Thắp sáng niềm tin trên những công trình trọng điểm cực nam Tổ quốc

Không khí lao động hăng say trên đại công trường trọng điểm giữa trùng khơi Cà Mau. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Chiều 17/10 vừa qua, đồng chí Đặng Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau, cùng đoàn công tác của Tỉnh ủy Cà Mau trực tiếp xuống tận nơi kiểm tra tiến độ các siêu dự án giao thông trọng điểm và dự lễ phát động đợt thi đua cao điểm “75 ngày đêm về đích”.

Sự có mặt của lãnh đạo tỉnh ngay trên đại công trường giữa mùa mưa bão đã tiếp thêm hơi ấm, niềm tin, thổi bùng khí thế thi đua quyết thắng cho những “chiến sĩ Trường Sơn” đang gồng mình chinh phục đại dương.

Đồng chí Đặng Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau (chỉ tay) kiểm tra thực địa công trường trọng điểm đang triển khai trên địa bàn xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Sôi động đại công trường giữa sóng nước bao la

Vùng cực nam Tổ quốc đang có ba dự án trọng điểm đang được triển khai, gồm: Tuyến cao tốc Cà Mau-Cái Nước, tuyến cao tốc Cái Nước-Đất Mũi và đường giao thông ra đảo Hòn Khoai, với tổng chiều dài gần 100km, tổng vốn đầu tư hơn 74.000 tỷ đồng.

Khu vực triển khai công trình trọng điểm tại đảo Hòn Khoai, tỉnh Cà Mau. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Đây là những công trình có ý nghĩa chiến lược đặc biệt quan trọng, nằm trong chiến lược kết nối hạ tầng giao thông quốc gia, mở ra hướng kết nối mới giữa đất liền với không gian biển đảo.

Thiết bị hiện đại phục vụ thi công cầu nối đất liền với đảo Hòn Khoai. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Đặc biệt, tuyến đường giao thông ra đảo Hòn Khoai, cũng là công trình cầu vượt biển dài nhất Việt Nam được kỳ vọng tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển hạ tầng cảng biển, dịch vụ logistics, kinh tế biển, tăng cường khả năng bảo đảm quốc phòng, an ninh tại vùng biển Tây Nam của Tổ quốc.

Lực lượng thi công ngày đêm bám công trường để đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm tại khu vực đảo Hòn Khoai. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Trên đại công trường giữa biển khơi, bất chấp sóng lớn, gió giật mạnh và độ mặn cao của môi trường biển mùa mưa bão, không khí lao động vẫn diễn ra khí thế. Hàng trăm kỹ sư, công nhân cùng hệ thống sà-lan cẩu trọng tải lớn, thiết bị khoan cọc nhồi chuyên dụng liên tục túc trực, kiên cường bám trụ từng mũi thi công dưới lòng biển sâu.

Sà-lan cẩu trọng tải lớn và thiết bị khoan cọc nhồi chuyên dụng thi công trụ cầu vượt biển ra đảo Hòn Khoai. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Theo đại diện Binh đoàn 12 (Tổng Công ty xây dựng Trường Sơn), đơn vị trực tiếp thi công, các công trình được triển khai trong điều kiện địa hình, địa chất, thủy văn phức tạp, chịu ảnh hưởng của thời tiết, thủy triều và đặc điểm nền đất yếu, đặt ra yêu cầu cao về kỹ thuật, tổ chức thi công và bảo đảm an toàn.

Đồng chí Đặng Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau (bàn đầu, bên phải) dự lễ phát động thi đua cao điểm “75 ngày đêm về đích” các công trình trọng điểm. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Tuy nhiên, với sự tập trung nguồn lực của các đơn vị thi công và sự phối hợp chặt chẽ của địa phương, tiến độ các dự án đến nay cơ bản bảo đảm theo kế hoạch. Trong đó, dự án đường bộ cao tốc Cà Mau-Cái Nước, Cái Nước-Đất Mũi đã giải ngân hơn 5.600 tỷ đồng; Dự án đường giao thông ra đảo Hòn Khoai đã giải ngân hơn 1.330 tỷ đồng, và Dự án Cảng tổng hợp lưỡng dụng Hòn Khoai đã giải ngân hơn 4.420 tỷ đồng, đạt hơn 55% kế hoạch vốn.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Cà Mau và Tư lệnh Binh đoàn 12 chứng kiến các đơn vị ký kết thi đua cao điểm 75 ngày đêm về đích các công trình trọng điểm đạt mục tiêu giải ngân năm 2026. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Chung tay góp phần đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm, thời gian qua, Cà Mau đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh. Riêng tuyến cao tốc Cà Mau-Đất Mũi dài gần 82km, tỉnh đã bàn giao hơn 777 ha mặt bằng, liên quan đến khoảng 1.900 hộ gia đình, cá nhân và tổ chức.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau Đặng Văn Dũng tặng quà động viên các đơn vị thi công 3 dự án trọng điểm tại tỉnh Cà Mau do Ban Quản lý dự án 166 (Bộ Quốc phòng) làm chủ đầu tư. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau Lâm Văn Bi, cho biết: “Lãnh đạo tỉnh tiếp tục đồng hành với chủ đầu tư, các đơn vị thi công, chủ động giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền, bảo đảm an ninh, an toàn và các điều kiện cần thiết để đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm quốc gia”.

