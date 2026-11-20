Bằng hệ thống tương tác với thời gian thực, năng lượng của người tham gia được chuyển hóa thành hình ảnh, ánh sáng và âm thanh tại THAP: SANG".

Khi nghệ thuật thị giác hòa vào nhịp sống đô thị

Trong bối cảnh Hà Nội ngày càng khẳng định sức sống của một thành phố sáng tạo, sự kiện "THAP: SANG" tiếp tục góp phần kết nối nghệ thuật với đời sống đô thị, mở ra một không gian đặc biệt, nơi sự hiện diện, chuyển động và giọng nói của mỗi người trở thành chất liệu sáng tạo, góp phần làm nên bầu không khí quây quần, vui chơi của mùa lễ hội.

Chính thức giới thiệu đến rộng rãi công chúng vào tối 20/11, Lotte Art Week Vol. 4 "THAP: SANG" là chuỗi hoạt động nghệ thuật, thiết kế đa ngành, kết hợp trải nghiệm văn hóa, mua sắm và giải trí về đêm, mở ra những cách tiếp cận mới với nghệ thuật đương đại trên nền tảng giao thoa giữa di sản và sáng tạo. Sự kiện được tổ chức nhằm hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 và Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội 2026.

Tâm điểm của "THAP: SANG" (thắp sáng hoặc tháp sáng) là tác phẩm sắp đặt nghệ thuật tương tác kết hợp công nghệ cao 15m, được thực hiện cùng Fustic Studio tại quảng trường ngoài trời Lotte Center Hanoi. Thông qua những trải nghiệm đa giác quan, sự kiện hướng tới lan tỏa các giá trị văn hóa, tăng cường kết nối cộng đồng và mở ra những cách tiếp cận mới với nghệ thuật đương đại.

Theo bà Bùi Thị Hương Thủy, Trưởng phòng Quản lý nghệ thuật và công nghiệp văn hóa, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, tác phẩm tương tác "THAP: SANG" đã tạo nên sự giao thoa ấn tượng giữa chất liệu di sản của Thủ đô và công nghệ hiện đại.

Phát biểu tại sự kiện, bà Bùi Thị Hương Thủy, Trưởng phòng Quản lý nghệ thuật và công nghiệp văn hóa, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội cho hay: "Với tư cách là thành viên Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO, Hà Nội luôn khuyến khích những sáng tạo kiến ​​trúc nghệ thuật vượt ra khỏi không gian trưng bày truyền thống để hòa nhập trực tiếp vào nhịp sống đô thị".

Theo bà Bùi Thị Hương Thủy, tác phẩm tương tác "THAP: SANG" đã tạo nên sự giao thoa ấn tượng giữa chất liệu di sản của Thủ đô và công nghệ hiện đại. Việc kết hợp nghệ thuật thị giác, truyền thống âm nhạc cùng các hoạt động mua sắm về đêm không chỉ làm phong phú đời sống tinh thần của người dân mà còn tạo thêm sức bật thiết thực cho phát triển công nghiệp văn hóa và kinh tế đêm của Hà Nội.

Bằng hệ thống tương tác với thời gian thực, năng lượng của người tham gia được chuyển hóa thành hình ảnh, ánh sáng và âm thanh. Tại các màn hình chung quanh công trình, mỗi cá nhân có thể tạo nên một nhân vật đa sắc của riêng mình, quan sát nhân vật chuyển động theo mình và sau đó, chứng kiến nhân vật lên màn LED lớn phía trên, hòa vào cuộc diễu hành chung.

Tổng Giám đốc Lotte Department Store Việt Nam Lee Jae Jin﻿ phát biểu tại sự kiện.

Ông Lee Jae Jin, Tổng Giám đốc Lotte Department Store Việt Nam chia sẻ, "THAP: SANG" là câu chuyện về những hình ảnh cá nhân cùng kết hợp với nhau để tạo nên trải nghiệm chung đầy ý nghĩa. Sự hiện diện, chuyển động hay giọng nói của mỗi người góp phần định hình nên một nhân vật tham gia vào cuộc diễu hành chung trên màn hình của tháp sáng. Từ những dấu ấn cá nhân, dòng chảy hình ảnh sống động dần được hình thành, phản ánh tinh thần cộng đồng và nhịp sống thành phố Hà Nội.

"Với công trình trình diễn ánh sáng lần này, chúng tôi muốn đẩy mạnh sự kết nối trong cộng đồng bằng cách kết hợp nghệ thuật đương đại với công nghệ tương tác. Nhờ đó, khách tham quan không chỉ dừng lại ở việc chiêm ngưỡng tác phẩm, mà còn trở thành một phần của chính tác phẩm ấy", Tổng Giám đốc Lotte Department Store Việt Nam Lee Jae Jin nói thêm.

