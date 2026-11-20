Ở ngôi trường đặc biệt ấy, từ người thầy đồng cảnh đến đội ngũ giáo viên tận tụy đều đang ngày đêm dùng sự kiên nhẫn, bao dung để trao truyền kỹ năng mưu sinh, thắp sáng niềm tin và mở cánh cửa hòa nhập cho người khiếm thị.

Các đại biểu, thầy cô giáo và học viên khiếm thị chung vui dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Ảnh: Mai Hoa

Người thầy đồng cảnh thắp sáng niềm tin bằng công nghệ

Với người khiếm thị, bước chân đầu tiên rời vòng tay gia đình để học nghề tự lập luôn đầy ắp nỗi lo âu và sự tự ti. Để giúp học trò vượt qua rào cản vô hình ấy, Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Hội Người mù thành phố Hà Nội Nguyễn Trung Thái đã dùng chính cuộc đời và nghị lực của bản thân để giúp đỡ các em không may bị khiếm thị.

Năm 14 tuổi, ở lứa tuổi đẹp nhất với biết bao ước mơ và dự định cho tương lai, biến cố bong võng mạc bất ngờ ập đến, cướp đi vĩnh viễn ánh sáng của thầy Nguyễn Trung Thái. Tương lai dường như khép lại trước mắt cậu thiếu niên ngày ấy. Thế nhưng, bằng tình yêu thương của gia đình cùng ý chí mạnh mẽ, thầy đã không để nghịch cảnh đánh gục mình. Bước ngoặt lớn đến vào năm 2006, khi thầy tham gia sinh hoạt tại Hội Người mù Thanh Xuân và bắt đầu tiếp cận với công nghệ thông tin. Giữa thời điểm không thể nhìn thấy màn hình máy tính hay quan sát bàn phím như người sáng mắt, thầy kiên trì làm quen với từng phím bấm bằng đôi bàn tay và lắng nghe phần mềm đọc màn hình đọc lên từng chữ, từng thao tác bằng đôi tai.

Khi đã làm chủ được máy tính và điện thoại thông minh, nhận ra công nghệ không chỉ là công cụ làm việc mà còn là cánh cửa mở ra tri thức và sự tự do cho người khiếm thị, thầy Thái quyết định không giữ kiến thức ấy cho riêng mình. Thầy lựa chọn trở thành người truyền dạy công nghệ cho những người cùng cảnh ngộ.

Thầy Nguyễn Trung Thái, Dù bận rộn với công tác quản lý trên cương vị Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Hội Người mù thành phố Hà Nội (áo trắng) hướng dẫn học viên khiếm thị sử dụng cây gậy trắng. Ảnh: Khánh Linh

Dù bận rộn với công tác quản lý trên cương vị Phó Giám đốc Trung tâm, thầy Thái vẫn dành thời gian trực tiếp đứng lớp, không ngừng cập nhật kiến thức công nghệ mới để truyền đạt cho học viên. Từ những kỹ năng tưởng chừng đơn giản với người sáng mắt như tự đọc văn bản, tìm kiếm thông tin, sử dụng mạng xã hội cho đến kỹ năng nhận diện đồ vật, nhận biết tiền và sử dụng các dịch vụ trực tuyến, thầy đều tỉ mỉ hướng dẫn từng bước. Học viên Nguyễn Tiến Thành chia sẻ, trong quá trình học tập, có những lúc học viên gặp thao tác khó đến mức lúng túng, thậm chí mất kiên nhẫn. Những lúc ấy, thầy luôn nhẹ nhàng động viên, giải thích cặn kẽ và sẵn sàng chỉ lại lần thứ hai, thứ ba cho đến khi học viên tự mình thực hiện được mới thôi. Triết lý sống "Hãy cứ bước đi rồi đường sẽ thẳng" của thầy đã truyền cảm hứng mạnh mẽ, giúp nhiều học viên như anh Thành tự tin hơn, giảm bớt sự phụ thuộc vào người khác và luôn tự hào, biết ơn khi được làm học trò của thầy.

Sự tận tâm của người thầy đồng cảnh ấy còn được khắc sâu trong ký ức của học viên Nguyễn Văn Thơ suốt hơn 15 năm qua. Năm 2011, khi bước vào khóa Vi tính văn phòng cơ bản, Văn Thơ mang trong mình nỗi tự ti kép: Đôi mắt không nhìn thấy, một bên tai điếc hẳn, bên còn lại nghe rất kém. Giữa tiếng phần mềm đọc màn hình vang lên rào rào khắp lớp,anh gần như không thể nghe rõ lời giảng và từng có ý định bỏ cuộc. Thấu hiểu sự chênh vênh của học trò, trước khi dạy Thơ gõ phím, thầy Thái kiên nhẫn dắt anh đi từng bước từ phòng ở đến lớp học, nhà vệ sinh, chỉ rõ từng khúc cua để anh tự tin làm chủ không gian sinh hoạt. Sự động viên, đồng hành của thầy đã tiếp thêm sức mạnh để Văn Thơ vượt qua rào cản cả về thị lực và thính lực, thành thạo soạn thảo văn bản, sử dụng internet và sau này hoàn thành chương trình bổ túc văn hóa 3 năm. Với Văn Thơ, thầy Thái không chỉ là người truyền nghề mà còn là người anh lớn tin cậy để sẻ chia mọi buồn vui trong cuộc sống.

