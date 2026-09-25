Thất bại trước Hàn Quốc, U23 Việt Nam vẫn thể hiện điểm tích cực

Chiều 25/9, U23 Việt Nam bước vào trận tứ kết với thử thách rất lớn khi U23 Hàn Quốc sở hữu lực lượng mạnh và được đánh giá là một trong những ứng viên hàng đầu cho Huy chương Vàng. Sự khác biệt về lực lượng thể hiện rõ khi đội bóng xứ Kim chi mang tới ASIAD 20 tới 9 cầu thủ đang thi đấu tại châu Âu, trong đó có những gương mặt thuộc các CLB ở Anh và Scotland.

Dù đã dừng bước tại vòng tứ kết ASIAD 20 nhưng các cầu thủ trẻ Việt Nam cho thấy nhiều điểm tích cực. Ảnh: CTV.

Không chỉ có lực lượng trẻ chất lượng, U23 Hàn Quốc còn sử dụng cả 3 suất dành cho cầu thủ trên 23 tuổi. Lee Gi Hyuk, Yang Hyun Jun và Eom Ji Sung được kỳ vọng bổ sung kinh nghiệm, sức mạnh và khả năng tạo đột biến cho đội bóng. Đây là cách chuẩn bị cho thấy mức độ đầu tư của U23 Hàn Quốc với mục tiêu bảo vệ Huy chương Vàng ASIAD.

Trong khi đó, U23 Việt Nam đang đi theo hướng khác. Đội bóng của HLV Đinh Hồng Vinh sử dụng nhiều cầu thủ trẻ, hướng tới quá trình xây dựng lực lượng cho những mục tiêu dài hạn. Sự chênh lệch về kinh nghiệm, thể hình và chất lượng nhân sự là một thử thách không nhỏ. Trong bối cảnh đó, việc U23 Việt Nam giành quyền vào tứ kết cũng có thể xem là đã hoàn thành mục tiêu đề ra trước giải.

Tuy nhiên, điều đáng ghi nhận là U23 Việt Nam không bước vào trận đấu với tâm thế buông xuôi. Sau khi nhận bàn thua, các cầu thủ áo trắng vẫn duy trì sự chủ động, tìm cách tổ chức tấn công và gây sức ép trở lại. Phút 35, Quang Vinh dứt điểm đưa bóng dội cột dọc, Văn Thuận đá bồi tung lưới U23 Hàn Quốc nhưng bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị. Đây là tình huống gây tiếc nuối khi hình ảnh quay chậm cho thấy quyết định bắt việt vị khá nhạy cảm.

Nếu được bồi dưỡng đúng cách, các cầu thủ trẻ hoàn toàn có thể tạo ra lớp kế cận tiềm năng cho bóng đá nước nhà. Ảnh: CTV.

Bàn thắng bị từ chối khiến U23 Việt Nam bỏ lỡ cơ hội quan trọng để đưa trận đấu về thế cân bằng. Dẫu vậy, cách các cầu thủ trẻ tiếp tục thi đấu cho thấy sự tự tin và bản lĩnh trước đối thủ có chất lượng vượt trội. Sau giờ nghỉ, U23 Việt Nam tiếp tục có thời điểm chơi sòng phẳng, chủ động gây sức ép thay vì chỉ tập trung phòng ngự.

U23 Hàn Quốc sau đó cho thấy sự khác biệt về chiều sâu đội hình và khả năng tận dụng cơ hội. Đội bóng xứ Kim chi ghi thêm 3 bàn trong hiệp hai, khép lại trận đấu với chiến thắng 4-0. Với U23 Việt Nam, tỷ số này là kết quả đáng tiếc, nhưng không thể phủ nhận những tín hiệu tích cực từ cách đội bóng trẻ Việt Nam tiếp cận trận đấu.