Từ sự hiện diện của mỗi cá nhân đến nhịp sống của cả thành phố Hà Nội

Điểm đặc biệt của "THAP: SANG" nằm ở thế giới nhân vật được xây dựng từ những hình ảnh đặc trưng của Hà Nội. Chiếc nón lá, xe máy, trò chơi dân gian, nghề truyền thống và không khí lễ hội phố phường đã được chắt lọc, tái hiện qua ngôn ngữ hình học giản dị cùng những mảng màu phẳng xếp lớp, gợi nhớ nghệ thuật giấy thủ công và sắc màu rực rỡ của phố Hàng Mã mỗi mùa lễ hội. Từ hệ thống hình khối và họa tiết được nghiên cứu, kết hợp khả năng tạo hình bằng công nghệ, tác phẩm có thể tạo ra tới 100 triệu nhân vật độc bản.

Tác phẩm được hoàn thiện từ quá trình nghiên cứu và tinh chỉnh công phu. Hơn 300 đồ vật cùng các chuyển động, hoạt động trong thế giới nhân vật được chọn lọc và phát triển kỹ lưỡng, từ cách nhân vật nhảy theo nhịp chuyển động của người thật đến cảm giác trọng lượng, quán tính của đồ vật và nhịp điệu của từng trò chơi, điệu múa.

Công nghệ, vì thế, không chỉ tạo nên hiệu ứng thị giác, mà còn trở thành phương tiện đưa những chất liệu văn hóa quen thuộc đến gần hơn với công chúng bằng một trải nghiệm mới mẻ, trực quan và giàu tính tương tác.

Nghệ sĩ Trung Bảo, Giám đốc Nghệ thuật và đồng sáng lập Fustic Studio - đơn vị đồng hành sáng tạo tác phẩm sắp đặt nghệ thuật tương tác "THAP: SANG" bày tỏ: "Bản sắc Hà Nội không chỉ nằm ở những di sản văn hóa lâu đời, mà còn trong những điều rất đời thường: tiếng rao đầu ngõ, hàng trà đá vỉa hè, dòng xe máy giờ tan tầm và những sắc màu của phố phường. Những điều quá đỗi quen thuộc mà đôi khi chúng ta quên mất vẻ đẹp của chúng".

Với "THAP: SANG", các nghệ sĩ muốn mang đến hành trình khám phá những chất liệu quen thuộc bằng một ngôn ngữ nghệ thuật mới, kết hợp nghệ thuật kỹ thuật số đương đại với nghệ thuật cắt dán giấy thủ công, lấy cảm hứng từ những ký ức tuổi thơ và sắc màu lễ hội.

Bản sắc Hà Nội không chỉ nằm ở những di sản văn hóa lâu đời, mà còn trong những điều rất đời thường: tiếng rao đầu ngõ, hàng trà đá vỉa hè, dòng xe máy giờ tan tầm và những sắc màu của phố phường. Những điều quá đỗi quen thuộc mà đôi khi chúng ta quên mất vẻ đẹp của chúng. Nghệ sĩ Trung Bảo, Giám đốc Nghệ thuật và đồng sáng lập Fustic Studio

Với trưng bày này, mỗi người tham dự không chỉ đứng trước một tác phẩm nghệ thuật để chiêm ngưỡng, mà còn trực tiếp góp phần tạo nên tác phẩm ấy. Càng nhiều người tham gia, cuộc diễu hành càng trở nên phong phú và rực rỡ. Đó cũng là thông điệp mà công trình hướng tới: từ sự hiện diện của mỗi cá nhân, một nhịp sống chung được hình thành; từ những sắc màu riêng biệt, một bức tranh Hà Nội đa dạng và gắn kết dần hiện lên.

"Khi công nghệ ngày càng phát triển, việc đưa nghệ thuật vào đời sống công cộng càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Nghệ thuật không nên chỉ giới hạn trong bảo tàng hay phòng triển lãm, mà cần hiện diện tại những không gian thường nhật, nơi mọi người gặp gỡ và kết nối", nghệ sĩ Trung Bảo cho biết thêm.

Tiếp nối tinh thần đổi mới của các mùa trước, Lotte Art Week Vol. 4 được phát triển thành chuỗi hoạt động đa ngành, kết nối nghệ thuật thị giác, biểu diễn, công nghệ, mua sắm và giao lưu chuyên môn trong cùng một không gian.

Thông qua việc đưa nghệ thuật tương tác, các loại hình biểu diễn truyền thống và đương đại, hoạt động chuyên môn cùng trải nghiệm kinh tế đêm vào một chương trình thống nhất, dự án góp phần thúc đẩy sự giao thoa giữa văn hóa, công nghệ và thương mại. Điều thú vị là di sản được diễn giải bằng ngôn ngữ đương đại đầy sáng tạo, hiện diện tự nhiên trong đời sống thường nhật và tiếp cận nhiều nhóm công chúng hơn.