Thắp trọn niềm vui Trung thu cho trẻ em vùng biên

Trọn niềm vui đêm hội nơi biên giới

Trong không khí rộn ràng của Tết Trung thu, những vùng biên giới của Đồng Nai trở nên ấm áp hơn bởi tiếng trống múa lân, ánh đèn ông sao và tiếng cười trong trẻo của thiếu nhi.

Tại chương trình “Biên cương đêm hội trăng rằm” vào ngày 25/9, các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn được hòa mình vào không gian vui tươi, đậm đà bản sắc truyền thống và đón nhận những món quà nghĩa tình từ cán bộ, chiến sĩ biên phòng, cấp ủy, chính quyền địa phương cùng các nhà hảo tâm.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đắc Ơ tự tay chuẩn bị lồng đèn trung thu tặng các cháu thiếu nhi.

Chương trình “Biên cương đêm hội trăng rằm” được tổ chức thường niên, không chỉ tạo sân chơi bổ ích cho thiếu nhi mà còn là dịp động viên các em vượt qua khó khăn, nỗ lực học tập, vươn lên trong cuộc sống. Qua mỗi hoạt động, tình cảm quân dân nơi biên giới tiếp tục được vun đắp, góp phần mang đến cho các em một mùa Trung thu trọn vẹn và ý nghĩa.

Tại chương trình, các em được thưởng thức các tiết mục văn nghệ, tham gia trò chơi dân gian, giao lưu cùng chị Hằng, chú Cuội và tìm hiểu thêm về ý nghĩa, phong tục của Tết Trung thu. Những tiếng cười, tiếng vỗ tay hòa cùng tiếng nhạc, tiếng trống rộn ràng tạo nên không khí gần gũi, sôi nổi.

Đặc biệt, các em được rước đèn, xem múa lân, phá mâm cỗ và nhận những phần quà ý nghĩa do cán bộ, chiến sĩ biên phòng, cấp ủy, chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm trao tặng. Mỗi phần quà tuy giản dị nhưng chứa đựng sự quan tâm, sẻ chia, góp phần tiếp thêm động lực để các em có thêm niềm vui và tự tin bước vào năm học mới.

Tại Đồn Biên phòng Đắc Ơ, những ngày này, cán bộ, chiến sĩ tranh thủ ngày nghỉ, giờ nghỉ để tự tay làm những chiếc đèn ông sao tặng các cháu thiếu nhi trên địa bàn.

Nguyên liệu là những cây lồ ô được lựa chọn kỹ lưỡng, mang về chẻ, vót thành từng nan nhỏ, uốn khung, buộc lại rồi dán giấy trang trí. Từng công đoạn đều được thực hiện cẩn thận để tạo nên những chiếc đèn chắc chắn, cân đối. Sau khi hoàn thiện, mỗi chiếc đèn còn được các anh tự tay vẽ, trang trí trước khi trao tặng.

Thiếu tá Lê Văn Thiện, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Đắc Ơ, chia sẻ: “Anh em trong đơn vị ai cũng rất vui khi được tự tay chuẩn bị những chiếc đèn Trung thu. Người có kinh nghiệm thì hướng dẫn người chưa quen để làm ra những chiếc đèn đẹp nhất. Chúng tôi mong rằng, khi cầm trên tay món quà do chính các chú bộ đội làm, các cháu sẽ cảm nhận được sự gần gũi, yêu thương và có một mùa Trung thu thật vui tươi, ấm áp”.

Đại tá Phạm Văn Đảng, Chính ủy BĐBP thành phố vui trung thu cùng các cháu thiếu nhi tại xã Đắc Ơ.

Năm nay, chương trình được tổ chức đồng loạt tại 18 điểm trên khu vực biên giới và 8 điểm dành cho con em cán bộ, chiến sĩ. Có 5.486 suất quà Trung thu gồm bánh kẹo, đèn ông sao, đồ chơi... được trao tận tay các cháu, với tổng trị giá 1,566 tỷ đồng.

