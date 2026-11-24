Nguyễn Thị Ngọc Thiện (sinh năm 2006) sinh ra và lớn lên tại vùng đất Nam Trung Bộ đầy nắng gió, thừa hưởng nét tính cách mạnh mẽ, phóng khoáng cùng tình yêu quê hương sâu sắc. Hiện, Ngọc Thiện đang theo học tại Phân hiệu Học viện Hành chính và Quản trị công tại TP. HCM. Không "đóng khung" tuổi trẻ trong những giới hạn an toàn, Ngọc Thiện chọn cách dấn thân ở nhiều vai trò: Từ sinh viên đại học, người mẫu chuyên nghiệp, đến vị trí quản lý hệ thống khách sạn.

Nguyễn Thị Ngọc Thiện (sinh năm 2006) đang theo học tại Phân hiệu Học viện Hành chính và Quản trị công tại TP. HCM.

Tuy nhiên, trước khi tỏa sáng dưới ánh đèn sân khấu nghệ thuật, khát vọng lớn nhất của Ngọc Thiện lại là trở thành một... nữ chiến sĩ Công an nhân dân. Với cô, đó không đơn thuần là một nghề nghiệp, mà là biểu tượng của người phụ nữ bản lĩnh, kỷ luật và cống hiến.

Ngọc Thiện đã hai lần đăng ký dự thi vào ngành Công an, với tất cả tâm huyết và kỳ vọng. Cả hai lần, may mắn đều chưa mỉm cười. Những ngày tháng đối diện với thất bại từng mang đến cho cô không ít hụt hẫng, tiếc nuối và cả sự hoài nghi về năng lực bản thân.

Tuy nhiên thay vì chùn bước, Ngọc Thiện quyết định mở ra những cánh cửa mới để thử sức. Cô bén duyên với nghệ thuật và nghề người mẫu xuất phát từ tình yêu cái đẹp, thời trang và mong muốn thể hiện cá tính trước ống kính. Càng dấn thân, Ngọc Thiện càng nhận ra, đằng sau hào quang của sàn diễn là một môi trường đòi hỏi sự nghiêm túc, tính kỷ luật và khả năng chịu áp lực không thua kém bất kỳ lĩnh vực nào.

Ngọc Thiện chia sẻ: "Thất bại không đồng nghĩa với việc mình kém cỏi. Đôi khi, cuộc sống không đưa ta đến đúng nơi mong muốn ngay từ đầu, mà mở ra những con đường khác, để ta rèn giũa thành phiên bản tốt hơn trước khi chạm đích".

Song song với hoạt động nghệ thuật và việc học, công việc quản lý tại hệ thống khách sạn giúp Ngọc Thiện trui rèn kỹ năng giao tiếp, tư duy xử lý tình huống và tinh thần trách nhiệm. Lịch trình dày đặc ở nhiều vai trò từng khiến cô áp lực, mệt mỏi, thậm chí đối mặt với những ánh nhìn hoài nghi khi bước vào môi trường mới. Chọn cách đối diện bằng sự điềm tĩnh, Ngọc Thiện không giải thích hay so sánh, mà tập trung cải thiện thiếu sót và chứng minh năng lực bằng hành động thực tế.

Nỗ lực không ngừng nghỉ đã mang về cho cô gái Gia Lai quả ngọt rực rỡ: Danh hiệu “Miss Fitness Supermodel Vietnam 2025 (Siêu mẫu Thể hình Việt Nam 2025)”. Với Ngọc Thiện, vương miện không phải là đích đến cuối cùng, mà là cơ hội để cô rèn luyện sự tự tin và lan tỏa hình ảnh người phụ nữ trẻ hiện đại, khỏe đẹp, giàu nghị lực.

Bên cạnh ánh hào quang nghệ thuật, Ngọc Thiện dành trọn tâm huyết cho các hoạt động xã hội và môi trường: Đồng hành cùng nhiều dự án nhân văn như: Tơ Thủi, Việt Nam Tinh hoa diễn xướng, Lá khoai nhỏ, Nghĩa tình biên giới, Dự án Cho em... Ngoài ra, cô còn tích cực tham gia trồng cây và dọn dẹp kênh rạch. Là Đại biểu chia sẻ tại Tọa đàm khoa học chia sẻ tri thức trong bối cảnh quốc tế; đảm nhận vai trò Ủy viên Ban Điều hành Đội hình "Phủ Xanh trên không gian mạng", thuộc Đoàn Thanh niên Phân hiệu; đồng thời là Đại biểu chia sẻ tại Chiến dịch tăng cường thực hiện môi trường không khói thuốc lá, do Bộ Y tế triển khai.

Nỗ lực không ngừng nghỉ đã mang về cho cô gái Gia Lai quả ngọt rực rỡ: Danh hiệu “Miss Fitness Supermodel Vietnam 2025".

Song song với những giờ học tập và làm việc bận rộn, Ngọc Thiện tìm sự cân bằng qua những sở thích bình dị như làm đồ thủ công, nghe nhạc, ngắm hoàng hôn cuối ngày hay thực hiện những chuyến leo núi, khám phá thiên nhiên dọc dải đất hình chữ S để làm giàu thêm vốn sống.

Dù đã gặt hái những thành công nhất định ở tuổi đôi mươi, ngọn lửa đam mê với màu áo Công an nhân dân trong Ngọc Thiện chưa bao giờ tắt. Cô tiết lộ bản thân vẫn đang kiên trì ôn luyện, để cho mình thêm một cơ hội chinh phục nguyện vọng lớn nhất của cuộc đời.

Bên cạnh ánh hào quang nghệ thuật, Ngọc Thiện dành trọn tâm huyết cho các hoạt động xã hội và môi trường.

Ngọc Thiện vô cùng tâm đắc câu nói của nhà bác học Albert Einstein: "Đừng chỉ nỗ lực trở thành người thành công, mà hãy hướng tới việc trở thành người có giá trị". Cô tin rằng, danh hiệu hay ngoại hình có thể tạo ấn tượng ban đầu, nhưng chính tri thức, nhân cách và những giá trị tốt đẹp trao đi mới là điều giữ chân người khác ở lại lâu dài.

Trong tương lai, Ngọc Thiện hướng tới hình ảnh một người phụ nữ hiện đại, hội tụ đủ tri thức, bản lĩnh, sự độc lập và lòng nhân ái. Dù đứng trên sàn diễn, ngồi trên giảng đường hay ở bất kỳ cương vị nào, cô vẫn giữ vững phương châm sống: Khiêm tốn khi thành công, kiên trì lúc gian nan và tử tế trong mọi hoàn cảnh, bởi "tuổi trẻ không chỉ để mơ ước, mà phải đủ can đảm để hành động vì ước mơ đó".

(Ảnh: NVCC)