Quyết tâm vượt sóng gió, đưa siêu dự án về đích

Nhằm tạo động lực bứt phá mạnh mẽ hơn nữa, chiến dịch thi đua cao điểm “75 ngày đêm về đích tại các dự án giao thông trọng điểm” từ ngày 17/10 đến 31/12/2026, Binh đoàn 12 đặt mục tiêu đạt giá trị sản xuất 7.400 tỷ đồng, giá trị nghiệm thu 7.700 tỷ đồng, giá trị thanh toán 7.400 tỷ đồng. Với thông số trên, bình quân mỗi ngày, các dự án phải đạt giá trị sản xuất gần 97 tỷ đồng.

Quang cảnh lễ phát động thi đua cao điểm 75 ngày đêm về đích các công trình trọng điểm đạt mục tiêu giải ngân năm 2026. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Để hoàn thành mục tiêu, tại lễ phát động thi đua, đại diện các đơn vị thi công, nhà thầu đã cùng nhau ký kết thi đua với quyết tâm cao độ, tập trung huy động tối đa nhân lực, máy móc, thiết bị, cam kết tổ chức thi công “3 ca, 4 kíp” liên tục trên tinh thần “vượt nắng, thắng mưa”, quyết tâm hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu tiến độ, chất lượng từ nay đến cuối năm 2026.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Cà Mau tặng quà động viên các đơn vị thi công các công trình trọng điểm tại lễ phát động vào chiều muộn 17/10. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Khẳng định quyết tâm về đích trong đợt thi đua, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Ngọc, Tư lệnh Binh đoàn 12, cam kết: “Đơn vị sẽ phát huy tinh thần “4 quyết: Quyết tâm, quyết liệt, quyết đoán, quyết thắng”, chủ động nguồn vốn, tuyệt đối không để dự án thiếu vốn dù chỉ 1 ngày”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau Đặng Văn Dũng (đeo kính, thứ 3 từ phải qua) khảo sát khu vực bãi bồi ven biển xã Đất Mũi. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Trực tiếp chứng kiến nhịp độ lao động hăng hái của lực lượng thi công giữa khơi xa, đồng chí Đặng Văn Dũng biểu dương và ghi nhận sự nỗ lực vượt bậc, tinh thần hy sinh thầm lặng của đội ngũ cán bộ, kỹ sư, chiến sĩ Binh đoàn 12 và các nhà thầu.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau Đặng Văn Dũng (bìa trái) khảo sát mô hình nuôi chồn của hộ ông Trương Văn Thiên (ấp Khai Long, xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau).(Ảnh HỮU TÙNG)

Đồng chí Đặng Văn Dũng nhấn mạnh: “Các dự án giao thông trọng điểm tại khu vực Đất Mũi và Hòn Khoai là mạch máu giao thông chiến lược, mở ra không gian phát triển mới cho Cà Mau, kết nối địa phương với cả nước và vươn tầm quốc tế. Mỗi cây cọc được đóng xuống lòng biển, mỗi nhịp cầu vươn xa hôm nay chính là cột mốc khẳng định chủ quyền, nâng tầm vị thế kinh tế biển của Cà Mau trong tương lai”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau Đặng Văn Dũng (bên phải) khảo sát thực tế mô hình nuôi thủy sản sinh thái của hộ ông Nguyễn Chí Thanh (ấp Khai Long, xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau). (Ảnh HỮU TÙNG)

Để đợt thi đua “75 ngày đêm” đạt hiệu quả thực chất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau yêu cầu các đơn vị thi công phải luôn đặt chất lượng, an toàn lao động và an toàn hàng hải lên hàng đầu, tuyệt đối không vì chạy theo tiến độ mà bỏ qua các tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe của công trình biển.

Đồng chí chỉ đạo các sở, ngành cấp tỉnh và chính quyền địa phương phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư, chủ động tháo gỡ triệt để các vướng mắc về giải phóng mặt bằng, nguồn cát san lấp, thủ tục cấp phép nhận chìm và hỗ trợ tối đa điều kiện sinh hoạt, an ninh trật tự cho các lực lượng cắm chốt trên đảo.

Đồng chí gửi gắm niềm tin tưởng: “Thời gian 75 ngày đêm phía trước sẽ có nhiều khó khăn do thời tiết biển bất lợi, nhưng với truyền thống anh hùng của Binh đoàn Trường Sơn, sự đồng lòng của hệ thống chính trị và niềm tin yêu của Nhân dân Cà Mau, tôi tin tưởng các lực lượng trên đại công trường sẽ vượt qua mọi sóng gió, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu thi đua, đưa dự án về đích đúng hẹn”.

Khảo sát các mô hình phát triển sinh kế tại xã Đất Mũi

Trong khuôn khổ chuyến công tác, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau Đặng Văn Dũng đã đến khảo sát thực tế các mô hình sản xuất thủy sản và sinh kế cộng đồng trên địa bàn xã Đất Mũi (tỉnh Cà Mau).

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau Đặng Văn Dũng (bên phải) thay mặt đoàn công tác tặng quà cho hộ dân trên địa bàn xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Đồng chí đánh giá cao sự chủ động của chính quyền và nhân dân địa phương trong việc phát triển nuôi tôm sinh thái dưới tán rừng ngập mặn kết hợp nuôi cua công nghệ cao. Đồng chí nhấn mạnh, Đất Mũi là “mặt tiền” kinh tế biển của tỉnh, địa phương cần tiếp tục hỗ trợ người dân nhân rộng các mô hình hiệu quả, đẩy mạnh liên kết chuỗi giá trị gắn với du lịch sinh thái để không ngừng nâng cao đời sống bà con vùng cực nam Tổ quốc.