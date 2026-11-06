Tháp tài chính quốc tế 3.800 tỷ đồng của Bảo Việt trên đất vàng ở Hà Nội hoang hoá sau 20 năm

Nằm tại số 220 Trần Duy Hưng, gần nút giao Trung Hòa – một trong những cửa ngõ giao thông quan trọng phía Tây Hà Nội, khu đất rộng khoảng 13.000m² được quy hoạch xây dựng Tháp tài chính quốc tế do Tập đoàn Bảo Việt làm chủ đầu tư. Với tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 3.800 tỷ đồng, dự án được kỳ vọng trở thành tổ hợp văn phòng hạng A và trung tâm thương mại hiện đại.

Thay vì một công trình cao tầng hiện diện giữa khu vực đô thị sầm uất, khu đất này lại trải qua nhiều năm trong tình trạng quây tôn, cỏ dại mọc um tùm. Một dự án từng được kỳ vọng tạo điểm nhấn kiến trúc và thương mại tại cửa ngõ phía Tây Thủ đô đến nay vẫn chưa thành hình.

Dự án Tháp tài chính của Bảo Việt nằm trên khu đất vàng ở đường Trần Duy Hưng

Năm 2005, Tập đoàn Bảo Việt được giao đất để triển khai dự án Tháp tài chính quốc tế trên lô đất có diện tích khoảng 13.000m2 tại số 220 Trần Duy Hưng (Hà Nội).

Toàn cảnh khu đất thực hiện dự án Tháp tài chính quốc tế tại số 220 Trần Duy Hưng. Sau nhiều năm chưa triển khai xây dựng, diện tích đất rộng hàng nghìn mét vuông bị cây cối và cỏ dại bao phủ.

Cỏ dại mọc dày bên trong khu đất, tạo nên khung cảnh hoang hóa giữa khu vực đô thị có mật độ xây dựng cao.

Năm 2005, Tập đoàn Bảo Việt được giao khu đất có diện tích khoảng 13.000m² tại địa chỉ trên để thực hiện dự án. Đến năm 2009, doanh nghiệp thành lập Công ty TNHH Bảo Việt – SCIC nhằm triển khai dự án.

Năm 2013, dự án được Sở Xây dựng Hà Nội cấp giấy phép quy hoạch. Theo đó, công trình được quy hoạch cao 34 tầng, chiều cao tối đa 150m, với tổng vốn đầu tư khoảng 3.800 tỷ đồng.

Theo giới thiệu, Tháp tài chính quốc tế được định hướng là tòa nhà văn phòng hạng A, thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế, tích hợp các khu chức năng chính gồm văn phòng cao cấp và trung tâm thương mại. Đây là mô hình công trình được kỳ vọng bổ sung không gian làm việc, kinh doanh chất lượng cao cho khu vực phía Tây Hà Nội.

Trụ sở Công ty cổ phần Đầu tư SCIC – Bảo Việt nằm trong khuôn viên khu đất dự án.

Sau hơn 20 năm kể từ thời điểm được giao đất, dự án vẫn chưa được triển khai.

Một phần vỉa hè phía sau khu đất được tận dụng làm bãi đỗ xe. Bên trong, một phần diện tích được sử dụng làm trụ sở Công ty cổ phần Đầu tư SCIC – Bảo Việt.

Phần vỉa hè phía sau khu đất được tận dụng làm nơi đỗ xe trong khi dự án chính vẫn chưa được triển khai.

Khu đất nằm gần nút giao Trung Hòa, tiếp giáp các trục giao thông quan trọng như Vành đai 3 trên cao và Đại lộ Thăng Long.