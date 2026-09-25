Thắp sáng tương lai những mầm xanh nơi biên cương
Giữa những bản làng còn nhiều gian khó nơi biên cương, những ước mơ tuổi thơ vẫn âm thầm lớn lên mỗi ngày. Bằng những việc làm thiết thực, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng không chỉ mang ánh sáng đến từng con đường, mà còn đồng hành, nâng bước các em đến trường, gieo niềm tin và tiếp thêm động lực để những “mầm xanh” nơi biên giới vươn tới tương lai.
Nguồn QĐND: https://media.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/thap-sang-tuong-lai-nhung-mam-xanh-noi-bien-cuong-64619