Lấy yêu thương làm điểm tựa, "cầm tay chỉ việc" mở lối hòa nhập

Song hành cùng tâm huyết của thầy Nguyễn Trung Thái là đội ngũ giáo viên tận tụy tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Hội Người mù thành phố Hà Nội. Ở nơi không có giáo án trực quan thông thường, các thầy cô giáo phải dạy nghề bằng sự kiên nhẫn, bằng ngôn ngữ mô tả giản dị nhất và tình cảm ấm áp như người thân trong gia đình.

Cô giáo Phạm Thị Diên kiên nhẫn hướng dẫn tỉ mỉ cho học viên khiếm thị. Ảnh: Khánh Linh

Trong tâm thức của học viên khiếm thị Phạm Thị Hà (khóa Tin học văn phòng năm 2026), hình ảnh cô giáo Phạm Thị Diên gắn liền với "bản hòa âm" quen thuộc mỗi ngày tại các phòng học Tin học ở số 56 Tô Hiệu: Tiếng gõ bàn phím lạch cạch hòa cùng giọng đọc tốc độ cao của phần mềm đọc màn hình JAWS hay NVDA, xen lẫn những tiếng gọi í ới không ngớt nhờ cô hướng dẫn. Với người khiếm thị, mỗi thao tác máy tính là một hành trình đòi hỏi sự ghi nhớ chính xác tuyệt đối qua thính giác và xúc giác. Để học trò thuần thục, cô Diên sẵn sàng diễn giải từng khái niệm trừu tượng bằng ngôn từ dễ hiểu nhất và lặp lại một thao tác hàng chục lần không mệt mỏi.

Cô giáo Nguyễn Thị Ly tham gia khảo sát học viên khiếm thị trong một cuộc thi về kỹ năng xoa bóp, bấm huyệt. Ảnh: Mai Hoa

Rời phòng máy tính đến với các lớp học thực hành như xoa bóp bấm huyệt hay gội đầu dưỡng sinh, sự tận tâm của người thầy lại được truyền tải trọn vẹn qua từng cái chạm tay. Không thể quan sát động tác mẫu bằng mắt, học viên phải học hoàn toàn qua lời mô tả và cảm nhận của xúc giác. Chị Hoành Thị Kim Phượng (học viên khóa 2019) chia sẻ, sau khi được các thầy mở lối tiếp cận tri thức qua những trang chữ nổi Braille, chị bước vào lớp thực hành và được cô giáo Nguyễn Thị Ly trực tiếp "cầm tay chỉ từng đường kinh, từng điểm huyệt, từng kỹ thuật xoa bóp". Sự tỉ mỉ từ cách đặt tay, di chuyển các ngón tay đến cách cảm nhận cơ thể khách hàng bằng xúc giác của cô Ly đã giúp nhiều thế hệ học viên, từ chỗ bỡ ngỡ dần tự tin hành nghề.

Giảng viên Phạm Thị Thu Hương lắng nghe chia sẻ của học viên khiếm thị. Ảnh: Mai Hoa

Không dừng lại ở những nghề truyền thống, tập thể cán bộ, giáo viên Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Hội Người mù thành phố Hà Nội còn không ngừng trăn trở tìm tòi những hướng đi mới, phối hợp cùng giảng viên các trung tâm, trường nghề khác để hội viên khiếm thị được đào tạo, bắt nhịp với kỷ nguyên số, từ truyền thông, sản xuất video, livestream bán hàng đến tiếp thị liên kết (Affiliate) và trợ lý ảo AI. Tại các lớp học này, giảng viên Phạm Thị Thu Hương (Trung tâm Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp SYS Việt Nam) cũng để lại dấu ấn đẹp, từ việc hỗ trợ học viên tự tay thao tác trên điện thoại, cho đến sẵn sàng vào cuộc, giúp quầy hàng của học viên thu hút nhiều khách hơn tại hội chợ thực tế…

Những câu chuyện bình dị tại số 56 Tô Hiệu đã khắc họa chân thực vẻ đẹp của nghề giáo nơi mái trường đặc biệt. Khi đôi mắt không thể nhìn thấy ánh sáng tự nhiên, chính nghị lực của người thầy đồng cảnh như thầy Thái cùng lòng bao dung, sự tận tụy của tập thể giáo viên nơi đây đã trở thành ngọn hải đăng soi lối, giúp người khiếm thị tự tin làm chủ cuộc sống và vươn lên hòa nhập cộng đồng./.