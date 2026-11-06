Thất bại bầu cử có thể thôi thúc Tổng thống Trump tìm cơ hội với Triều Tiên

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un tại ranh giới giữa Triều Tiên và Hàn Quốc năm 2019. (Ảnh: KCNA)

Các nhà phân tích và quan chức tại châu Á dự đoán ông Trump sẽ tập trung vào chính sách đối ngoại trong 2 năm cuối nhiệm kỳ, nhằm xây dựng di sản chính trị của mình.

Trong bối cảnh nỗ lực giải quyết các cuộc xung đột tại Ukraine và Iran vẫn chưa đạt được đột phá, nhiều khả năng Tổng thống Mỹ sẽ chuyển hướng sang châu Á, nơi ông tin rằng mình còn dư địa để hành động.

Theo các nhà phân tích, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un, người mà ông Trump luôn mong muốn nối lại đối thoại, có thể sẽ trở thành một trọng tâm trong nỗ lực này.

"Ông Trump nhiều khả năng sẽ dành nguồn lực đáng kể để đạt được thành tựu trong chính sách đối ngoại, đặc biệt nếu ông phải đối mặt với những hạn chế lớn hơn trên mặt trận chính trị trong nước", ông Ban Kil-joo, giáo sư quan hệ quốc tế tại Học viện Ngoại giao Quốc gia Hàn Quốc ở Seoul, nhận định.

"Vì ông Trump muốn người kế nhiệm giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2028, nên khả năng rất lớn là việc nối lại đối thoại với Triều Tiên sẽ trở thành một phần trong nỗ lực đó", ông Ban nói thêm.

Theo các nhà phân tích, vào thời điểm hiện tại, ông Kim gần như không có động lực để đáp lại mong muốn này.

Khi được hỏi về kế hoạch ngoại giao của ông Trump với Triều Tiên, Nhà Trắng khẳng định ông Trump đã khôi phục sức mạnh của nước Mỹ trên trường quốc tế và củng cố quan hệ với các nhà lãnh đạo thế giới.

"Những quyết định về chính sách đối ngoại của Tổng thống chưa bao giờ bị chi phối bởi động cơ chính trị. Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang sẽ luôn hành động vì lợi ích tốt nhất của người dân Mỹ và an ninh quốc gia ", người phát ngôn Nhà Trắng Anna Kelly nói với Reuters.

Trong nhiệm kỳ đầu tiên, ông Trump gặp ông Kim 3 lần, nhưng không đạt được kết quả thực chất nào.

Cho đến nay, tình hình đã trở nên phức tạp hơn nhiều. Triều Tiên mở rộng kho vũ khí hạt nhân và tên lửa, trong khi quan hệ giữa Bình Nhưỡng với Nga và Trung Quốc đang ở mức tốt nhất trong nhiều năm. Điều này khiến ông Kim có ít có động lực đàm phán hơn, đồng thời có thể gia tăng sức ép buộc ông Trump phải chấp nhận nhượng bộ.

Ông Trump nhiều lần đề cao mối quan hệ cá nhân với ông Kim, gọi nhà lãnh đạo Triều Tiên là " người tuyệt vời" và khẳng định 2 người "rất hợp nhau".

Dù vậy, các quan chức Mỹ và Hàn Quốc nhận định khả năng 2 nhà lãnh đạo gặp nhau trong năm nay không cao. Washington không nhận được phản hồi nào từ Bình Nhưỡng trước thềm hội nghị cấp cao APEC tại Trung Quốc trong tháng này.

Đồng minh lo ngại

Bà Kim Yo Jong – em gái Chủ tịch Kim Jong Un, tuyên bố đối thoại vẫn là con đường hướng tới hòa bình, nhưng Bình Nhưỡng hiện không thấy cần thiết phải đàm phán.

Bà lên án cái mà bà gọi là "chính sách thù địch" của Washington, đồng thời bác bỏ cáo buộc của Mỹ rằng Triều Tiên đã đánh cắp hơn 6 tỷ USD tiền điện tử từ sàn Binance tuần trước.

Trước đó, ông Kim từng tuyên bố sẵn sàng đối thoại nếu Washington ngừng yêu cầu Bình Nhưỡng từ bỏ vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, 2 đồng minh trong khu vực của Mỹ là Hàn Quốc và Nhật Bản phản đối nhượng bộ như vậy.

"Nếu một cuộc gặp thượng đỉnh gạt bỏ mục tiêu phi hạt nhân hóa sang một bên, điều đó sẽ làm suy yếu khả năng răn đe và tạo ra những bất đồng chính sách giữa Washington, Seoul và Tokyo", ông Leif-Eric Easley, giáo sư nghiên cứu quốc tế tại Đại học Nữ sinh Ewha ở Seoul, nhận định.

Một quan chức cấp cao giấu tên của Nhật Bản cho biết, giới chức Nhật Bản và Hàn Quốc lo ngại họ có thể bị gạt ra ngoài nếu ông Trump trực tiếp thỏa thuận với ông Kim, với sự đồng ý ngầm của Trung Quốc và Nga.

"Giới chức Nhật Bản lo ngại ông Trump sẵn sàng đi xa đến mức từ bỏ vấn đề phi hạt nhân hóa để gặp ông Kim Jong Un”, GS Easley nói.

Ông Trump từng gọi Triều Tiên là một cường quốc hạt nhân. Tuy nhiên, các đồng minh của Mỹ trong khu vực cũng như các nước phương Tây vẫn từ chối công nhận điều này.

"Nếu các cuộc đàm phán Mỹ - Triều Tiên khiến Washington chấp nhận vị thế hạt nhân của Triều Tiên, môi trường an ninh tại châu Á sẽ thay đổi một cách sâu sắc", Giáo sư Kazuhiro Maeshima thuộc Đại học Sophia ở Nhật Bản nhận định.

"Thay đổi lớn nhất kể từ Chiến tranh thế giới thứ 2 có thể xảy ra trong 2 năm còn lại của chính quyền Tổng thống Trump. Đây là một tình huống hết sức nghiêm trọng", GS Maeshima nói.