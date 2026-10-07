Thất bại để lộ khoảng trống của đội tuyển Việt Nam

Phó Chủ tịch VFF Trần Anh Tú (bìa phải) chia tay các tuyển thủ sau ASEAN FIFA Cup 2026. (Ảnh: VFF)

Không thể chỉ đổ lỗi cho chấn thương

Đội tuyển Việt Nam kết thúc FIFA ASEAN Cup 2026 ở vị trí thứ tư, một kết quả tương phản với chức vô địch ASEAN Cup cách đây chưa lâu.

Việt Nam bước vào giải với hàng loạt tổn thất lực lượng. Xuân Son không thể tiếp tục thi đấu sau trận đầu tiên, trong khi nhiều cầu thủ quan trọng khác vắng mặt hoặc chưa đạt thể trạng tốt nhất. Lịch thi đấu dày đặc ở cấp câu lạc bộ (CLB), U23 và đội tuyển càng làm vấn đề thể lực trở nên nghiêm trọng.

Xuân Son chấn thương ảnh hưởng nghiêm trọng tới thành tích của đội tuyển Việt Nam. (Ảnh: VFF)

Tuy nhiên, các đối thủ cũng phải đối mặt với những khó khăn tương tự. Vấn đề quan trọng hơn là Việt Nam đã không có phương án thay thế đủ hiệu quả khi những cầu thủ chủ chốt vắng mặt. Đó là khoảng trống đã tồn tại nhưng chỉ thực sự được nhìn thấy rõ ở giải đấu này.

Kiểm soát bóng không đồng nghĩa với tạo ra khác biệt

Điểm đáng chú ý trong hai thất bại trước Thái Lan và Malaysia là Việt Nam không hoàn toàn lép vế về thế trận. Đội tuyển vẫn có những thời điểm kiểm soát bóng tốt, đẩy đối thủ lùi sâu và tạo được cơ hội ghi bàn. Trước Malaysia, Việt Nam thậm chí có số cú sút nhiều hơn đáng kể. Nhưng những con số ấy không chuyển hóa thành bàn thắng. Đây là vấn đề lớn nhất của đội tuyển: khả năng tạo ra cơ hội chưa đi cùng khả năng kết thúc.

Khi Xuân Son không còn trên sân, Việt Nam thiếu những cầu thủ có khả năng biến những tình huống tưởng như bình thường thành bàn thắng. Các phương án còn lại chưa tạo được sự ổn định, trong khi những đường chuyền cuối cùng thường thiếu độ chính xác hoặc tốc độ cần thiết.

Bóng đá hiện đại không trao phần thưởng cho đội kiểm soát bóng nhiều hơn. Phần thưởng thuộc về đội tận dụng tốt hơn những khoảnh khắc quyết định.

Chiều sâu đội hình vẫn là bài toán chưa được giải

Việc sử dụng nhiều cầu thủ nhập tịch và Việt kiều là một thay đổi đáng chú ý của đội tuyển trong năm 2026. Điều này giúp mở rộng đáng kể phạm vi tuyển chọn, đồng thời cho thấy bóng đá Việt Nam đang tìm cách nâng chất lượng đội hình bằng nhiều nguồn lực hơn.

Nhưng giải đấu này cũng cho thấy mở rộng nguồn cầu thủ không đồng nghĩa lập tức có một đội hình mạnh hơn. Khi các trụ cột vắng mặt, sự chênh lệch về chất lượng giữa đội hình chính và nhóm thay thế vẫn khá rõ. Một số cầu thủ mới chưa tạo được ảnh hưởng tương xứng với kỳ vọng, trong khi những người được đưa vào thay thế đôi lúc phải thi đấu ở vị trí không phải sở trường. Điều đó khiến đội tuyển mất sự cân bằng. Các phương án thay thế có thể đủ để duy trì cấu trúc, nhưng chưa đủ để duy trì chất lượng.

HLV Kim Sang-sik cũng phải nhìn lại

HLV Kim Sang-sik nhận trách nhiệm về thất bại của đội tuyển Việt Nam. (Ảnh: VFF)

HLV Kim Sang-sik đã nhận trách nhiệm sau thất bại. Nhưng vấn đề không nằm ở việc ông có nhận trách nhiệm hay không, mà ở khả năng biến những bài học của giải đấu thành thay đổi cụ thể.

Khi đội hình mạnh nhất không thể ra sân, HLV phải tìm được cách chơi khác. Khi đối thủ phòng ngự thấp, đội tuyển cần phương án phá vỡ khối phòng ngự ấy. Và khi tiền đạo chủ lực vắng mặt, những cầu thủ còn lại phải được tổ chức để tạo ra một cách tấn công mới, thay vì cố gắng tái tạo nguyên mẫu cũ.

Đây là thách thức lớn nhất đối với Kim Sang-sik trong thời gian tới.

Bài học quan trọng nhất nằm ở phía trước

Thất bại tại FIFA ASEAN Cup 2026 không phủ nhận những tiến bộ của bóng đá Việt Nam trong thời gian qua. Nhưng nó cho thấy đội tuyển vẫn chưa đạt đến trạng thái có thể duy trì sức cạnh tranh cao khi thiếu một số cầu thủ quan trọng. Đây là bài học cần được nhìn nhận trước khi bước vào những thử thách lớn hơn.

Asian Cup 2027 sẽ có chất lượng đối thủ cao hơn nhiều. Ở đó, những khoảng trống về chiều sâu đội hình, khả năng chuyển hóa cơ hội hay sự phụ thuộc vào một vài cá nhân sẽ bị phơi bày rõ hơn. Vì thế, điều quan trọng sau vị trí thứ tư không phải là tìm một cá nhân để chịu trách nhiệm cho thất bại, mà cần xác định vì sao đội tuyển có thể chơi tốt khi đầy đủ lực lượng nhưng lại gặp khó khăn khi cấu trúc ấy bị phá vỡ.

Một đội tuyển mạnh không chỉ cần 11 cầu thủ tốt nhất. Đội tuyển mạnh phải có đủ phương án để vẫn giữ được chất lượng khi một, hai hoặc thậm chí nhiều trụ cột không thể thi đấu. FIFA ASEAN Cup 2026 vì thế có thể được xem như một thất bại, nhưng cũng là phép thử cần thiết. Nó cho Việt Nam thấy khá rõ mình đang đứng ở đâu và còn thiếu gì. Câu hỏi còn lại là liệu những khoảng trống ấy có được lấp đầy trước khi bước vào sân chơi lớn hơn hay không?

Minh Giang