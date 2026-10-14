Thắp sáng niềm đam mê khoa học cùng học sinh AMS tại Science Tornado 2026

Ngày 10/10 vừa qua, CLB Society of Open Science (thuộc Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) đã tổ chức Science Tornado 2026 - triển lãm khoa học phi lợi nhuận thường niên. Sự kiện thu hút người tham gia với số lượng đông đảo lên đến 7 000 người, các bạn Amsers đã chứng minh năng lực chuyên môn khoa học qua gần 100 thí nghiệm cũng như thể hiện tài năng lãnh đạo, tổ chức sự kiện.

Trở lại năm thứ 13, Science Tornado 2026 mang trong mình với chủ đề thú vị: REVELIO - Vết tích. Lấy cảm hứng từ Cabinets of Curiosities (tủ đồ vật bí ẩn) đầu tiên trong lịch sử, nơi lưu giữ và kết nối vô vàn kỳ vật để khám phá tự nhiên với ý nghĩa hình tượng căn phòng chỉ mở ra với những người thực sự khao khát tìm kiếm tri thức, tinh thần khoa học đã khéo léo được các bạn Amsers gửi gắm.

Đến với triển lãm, người tham gia sẽ được hóa thân vào những nhà khoa học tri thức, được tìm tòi, được “chạm” đến từng vết tích của khoa học, được “nghe thấy” từng sự dao động trong các thí nghiệm và “nhìn thấy” lời giải trong các trò chơi boardgame.

Tại các khu trạm thí nghiệm, từng người tham gia sẽ được trực tiếp ngắm nhìn và khám phá khoa học ở cự li gần, từ đó tạo cơ hội để hiểu rõ hơn về ý nghĩa từng chất trong bộ môn Hóa học, Vật lý hay Sinh học

Không dừng lại ở đó, tại triển lãm còn có khu đặc biệt “Illusion” và “Reverie” sẽ cho phép người tham gia được trải nghiệm cảm giác được hóa thân vào các nhân vật trong Harry Potter cùng nhau đi khám phá các góc nhìn khoa học mới.

Tham gia sự kiện, em Quỳnh Mai (lớp 9 - THCS Đoàn Thị Điểm) hào hứng chia sẻ: “Em đã biết sự kiện từ lâu vì em hay tìm hiểu về các CLB ở trường Amsterdam, đây là lần đầu em được trực tiếp tham gia sự kiện của trường. Em ít khi được xem ngoài đời các thí nghiệm nên đây thật sự là trải nghiệm rất thú vị đối với em. Ngoài ra, ở các khu Boardgame và khu Ảo ảnh làm em ấn tượng”.

Nói về hoạt động sự kiện, em Nguyễn Thành Đạt (lớp 12 Địa 1 - THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) - Đồng Trưởng Ban Tổ chức kiêm Chủ tịch CLB Society of Open Science co biết: “Chúng em đã chuẩn bị cho sự kiện từ khoảng 2 tháng trước. Cùng gần 200 thành viên, bọn em đã cùng nhau dựng sự kiện, tìm tòi từng thí nghiệm và mang tới những trải nghiệm thú vị nhất cho hàng nghìn người tham gia ngày hôm nay”.

Được biết, Science Tornado 2026 dẫn bước người tham gia đến một không gian mà khoa học có thể được biết tới với nhiều hình dạng khác nhau. Tại đây, mỗi thí nghiệm là một câu chuyện thú vị, dẫn dắt từng người tham gia bước vào một thế giới khoa học hoàn toàn mới.

Triển lãm khoa học năm nay tại trường Chuyên Ams không chỉ thành công về số lượng với hàng nghìn người tới tham dự mà còn tạo nên một không gian để khoa học trở nên gần gũi, trực quan và dễ tiếp cận hơn với cộng đồng.

Khép lại chương trình, những câu hỏi có thể đã được giải đáp, nhưng cũng có thể mở ra thêm nhiều câu hỏi mới. Và có lẽ, đó cũng chính là điều Science Tornado 2026 muốn để lại: một dấu vết đủ thú vị để mỗi người tiếp tục tò mò, tìm hiểu và nhìn thế giới xung quanh bằng một ánh mắt khác.