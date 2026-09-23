Thất bại đáng tiếc của bắn súng Việt Nam ở ASIAD 2026

Thùy Trang (áo đỏ) chưa thể mang về huy chương bắn súng cá nhân đầu tiên cho Việt Nam sáng 23/9. Ảnh: Bùi Lượng.

Nguyễn Thùy Trang lỡ cơ hội tranh huy chương khi phải dừng cuộc chơi sau loạt bắn thứ ba giai đoạn hai với tổng điểm 159,7 ở trường bắn Aichi, Nhật Bản. Ở lượt bắn này, đại diện Việt Nam duy nhất ở chung kết chỉ có 9,2 điểm. Số điểm của đối thủ cạnh tranh trực tiếp suất đi tiếp Bhaker Manu (Ấn Độ) là 10,3 điểm.

Lượt đầu, Thùy Trang thể hiện tốt nhất khi tạm xếp hạng tư với 50,2 điểm. Tới lượt hai, khi các đối thủ khác bắt nhịp và "bứt tốc", tay súng 22 tuổi rớt xuống vị trí áp chót với 99,8 điểm trước khi bị loại ở lượt ba.

Bảng xếp hạng sau lượt ba. Ảnh: Bùi Lượng.

Bên cạnh Trịnh Thu Vinh và Phạm Quang Huy, Thùy Trang là một trong những niềm hy vọng hàng đầu của bắn súng Việt Nam tại ASIAD 20. Sáng 23/9, Thu Vinh, Thùy Trang cùng Bùi Thúy Thu Thủy giành huy chương đồng súng ngắn 10 m hơi đồng đội nữ với tổng điểm 1.719 và 46 lần bắn trúng hồng tâm.

Thành tích cá nhân của các vận động viên ở nội dung đồng đội được dùng để phân định suất vào chung kết nội dung cá nhân. Thùy Trang ghi nhiều điểm nhất đội với 577 điểm. Số điểm của Thu Vinh là 574 và Thu Thủy là 568. Cả hai đều vắng mặt ở chung kết.

Huy chương vàng chung kết thuộc về Choo Gae-un của Hàn Quốc với 246,3 điểm, phá kỷ lục châu Á (245,3 điểm do Konishi Yukari của Nhật Bản thiết lập năm 2017). Hai vận động viên Trung Quốc Shen Yiyao ghi 241,3 điểm, Jiang Ranxin ghi 221,6 điểm để lần lượt giành huy chương bạc và đồng.