Dịp này, Ban Chỉ huy BĐBP Tp.Đồng Nai cũng trao thưởng cho 97 cháu là con của cán bộ, chiến sĩ có thành tích cao trong học tập năm học 2025-2026, với tổng số tiền hơn 100 triệu đồng.

Đại tá Đào Công Lý, Phó Chính ủy BĐBP Tp.Đồng Nai, cho biết điều đơn vị mong muốn là các cháu, nhất là những em còn nhiều khó khăn ở khu vực biên giới, có một Tết Trung thu vui tươi, đầm ấm.

“Cán bộ, chiến sĩ các đơn vị không chỉ phối hợp tổ chức chương trình mà còn trực tiếp tham gia từ khâu chuẩn bị. Những việc như làm đèn ông sao, vận động, chuẩn bị quà tặng, tổ chức các hoạt động cho các cháu đều được cán bộ, chiến sĩ tranh thủ thực hiện bằng tinh thần trách nhiệm và tình cảm của người lính đối với Nhân dân”, Đại tá Đào Công Lý chia sẻ.

Đánh giá về sự phối hợp triển khai chương trình, ông Nguyễn Sỹ Quân, Phó Chủ tịch UBND xã Lộc Tấn, cho rằng sự chung tay của BĐBP không chỉ mang đến cho các cháu một đêm Trung thu trọn vẹn, ý nghĩa, mà còn là sự đồng hành, hỗ trợ thiết thực cho địa phương trong chăm lo đời sống tinh thần cho trẻ em khu vực biên giới, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Tiếp sức trẻ em vùng biên đến trường

Không chỉ mang đến niềm vui trong đêm hội, cán bộ, chiến sĩ BĐBP Tp.Đồng Nai còn gắn các hoạt động Trung thu với hành trình tiếp sức đến trường cho trẻ em vùng biên.

Những phần quà, suất học bổng mang theo sự sẻ chia, tiếp thêm động lực để trẻ em vùng biên vượt khó, vươn lên trong học tập.

Trong thời điểm năm học mới vừa bắt đầu, các đơn vị đã lồng ghép trao tặng 60 suất học bổng, 2.000 cuốn vở, đồ dùng học tập cùng 130 phần quà cho học sinh thuộc các chương trình “Con nuôi đồn Biên phòng”, “Nâng bước em tới trường” và học sinh nghèo vượt khó.

Chương trình cũng tổ chức gian hàng 0 đồng và bữa cơm yêu thương với tổng trị giá 90 triệu đồng, góp thêm những phần hỗ trợ thiết thực cho các gia đình còn khó khăn.

Là một trong những học sinh được hỗ trợ thường xuyên từ chương trình “Nâng bước em tới trường”, em Đào Thị Thu Ngân, học sinh lớp 3D, Trường Tiểu học Lộc Tấn, ôm trên tay món quà Trung thu, rạng rỡ nói: “Được các chú bộ đội tặng quà, cháu rất vui. Thời gian qua, các chú cũng thường xuyên đến nhà thăm hỏi, động viên cháu trong học tập. Cháu sẽ cố gắng học thật tốt để không phụ lòng các chú”.

Theo Đại tá Đào Công Lý, Phó Chính ủy BĐBP Tp.Đồng Nai, thời gian tới, đơn vị tiếp tục có những hoạt động hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

“Dự kiến đầu tháng 10 tới, đơn vị sẽ tiếp tục trao tặng 50 chiếc xe đạp cho các cháu có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, giúp các cháu có thêm phương tiện đến trường, yên tâm học tập”, Đại tá Đào Công Lý cho biết.

Chương trình “Biên cương đêm hội trăng rằm” năm 2026 được tổ chức tại 18 điểm trên khu vực biên giới.

Với người lính Biên phòng, giữ bình yên nơi biên giới không chỉ là bảo vệ từng đoạn đường biên, cột mốc, mà còn là góp sức để cuộc sống của người dân ngày một tốt hơn, để trẻ em có thêm điều kiện đến trường.

Từ những chiếc đèn ông sao được làm bằng đôi tay người lính đến những suất học bổng, cuốn vở, chiếc xe đạp được trao tặng, những việc làm giản dị, thiết thực đang góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân dân, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới của Tổ quốc.