 khu dân cư với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, giới thiệu sản phẩm, nghề truyền thống và những “Bữa cơm đại đoàn kết” thắm đượm nghĩa tình.

Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền và hệ thống chính trị cơ sở tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết; cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần gương mẫu, sâu sát cơ sở, lắng nghe và giải quyết kịp thời nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, già làng và người có uy tín cần phát huy vai trò nòng cốt trong vận động, tập hợp quần chúng, tạo sự đồng thuận, giữ gìn an ninh, trật tự và củng cố đoàn kết trong cộng đồng.

Cùng với đó, địa phương cần đẩy mạnh phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, hỗ trợ sinh kế, nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả; quan tâm giáo dục, y tế và các đối tượng chính sách, yếu thế. Đặc biệt, cần chú trọng bảo tồn, trao truyền văn hóa Raglai, phát huy vai trò nghệ nhân, người có uy tín; gắn di sản với du lịch cộng đồng để vừa gìn giữ bản sắc, vừa tạo sinh kế, nâng cao thu nhập cho người dân.

Đồng chí đề nghị Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ưu tiên nguồn lực đầu tư hạ tầng thiết yếu, thiết chế văn hóa cơ sở, hỗ trợ phát triển sản xuất, tạo việc làm và triển khai hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Dịp này, đồng chí Nguyễn Hải Ninh tặng quà Ban công tác Mặt trận thôn Giá và 20 hộ gia đình chính sách, cá nhân tiêu biểu, nghệ nhân có thành tích trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2026.

Đồng chí Nguyễn Hải Ninh tặng quà cho các hộ gia đình chính sách, cá nhân tiêu biểu. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Đặc biệt, Văn phòng Trung ương Đảng phối hợp các doanh nghiệp, nhà hảo tâm vận động 2 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Giá. Đồng chí Nguyễn Hải Ninh đề nghị tỉnh Khánh Hòa và địa phương quản lý, sử dụng nguồn kinh phí hiệu quả, bảo đảm công trình sớm hoàn thành, trở thành không gian sinh hoạt văn hóa, hội họp và gắn kết người dân.

Đồng chí Nguyễn Hải Ninh và lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa thực hiện nghi thức khởi công xây dựng Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Giá, xã Phước Hà. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Ngày hội khép lại trong không khí ấm áp, nghĩa tình, để lại dấu ấn về sức mạnh đoàn kết và niềm tự hào văn hóa dân tộc. Từ những giá trị truyền thống được gìn giữ, tình làng nghĩa xóm được bồi đắp, người dân thôn Giá thêm đồng lòng, quyết tâm vượt khó, xây dựng cuộc sống ngày càng no ấm, góp phần làm giàu bản sắc văn hóa Raglai trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam.