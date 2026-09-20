Thắp sáng nụ cười trẻ thơ

Giáo sư Park Young Wook - chuyên gia Hàn Quốc (áo xanh) thăm hỏi và tặng quà bé Tâm Đan sau phẫu thuật.

Sau ca phẫu thuật khe hở môi, bé Lê Thị Tâm Đan, 5 tháng tuổi, ở xã Như Xuân được đưa về phòng theo dõi hậu phẫu. Vết mổ khéo, ít sưng. Nằm trong vòng tay mẹ, cô bé hồn nhiên vui cười, đôi mắt trong veo dõi theo những người xung quanh.

Nhìn con gái nhỏ sau ca phẫu thuật, vợ chồng anh Lê Hữu Tâm không giấu được niềm xúc động. “Tôi thực sự rất mừng, không thể nào diễn đạt hết bằng lời. Vô cùng biết ơn tập thể các y bác sỹ đã giúp con tôi có cơ hội được chữa lành. Giờ nhìn con tươi cười, bờ môi lành lặn, chúng tôi vui lắm”, anh Tâm chia sẻ.

Trước đây, khi phát hiện con gái mắc dị tật, vợ chồng anh Tâm không khỏi trăn trở, lo lắng. Bởi, bờ môi khuyết hay vòm miệng hở ảnh hưởng tới thẩm mỹ trên gương mặt. Hơn thế, còn khiến trẻ gặp khó khăn khi ăn uống, ảnh hưởng đến hô hấp, phát âm ngọng nghịu, khó nghe. Khi lớn lên, sự khác biệt về ngoại hình cũng có thể trở thành rào cản khiến trẻ mặc cảm, tự ti, e ngại giao tiếp.

Các bác sĩ khám sàng lọc cho trẻ trước khi phẫu thuật.

Vì thế, khi biết tin Bệnh viện Nhi Thanh Hóa phối hợp với các chuyên gia, bác sĩ đến từ Hàn Quốc trực tiếp thăm khám và phẫu thuật nhân đạo cho trẻ mắc dị tật này, gia đình anh Tâm đưa con đến bệnh viện với mong muốn bé có thêm cơ hội phát triển bình thường và tự tin trong cuộc sống.

Tâm Đan là một trong 15 trẻ đủ điều kiện phẫu thuật trong chương trình lần này. Em là trường hợp nhỏ nhất, còn lớn nhất là 11 tuổi. Trước mỗi ca phẫu thuật, trẻ được thăm khám, đánh giá tình trạng dị tật và sức khỏe để xây dựng phương án điều trị phù hợp.

Từ năm 2008 đến nay, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa đã duy trì hợp tác với nhiều tổ chức, bệnh viện và chuyên gia y tế quốc tế đến từ Thụy Sĩ, Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Pháp, Anh... Trong đó có các chương trình phối hợp với tổ chức Smile Train của Hoa Kỳ, tổ chức Nụ cười Hàn Quốc, WITHUS của Hàn Quốc và nhiều đối tác khác.

Từ những chương trình hợp tác này, nhiều trẻ em có thêm cơ hội được khám, điều trị và phẫu thuật.

Với những trẻ mắc dị tật khe hở môi, khe hở vòm miệng, phẫu thuật là phương án tối ưu giúp cải thiện chức năng và thẩm mỹ, nhờ đó mở ra cơ hội để các em tự tin hơn khi đến trường, giao tiếp và hòa nhập cuộc sống.

Các chuyên gia, bác sĩ Hàn Quốc trực tiếp phẫu thuật tại Bệnh viện Nhi Thanh Hoá.

Trong chương trình lần này, Tâm Đan còn quá nhỏ để hiểu về ca phẫu thuật mình vừa trải qua. Nhưng cha mẹ em và những phụ huynh có con vừa được phẫu thuật thì không giấu được mừng vui. Bởi từ hôm nay, con đã có thêm cơ hội để lớn lên tự tin giao tiếp với bạn bè và mọi người.

Và rồi, khi vết mổ lành lại, điều những người làm cha, làm mẹ chờ mong là một diện mạo mới, nụ cười tươi, không mặc cảm của con trẻ. Đó cũng là điều chương trình hợp tác y tế hướng tới, góp phần thắp sáng nụ cười, trao thêm tự tin cho trẻ trên hành trình còn rất dài phía trước.