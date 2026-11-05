Thấp thỏm số tiền nộp phạt thuế đất phi nông nghiệp của chung cư

Vẫn chưa có hồi âm

Sau hạn nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp ngày 2/11/2026, các hộ dân tại chung cư 158 Võ Chí Công vẫn chưa nhận được thông báo nộp thuế bằng văn bản của cơ quan chức năng và trên ứng dụng eTax.

Thông tin trên group dân cư, người dân cũng phản hồi là chưa ai có thông tin đóng thuế trên etax.

Chị Diệu Linh, ở tại chung cư 158 Võ Chí Công cho biết, từ tháng 6/2026, thủ tục hồ sơ được thông báo gắn liền với đợt làm sạch dữ liệu đất đai. Người dân đã nộp hồ sơ theo quy định nhưng sau đó lại được thông báo cán bộ phòng chuyên môn của phường Tây Hồ hướng dẫn sai. Do đó, đến ngày 17/10, các hộ phải làm lại hồ sơ. Đến ngày 30/10, phường mới chuyển hồ sơ sang cơ quan thuế. Đến nay, việc tính thuế sử đụng đất phi nông nghiệp ra sao vẫn chưa có hồi âm. Tiền phạt quá hạn, người dân lại phải chịu.

Người dân đến Trung tâm Dịch vụ hành chính công chi nhánh số 1 để được tư vấn và làm thủ tục đóng thuế đất phi nông nghiệp.

“Việc xử lý hồ sơ tắc trách từ tổ dân phố, phường và cơ quan thuế phụ trách địa bàn Tây Hồ khiến người dân bị phạt do chậm nộp thuế đất phi nôn nghiệp”, chị Linh chia sẻ.

Còn anh Nguyễn Kim, một chủ hộ tại chung cư 156 Võ Chí Công, Tây Hồ, Hà Nội, cho biết trước đây anh chưa thực sự quan tâm đến cách xác định thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (SDĐPNN) đối với căn hộ của mình.

“Tôi cứ nghĩ mua căn hộ thì phần đất đã được tính chung khi mua từ chủ đầu tư nên không biết bị tính thuế đất. Ở đây hơn 15 năm, không thấy tổ dân phố, ban quản trị hay chủ đầu tư thông báo về thuế đất phi nông nghiệp. Đến khi có hộ tự làm đưa lên group thông báo mức đóng và mức phạt, các hộ dân mới ngã ngửa ra phải đóng thuế sử dụng đất phi nông nghiệp”, anh Kim chia sẻ.

Bảng tính tiền phạt do chậm nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp của một họ dân sống tại chung cư Võ Chí Công, Tây Hồ, Hà Nội.

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp với căn hộ chung cư là nghĩa vụ bắt buộc

Để làm thủ tục nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp,nhiều hộ dân chung cư khu vực Tây Hồ được hướng dẫn đến Trung tâm Phục vụ hành chính công 258 Võ Chí Công, Hà Nội. Theo hướng dẫn, đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tại 259 Võ Chí Công, người dân được hướng dẫn mua tờ khai bản giấy và làm thủ công để đơn vị tiếp nhận chuyển sang phường và cơ quan thuế.

Đại diện Trung tâm Phục vụ hành chính công cho biết, đơn vị chỉ có chức năng thu hộ do phường không còn bộ phận một cửa. Việc giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến đóng thuế đất phi nông nghiệp ra sao thì chờ cơ quan Thuế ra quyết định.

Anh Kim cho rằng, với thủ tục hành chính từ phía cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công, đúng ra cơ quan thuế phải bố trí người đến Trung tâm Dịch vụ hành chính công để giải thích và hướng dẫn cụ thể cho người dân, bởi nhiều người dân chung cư không biết có loại thuế này.

Theo giải thích của cán bộ Trung tâm Dịch vụ hành chính công Hà Nội, Chi nhánh số 1, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với nhà chung cư là nghĩa vụ tài chính bắt buộc của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có quyền sử dụng đất gắn với căn hộ chung cư.

Đất ở tại đô thị và nông thôn, bao gồm phần đất xây dựng nhà chung cư, đều thuộc đối tượng chịu thuế; phần đất này được phân bổ cho từng căn hộ làm căn cứ tính thuế, bảo đảm công bằng giữa các loại hình nhà ở.

Đối với nhà chung cư, phần diện tích đất xây dựng được phân bổ cho từng căn hộ để xác định nghĩa vụ thuế của chủ sở hữu. Do đó, diện tích đất tính thuế của căn hộ không đồng nhất với diện tích sàn của căn hộ.

Theo Điều 4 Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2010 và Điều 3 Thông tư số 153/2011/TT-BTC, người có quyền sử dụng đất gắn với căn hộ chung cư thuộc diện chịu thuế là tổ chức, hộ gia đình, cá nhân.

Trường hợp căn hộ chưa được cấp giấy chứng nhận, người đang trực tiếp sử dụng căn hộ là người nộp thuế. Đối với chủ đầu tư được Nhà nước giao đất hoặc cho thuê đất để xây dựng chung cư, chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ thuế cho đến khi căn hộ được chuyển nhượng.

Theo Nghị định 252/2026, đối với lần nộp đầu tiên thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, người nộp thuế có thời hạn 30 ngày kể từ ngày cơ quan thuế ban hành thông báo để hoàn thành nghĩa vụ. Từ năm thứ hai trở đi, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp được nộp một lần trong năm, chậm nhất ngày 31/10.

Năm nay, do ngày 31/10 rơi vào Thứ Bảy nên thời hạn nộp thuế năm nay được chuyển sang ngày làm việc tiếp theo, tức ngày 2/11.

Theo Luật Quản lý thuế 2025, mức tính tiền chậm nộp là 0,03%/ngày trên số tiền thuế còn thiếu. Như vậy, nếu không nộp đúng hạn, từ ngày 3/11/2026, người dân bắt đầu phát sinh tiền chậm nộp. Số tiền chậm nộp = Số tiền thuế còn thiếu × 0,03% × số ngày chậm nộp.