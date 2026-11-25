Cả 15 trường hợp đều sử dụng vốn đúng mục đích. Con số còn khiêm tốn, nhưng đó là những đồng vốn đầu tiên giúp người từng lầm lỗi có cơ hội làm lại cuộc đời.

NHỮNG ĐỒNG VỐN THẮP LẠI NIỀM TIN

Với người từng nghiện ma túy, bước ra khỏi cơ sở cai nghiện mới chỉ là khởi đầu của một chặng đường khó khăn hơn. Họ đối diện nguy cơ tái nghiện, ánh nhìn e dè của xã hội và bài toán mưu sinh khi chưa có nghề nghiệp ổn định. Không việc làm, không vốn liếng, con đường quay lại với ma túy vì thế rất gần.

Công an tỉnh và Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh Đồng Tháp ký kết chương trình phối hợp.

Đại tá Trần Thanh Tùng, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an tỉnh Đồng Tháp, cho biết, Quyết định số 08/2026/QĐ-TTg ra đời nhằm tháo gỡ nút thắt về vốn và việc làm đối với người sau cai nghiện.

Chính sách cho phép người sau cai nghiện cùng các cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng lao động là người sau cai nghiện được vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội để học nghề, tạo việc làm, sản xuất, kinh doanh.

“Đây là sự cụ thể hóa chủ trương nhân văn, nhân đạo của Đảng và Nhà nước, góp phần “giảm cầu” bền vững, giữ gìn an ninh trật tự và phát triển kinh tế - xã hội” - Đại tá Trần Thanh Tùng nhấn mạnh.

Hơn 3.300 người sau cai nghiện trên địa bàn tỉnh đang từng ngày nỗ lực làm lại cuộc đời.

Mỗi người trở về với gia đình, có việc làm ổn định và không tái nghiện là một “điểm sáng” của công tác phòng, chống ma túy ở cơ sở.

Để những điểm sáng ấy được nhân rộng, rất cần sự chung tay của chính quyền, ngành chức năng, doanh nghiệp, gia đình và cộng đồng, bằng cả nguồn vốn, cơ hội việc làm lẫn sự cảm thông.

Ngay sau khi Quyết định số 08/2026/QĐ-TTg có hiệu lực, hệ thống chính trị trong tỉnh vào cuộc đồng bộ. HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết quy định nội dung, mức hỗ trợ đối với người cai nghiện và người làm công tác cai nghiện, quản lý sau cai nghiện.

UBND tỉnh phân công nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành, đoàn thể và chính quyền cấp xã. Công an tỉnh xây dựng kế hoạch riêng, chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội triển khai trên toàn tỉnh.

Công tác tuyên truyền được đặt lên hàng đầu. Tại các cơ sở cai nghiện, 19 buổi tuyên truyền đến với 1.709 người sắp hoàn thành chương trình, để họ biết trước cơ hội vay vốn khi trở về.

Ở cấp xã, Công an phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội tổ chức 792 cuộc với hơn 25.990 lượt người tham dự, vừa tuyên truyền rộng rãi, vừa hướng dẫn riêng cho từng người sau cai nghiện. Công an cấp xã phổ biến nội dung Quyết định số 08/2026/QĐ-TTg đến 100% người sau cai nghiện trên địa bàn.

Lực lượng chức năng còn chủ động kết nối chính sách hỗ trợ vay vốn, tạo việc làm, học nghề cho 63 trường hợp là người sau cai nghiện và thân nhân của họ.

Qua đó, Công an cấp xã lập danh sách 31 người đề nghị vay với số tiền đăng ký hơn 2,48 tỷ đồng. Ngân hàng Chính sách xã hội đã duyệt cho 15 người vay, tổng số tiền 1,67 tỷ đồng, bình quân hơn 110 triệu đồng mỗi người.

Toàn bộ khoản vay được dùng vào sản xuất, kinh doanh: 13 người chăn nuôi, trồng trọt và 2 người kinh doanh nhỏ. Đây đều là những mô hình gần gũi, phù hợp với điều kiện và khả năng lao động của người dân vùng đồng bằng.

Điều đáng ghi nhận là hiệu quả sử dụng vốn, khi cả 15 người vay đều dùng vốn đúng mục đích, không có trường hợp sử dụng sai hoặc vi phạm pháp luật sau khi vay.

Với người từng một thời lầm lỗi, mỗi đồng vốn không chỉ là phương tiện làm ăn, mà còn là sự tin tưởng của cộng đồng, một động lực để họ sống có trách nhiệm hơn.

Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh Đồng Tháp Dương Văn Hoàng cho biết, đơn vị phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh trong tuyên truyền, rà soát danh sách, hướng dẫn thủ tục, lập hồ sơ để đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn.

“Đa số những người được hỗ trợ vốn vay sử dụng có hiệu quả số vốn, ổn định cuộc sống hơn, tích cực lao động, hạn chế tối đa các trường hợp tái phạm. Chính sách còn góp phần xóa dần sự kỳ thị, phân biệt, xa lánh… với người sau cai nghiện, để họ sớm hòa nhập cộng đồng”, đồng chí Dương Văn Hoàng cho biết thêm.

GẮN VỐN VAY VỚI VIỆC LÀM, QUẢN LÝ VÀ GIÁO DỤC

Bên cạnh kết quả tích cực, chính sách vẫn chưa đến được với đông đảo người sau cai nghiện. Mới có 15 trong tổng số 3.395 người sau cai nghiện đang quản lý được vay vốn, chiếm 0,44%.

Mỗi đồng vốn ưu đãi là cơ hội để người sau cai nghiện làm lại cuộc đời, tái hòa nhập cộng đồng.

Nguyên nhân trước hết nằm ở chính đối tượng thụ hưởng, nhiều người có nhu cầu vay nhưng chưa có nghề nghiệp ổn định, kỹ năng lao động còn yếu, ý thức chấp hành pháp luật chưa tốt nên chưa đáp ứng điều kiện tín dụng. Một số người chưa mạnh dạn tiếp cận chính sách.

Về phía doanh nghiệp, vẫn còn tâm lý e ngại rủi ro khi nhận người sau cai nghiện vào làm việc. Ngoài ra, việc tuyên truyền, hướng dẫn thủ tục vay vốn ở một số phường, xã chưa đồng bộ.

Từ thực tế đó, các lực lượng chức năng xác định nhiều giải pháp. Trong đó, công tác thông tin, truyền thông được đẩy mạnh bằng nhiều hình thức để mọi người dân nắm đầy đủ nội dung chính sách.

Công an các cấp phối hợp với ngân hàng kiểm tra quy trình xét chọn, hồ sơ cho vay, mục đích và kết quả sử dụng vốn; đồng thời, rà soát vướng mắc để kịp thời tháo gỡ.

Việc theo dõi người sau cai nghiện vay vốn tiếp tục được tăng cường để phát hiện sớm các biểu hiện sai phạm. Song song đó, ngành chức năng phối hợp với doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh đào tạo nghề, tư vấn, giới thiệu việc làm, gắn hỗ trợ vốn với sinh kế bền vững. Ngân hàng Chính sách xã hội đẩy mạnh tuyên truyền trên tinh thần “Có vay - có trả”, giúp người vay hiểu trách nhiệm để vốn ưu đãi tiếp tục được luân chuyển cho những người đến sau.

Về trách nhiệm của các bên, Thiếu tướng Lâm Phước Nguyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, đề nghị Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh tiếp tục triển khai chương trình đến các đơn vị trực thuộc; hướng dẫn cụ thể quy trình, hồ sơ, thủ tục vay vốn để người đủ điều kiện dễ dàng tiếp cận nguồn vốn.

Đồng thời, phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan gắn hỗ trợ tín dụng với tư vấn nghề nghiệp, giới thiệu việc làm, hỗ trợ xây dựng phương án sản xuất, kinh doanh phù hợp; thường xuyên kiểm tra, đánh giá việc sử dụng vốn vay, bảo đảm đúng mục đích.

Riêng đối với lực lượng Công an, Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và Công an cấp xã phối hợp với các ngành liên quan rà soát, lập danh sách, hướng dẫn đối tượng đủ điều kiện vay vốn; phối hợp giải ngân, kiểm tra và thu hồi vốn vay theo quy định.

Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền để người dân hiểu rõ mục đích, điều kiện, quyền lợi và trách nhiệm khi tham gia chính sách tín dụng.

“Việc thực hiện hiệu quả chương trình phối hợp phải gắn với công tác quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù và người sau cai nghiện ma túy tại cộng đồng. Qua đó, tạo điều kiện để những người từng lầm lỗi có việc làm, thu nhập ổn định, phòng ngừa tái phạm tội, tái nghiện, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn”, Thiếu tướng Lâm Phước Nguyên nhấn mạnh.