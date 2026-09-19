Thắp sáng tương lai bằng âm nhạc

Em Cao Chí Nhân biểu diễn văn nghệ tại Ngày hội Thanh, thiếu nhi phường Đồng Xoài lần thứ I, năm 2026.

Vừa qua, Nhân là thành viên đội văn nghệ của phường Đồng Xoài tham gia Hội thi Giai điệu tuổi hồng do Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh thành phố tổ chức và đoạt giải ba đơn ca.

Không để khiếm thị giới hạn ước mơ

Nhân bị ảnh hưởng thị lực do sinh thiếu tháng. Từ nhỏ, em đã đối diện với nhiều khó khăn trong học tập, sinh hoạt và cuộc sống. Thế nhưng, thay vì thu mình, Nhân ngày càng chủ động hòa nhập với môi trường học tập và các hoạt động chung.

Nhân đang học tại Trường TH-THCS Tiến Thành (phường Đồng Xoài). Ở trường, Nhân nhận được sự hỗ trợ của thầy cô, bạn bè và luôn chủ động tham gia các hoạt động của lớp, của trường.

Cô Bạch Thị Kim Phước, giáo viên chủ nhiệm lớp 9A3 cho biết: Dù khiếm thị nhưng Nhân rất tích cực trong các hoạt động phong trào, từ ca hát đến hoạt động tập thể, thể thao.

“Những buổi chào cờ đầu tuần, việc đi lại hơi khó do bạn bè tập trung đông, em có thể không tham gia. Nhưng Nhân vẫn ra ngoài cửa lớp để nghe các bạn hát quốc ca. Em còn tích cực tham gia thể thao, cảm nhận bằng tai và các giác quan khác để đá bóng. Đó là sự cố gắng rất đáng quý” - cô Phước chia sẻ.

Trong lớp, Nhân có một người bạn đồng hành đặc biệt là em Phạm Đức An. An thường hỗ trợ Nhân đọc bài, thảo luận nhóm và thực hiện những thao tác cần thiết trong giờ học. Với An, giúp đỡ Nhân đã trở thành việc làm tự nhiên, khiến tình bạn giữa 2 em ngày càng thân thiết.

“Bạn Nhân tuy bị khiếm thị nhưng có tài năng về âm nhạc. Quá trình tiếp xúc và làm quen, em thấy bạn vui vẻ, thông minh và rất chịu khó học hỏi” - An nói.

Tại Trường TH-THCS Tiến Thành, thầy cô luôn tạo điều kiện để Nhân phát huy năng khiếu. Mỗi khi trường có chương trình văn nghệ, em được khuyến khích lên sân khấu biểu diễn.

Cô Nguyễn Thị Yến Như, giáo viên Trường TH-THCS Tiến Thành nhận xét: “Nhân có niềm đam mê âm nhạc. Đặc biệt, khi chứng kiến Nhân đứng trên sân khấu biểu diễn, tôi cảm nhận được niềm vui, hạnh phúc của em ấy. Khi trường có chương trình văn nghệ luôn tạo điều kiện để Nhân được lên sân khấu, thể hiện năng khiếu của mình”.

Cùng con xây đời tươi sáng

Để có được sự tự tin như hôm nay là cả một hành trình dài của 2 mẹ con Nhân. Khi Nhân sinh ra với đôi mắt không khỏe mạnh như những đứa trẻ khác, chị Nguyễn Thị Cẩm Hồng quyết định nghỉ việc tại một cơ quan nhà nước để dành thời gian chăm sóc, đồng hành cùng con.

Suốt 9 năm, chị cùng con đi Thành phố Hồ Chí Minh học tại Trường phổ thông chuyên biệt Nguyễn Đình Chiểu. Không chỉ đưa đón con, chị còn ngồi học trong lớp cùng con. Những kỹ năng thầy cô hướng dẫn, chị đều ghi nhớ để về nhà tiếp tục hỗ trợ, giúp con tiếp thu và thực hành tốt hơn.

“9 năm ròng rã ở Thành phố Hồ Chí Minh, có thời điểm tôi phải thuê nhà trọ, kiếm việc làm thêm để có tiền trang trải. Khi con vào lớp học, tôi cũng học theo. Ở trên trường người ta dạy như thế nào thì mình phải học thuộc và về dạy con y như thế. Bởi học một lần thì con không thể nào hiểu và thực hành được. Thấy con khôn lớn, tiến bộ, tôi rất mãn nguyện” - chị Hồng chia sẻ.

Với chị Hồng, niềm vui lớn nhất không phải là con đạt được bao nhiêu thành tích, mà là thấy con ngày càng tự tin, dám theo đuổi niềm đam mê.

“Mỗi lần thấy con lên sân khấu mình rất vui, mà cũng hồi hộp lắm. Khi con biểu diễn thành công, nhận được những tràng pháo tay của khán giả thì mình hạnh phúc không tả nổi” - chị Hồng nói.

Từ môi trường giáo dục chuyên biệt, Nhân hiện đã học hòa nhập cùng các bạn. Sau giờ học ở trường, em tiếp tục đến lớp âm nhạc để luyện thanh, luyện hát. Em còn học chơi đàn guitar, piano và tìm hiểu sâu hơn về lĩnh vực mình yêu thích.

Cô Nguyễn Thanh Huyền, giáo viên Thanh nhạc cho biết: “Qua thời gian tiếp xúc và hướng dẫn, tôi thấy Nhân có tố chất âm nhạc. Nhân lĩnh hội kiến thức âm nhạc rất tốt” - cô Huyền chia sẻ.

Giải ba đơn ca tại Hội thi Giai điệu tuổi hồng vừa qua là dấu mốc đáng nhớ đối với Nhân, tiếp thêm động lực để em tiếp tục theo đuổi niềm đam mê âm nhạc.

Nhân chia sẻ: “Em biết rằng, con đường phía trước còn nhiều thử thách. Tuy nhiên, để chạm đến ước mơ, bên cạnh sự đồng hành của cha mẹ và những người xung quanh thì bản thân phải không ngừng cố gắng”.

Không có được ánh sáng như bao bạn bè khác, nhưng Nhân đang xây dựng cho mình một nguồn sáng riêng bằng âm nhạc.

“Ước mơ trở thành ca sĩ của em còn ở phía trước. Điều này có thể sẽ còn gặp rất nhiều khó khăn, nhưng em đã xác định được mục tiêu và bước đi bằng chính niềm đam mê của mình thì khó mấy em cũng cố gắng vượt qua” - Nhân chia sẻ.