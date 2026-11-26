“Đâm đuống” – bản sắc dân tộc Mường ở Phú Thọ, được chăm lo bảo tồn, phát huy giá trị. Ảnh: T.L

Ấn tượng đa sắc màu Đất Tổ

Liên tục nhiều năm, mỗi dịp Quốc giỗ Hùng Vương, tỉnh Phú Thọ đều tổ chức hội trại văn hóa truyền thống tại Khu Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng. Toát lên giá trị bản sắc điển hình nhất của từng đơn vị cấp huyện (cũ), làm sinh động điểm nhấn nổi bật của Lễ hội Đền Hùng, hội trại đã góp phần gắn kết không gian văn hóa thời đại Hùng Vương với cuộc sống đương đại. Vừa khơi dậy đạo lý uống nước nhớ nguồn, tái hiện đời sống văn hóa truyền thống, vừa góp phần quảng bá hình ảnh đất và người Phú Thọ, trong đó “ngôi làng đa sắc” của cộng đồng dân tộc thiểu số thu hút rất đông khách tham quan. Và đáng chú ý tại Lễ hội Đền Hùng vừa qua, sự tham gia Hội trại của 18 cụm phường, xã sau sáp nhập, càng thể hiện đỉnh cao bản sắc văn hóa vùng miền khi hội tụ sức sống bền bỉ đa sắc màu của đồng bào thiểu số Đất Tổ. Có thể nói thành công này có đóng góp rất lớn từ cú huých Chương trình MTQG 1719.

Triển khai mạnh mẽ Chương trình 1719 giai đoạn 2021-2025, kéo dài sang năm 2026, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ (VHTTDL) với sự đồng hành của Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh, đã nỗ lực “thổi hồn” vào từng dự án, tiểu dự án khi chăm lo bảo tồn, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào tại các xã vùng cao, nơi có phần lớn đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống.

Không chỉ kể đến “ngôi làng đa sắc” dưới chân núi Nghĩa Lĩnh nói trên, về văn hóa dân tộc năm 2025 – giai đoạn “nước rút 1719”, Sở VHTTDL tỉnh đã thực hiện khối lượng công việc đáng ghi nhận: Tổ chức Hội nghị khoa học tư vấn, khảo sát, hỗ trợ nghiên cứu xây dựng mô hình “Điểm sinh hoạt văn hoá tiêu biểu của đồng bào dân tộc Mường”; 3 lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, truyền dạy di sản văn hóa phi vật thể; 3 lớp tập huấn bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ du lịch; hỗ trợ nghiên cứu, phục hồi, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa phi vật thể của các dân tộc thiểu số có nguy cơ mai một (như nghề nhuộm Chàm, in sáp ong của người Dao Tiền xã Xuân Đài); xây dựng 4 mô hình văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số, 2 câu lạc bộ sinh hoạt văn hóa dân gian tại các thôn vùng đồng bào thiểu số và miền núi, vùng di dân tái định cư; tuyên truyền, quảng bá rộng rãi giá trị văn hóa truyền thống tiêu biểu của các dân tộc thiểu số; hỗ trợ sách cho 25 xã khó khăn của tỉnh... Hàng loạt di sản phi vật thể cũng đã được Sở VHTTDL hỗ trợ triển khai, như truyền dạy hát Sọng Cô, phục dựng diễn xướng dân gian, tập huấn hát dân ca Cao Lan, hát Trống quân, hát văn, Chầu văn..

Cao trào 2025

Sở VHTTDL Phú Thọ cũng đã tham gia Ngày hội Văn hóa dân tộc Mường tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc (Đồng Mô, Hà Nội) năm 2025, đạt 4 giải A, 3 giải B, 1 giải C tiết mục; Đoàn nghệ nhân, diễn viên quần chúng dân tộc Mường tỉnh Phú Thọ được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng Bằng khen. Và rất ấn tượng khi dàn nghệ nhân chiêng Mường đã vinh dự được lựa chọn diễn xướng tại Trung tâm hội nghị Quốc gia chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Việc phối hợp với các đơn vị của Bộ VHTTDL xây dựng mô hình trải nghiệm văn hóa ẩm thực gắn với văn hoá truyền thống của đồng bào dân tộc Mường phục vụ phát triển du lịch cộng đồng bền vững, đã được Sở VHTTDL tỉnh Phú Thọ quan tâm, tập trung cao độ. Có thể kể đến như mô hình trình diễn nghề làm rượu cần truyền thống của người Mường, tại xã Thung Nai, bảo tồn phát huy lễ hội Đình Cời của dân tộc Mường; lớp tập huấn xây dựng “Mô hình giữ gìn và phát huy nét đẹp văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Mường trong xây dựng đời sống văn hóa cơ sở trên địa bàn tỉnh Phú Thọ” năm 2025 tại xã Khả Cửu...

