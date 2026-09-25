Thắp sáng tương lai những mầm xanh nơi biên cương

Mỗi mùa Trung thu lại mang theo những cuộc hẹn thật đặc biệt. Với Đoàn Nguyễn Bảo Như, một bạn trẻ gắn với công việc người dẫn chương trình, đó là hành trình hóa thân thành “chị Hằng”, mang tiếng cười và niềm vui đến với các bệnh nhi tại Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai. Cùng theo Bảo Như, phóng sự “Khi “chị Hằng” bước ra từ chuyện cổ tích” ghi lại một mùa Trung thu giản dị nhưng ấm áp, nơi niềm vui được trao đi cũng trở thành kỷ niệm đẹp khó quên với chính người mang đến.