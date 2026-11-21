Đại diện lãnh đạo, đại biểu cùng gần 200 phạm nhân tham gia chương trình.

Chương trình nhằm huy động các nguồn lực của thanh niên và xã hội tham gia công tác giáo dục phạm nhân, trại viên trong độ tuổi thanh niên; giúp họ học tập, cải tạo tiến bộ, tái hòa nhập cộng đồng và trở thành người lương thiện, có ích cho xã hội.

Đồng thời, chương trình phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp bộ Đoàn - Hội trong phối hợp với trại giam và địa phương về giáo dục cải tạo, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân đang chấp hành án.

Tại chương trình, các phạm nhân chấp hành án nghe Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh tư vấn việc làm cho phạm nhân sắp mãn hạn tù trở về địa phương, giúp các phạm nhân định hướng nghề nghiệp, kết nối cơ hội việc làm và trang bị kiến thức khởi nghiệp; hướng dẫn quy trình, điều kiện tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi theo Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg ngày 17-8-2023 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù.

Những thông tin này giúp phạm nhân chủ động phương án làm ăn, học nghề, sớm ổn định cuộc sống và hạn chế tái phạm.

Đoàn viên, thanh niên cùng thanh niên chấp hành án tham gia giao lưu trò chơi.

Đồng thời, đoàn viên, thanh niên Tỉnh đoàn, xã Tân Phước 1 và Tân Phước 2 cùng các phạm nhân đang chấp hành án tham gia các trò chơi dân gian, sinh hoạt tập thể sôi nổi.