Năm ngoái cũng rất cần kể đến nhiều con số và sự kiện đáng ghi nhận của Sở VHTTDL tỉnh Phú Thọ: Hướng dẫn cơ sở trên địa bàn tỉnh thực hiện công tác quản lý nhà nước về di sản văn hóa; tổ chức đón bằng xếp hạng di tích, đón nhận bằng công nhận Di sản Quốc gia; Các hoạt động bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn: Di tích khảo cổ quốc gia đặc biệt Hang xóm Trại và Mái đá làng Vành; Hoàn thiện 6 hồ sơ đề nghị Bộ VHTTDL đưa vào Danh mục di sản; Đề nghị xếp hạng 1 di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia, 7 di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh. Khảo sát phục vụ phục dựng Lễ hội rước Ông Khiu, Bà Khiu tại xã Hy Cương; Đề đề nghị xếp hạng di tích Quốc gia đặc biệt đối với quần thể thắng cảnh Chùa Tiên; Hoàn thiện hồ sơ đề nghị xếp hạng di tích Quốc gia Đình Hoàng Chung ở xã Tiên Lữ; Trình trình UNESCO hồ sơ Mo Mường đề nghị đưa vào Danh sách di sản cần bảo vệ khẩn cấp.

Nỗ lực 2026

Sau sáp nhập, toàn tỉnh Phú Thọ có tới 979 di tích đã xếp hạng, trong đó 6 di tích Quốc gia đặc biệt, 176 di tích quốc gia, 797 di tích cấp tỉnh. Hiện tỉnh có 5 di sản được UNESCO ghi danh, 41 di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia; 6 Bảo vật Quốc gia. Đáng chú ý có nhiều di tích, di sản nằm tại khu vực cộng đồng dân tộc thiểu số rất cần tăng cường nguồn lực chăm lo.

Năm đầu tiên bước vào thực hiện Chương trình MTQG giai đoạn 2026-2030, đồng thời thực hiện chương trình hợp nhất của giai đoạn mới, việc huy động nguồn lực còn nhiều khó khăn, và Phú Thọ cũng chung một số vướng mắc như nhiều tỉnh thành khác. Báo cáo của Sở VHTTDL tỉnh Phú Thọ cho biết tổng vốn thực hiện Chương trình MTQG về phát triển văn hóa năm nay hơn 542 tỷ đồng, và Sở cũng cho biết số ước giải ngân đến hết niên độ ngân sách phấn đấu đảm bảo kế hoạch đặt ra. Sở đã tập trung xây dựng 46 chỉ tiêu, nhiệm vụ thuộc 10 nhóm nội dung liên quan gắn với Bộ tiêu chí Quốc gia về phát triển văn hóa toàn diện, trong đó rất tập trung xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG phát triển văn hóa - xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026-2030. Việc nghiên cứu, đề xuất xây dựng nội dung cho giai đoạn 2027-2035 nhằm hỗ trợ, phục hồi, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh được chú trọng đặc biệt.

Sở VHTTDL tỉnh Phú Thọ cho biết toàn ngành đã thể hiện quyết tâm thực hiện hiệu quả Chương trình. Sở đã chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND các xã, phường triển khai các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG phát triển văn hóa - xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026-2030 đã được Sở Nông nghiệp và Môi trường trình UBND tỉnh Phú Thọ. Chủ động tham mưu xây dựng kế hoạch hằng năm, đề xuất bố trí nguồn lực phù hợp; triển khai đồng bộ các nhiệm vụ bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào thiểu số gắn với du lịch nông thôn và sản phẩm OCOP. Đặc biệt, Sở VHTTDL tỉnh Phú Thọ thường xuyên tăng cường phối hợp liên ngành, bảo đảm sử dụng hiệu quả nguồn lực, tránh chồng chéo, trùng lặp về nội dung, đối tượng và kinh phí hỗ trợ - một quyết tâm cao trên hành trình thắp sáng niềm tin của đồng bào dân tộc thiểu số trong công cuộc phát triển quê hương Đất Tổ.