Thất bại khiến Modric xấu hổ lần đầu sau 20 năm

Luka Modric thừa nhận lần đầu cảm thấy xấu hổ sau 20 năm khoác áo Croatia, khi đội tuyển nhận thất bại 0-7 trước Anh.

Luka Modric đã trải qua đủ thăng trầm trong 20 năm khoác áo Croatia, từ những kỳ World Cup đáng nhớ đến các thất bại cay đắng. Tuy nhiên, trận thua Anh 0-7 tại Nations League hôm 3/10 khiến đội trưởng 41 tuổi thừa nhận anh có cảm giác chưa từng trải qua trước đây.

"Tôi đã ở đây 20 năm và phải nói rằng lần đầu tiên tôi cảm thấy xấu hổ sau một trận đấu", Modric chia sẻ với truyền thông Croatia. Theo tiền vệ đang khoác áo AC Milan, vấn đề không chỉ nằm ở tỷ số mà còn ở cách Croatia để đối thủ áp đảo hoàn toàn.

Modric chỉ ra những điều anh không chấp nhận được ở đội nhà: thiếu tranh chấp, thiếu quyết liệt và không còn sự gắn kết vốn là điểm mạnh của Croatia trong nhiều năm. Anh thừa nhận đối thủ chơi hay hơn, nhưng cho rằng một đội tuyển như Croatia không thể thua theo cách làm tổn hại đến danh tiếng đã xây dựng suốt thời gian dài.

Thất bại nặng nhất lịch sử Croatia

Croatia gần như không có câu trả lời trước sức ép của Anh tại Rijeka. Harry Kane và Bukayo Saka mỗi người ghi hai bàn, trong khi Anthony Gordon, Jude Bellingham và Morgan Rogers hoàn tất chiến thắng 7-0 cho đội khách. Đây là thất bại đậm nhất kể từ khi tuyển Croatia được thành lập, vượt qua trận thua Tây Ban Nha 0-6 năm 2018.

Modric đá chính nhưng chỉ chơi đến phút 57, thời điểm Croatia đã rơi vào thế trận gần như không thể cứu vãn. Hình ảnh anh ngồi trên ghế dự bị khi tỷ số lên 0-6 phản ánh một buổi tối hiếm thấy với đội bóng từng vào chung kết World Cup 2018 và giành hạng ba bốn năm sau đó.

Croatia trải qua trận thua đậm nhất lịch sử, còn Modric kêu gọi toàn đội cùng chịu trách nhiệm thay vì chỉ trích cá nhân.

Điều khiến thất bại càng nặng nề là Croatia vốn xây dựng danh tiếng bằng khả năng chịu đựng và cạnh tranh ở những trận đấu lớn. Trong kỷ nguyên của Modric, họ nhiều lần bị đặt vào thế khó nhưng hiếm khi vỡ trận theo cách xảy ra trước Anh.

"Chúng tôi từng thua với cách biệt lớn, nhưng cảm giác sau trận này hoàn toàn khác. Tôi chưa bao giờ cảm thấy như thế này", Modric nói.

Modric không muốn Croatia tìm người chịu tội

Dù dùng những từ rất nặng để mô tả màn trình diễn, Modric không đổ lỗi cho một cá nhân cụ thể. Đội trưởng Croatia yêu cầu các đồng đội tránh chỉ trích lẫn nhau và cùng chịu trách nhiệm cho thất bại.

"Chúng ta không nên chỉ tay vào nhau. Chúng ta phải đoàn kết trong chuyện này như vẫn luôn làm. Tôi xin lỗi", tiền vệ 41 tuổi chia sẻ.

Phản ứng của Modric đáng chú ý bởi anh đã có hơn 200 lần khoác áo đội tuyển và là cầu thủ ra sân nhiều nhất lịch sử Croatia. Chỉ một tuần trước, anh còn ghi bàn trong chiến thắng 2-1 trước CH Czech. Nhưng sau đó Croatia thua Tây Ban Nha 1-4 rồi nhận thêm bảy bàn trước Anh, khiến hai trận Nations League gần nhất trở thành lời cảnh báo lớn với đội bóng của Zlatko Dalic.

Croatia chưa có nhiều thời gian để hồi phục. Ngày 6/10, họ tiếp tục gặp Tây Ban Nha, chính đối thủ vừa thắng họ 4-1 ở lượt trận trước.

Với Modric, việc thua một trận không phải điều mới sau hai thập kỷ chơi bóng quốc tế. Nhưng thất bại 0-7 trước Anh vượt khỏi phạm vi của một kết quả xấu. Cách Croatia sụp đổ khiến người đội trưởng từng trải qua gần như mọi cung bậc cùng đội tuyển phải sử dụng một từ mà trước đây anh chưa từng nói sau trận đấu: xấu hổ.