Thắp sáng ngọn lửa yêu nước, tiếp nối khát vọng tuổi trẻ Việt Nam

Ngày 10/10 tại Hà Nội, Trung ương Hội LHTN Việt Nam tổ chức Lễ chào cờ và Lễ tổng kết hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2026 nhân kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15/10/1986 - 15/10/2026).

Đồng chí Nguyễn Kim Quy, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam và đồng chí Đào Đức Việt, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam TP Hà Nội thực hiện nghi thức trao đuốc lửa Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2026.

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2026 mang theo truyền thống vẻ vang, lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ Việt Nam, được lan tỏa trên khắp mọi miền Tổ quốc. Từ những địa danh mang đậm dấu ấn lịch sử và chủ quyền quốc gia, ngọn lửa thiêng của Hành trình đã được tiếp nối, bồi đắp qua mỗi chặng đường, trở thành biểu tượng của niềm tin, trách nhiệm và khát vọng của tuổi trẻ Việt Nam. Đồng thời, trở thành một phương thức hoạt động hiệu quả, thiết thực của Hội LHTN Việt Nam, lan tỏa mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý thức trách nhiệm và khát vọng cống hiến trong mỗi bạn trẻ.

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2026 với chủ đề “Tự hào truyền thống 70 năm Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam” được tổ chức gồm 7 chặng, mang ý nghĩa biểu tượng cho 7 thập niên xây dựng và phát triển của tổ chức Hội.

Nghi thức rước đuốc lửa Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2026.

Những tiết mục nghệ thuật tại buổi lễ.

Bảy chặng hành trình không chỉ là những điểm đến trên bản đồ Tổ quốc, mà còn là hành trình đi qua chiều dài lịch sử, chiều sâu văn hóa và ký ức dân tộc: Từ quê hương Bác Hồ kính yêu Nghệ An; đến vùng đất di sản và văn hóa Huế; những mốc son lịch sử cách mạng hào hùng tại Tuyên Quang, Điện Biên, Khánh Hòa; vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc tại Trường Sa; trung tâm năng động, sáng tạo Hồ Chí Minh; điểm cực Nam của đất nước Cà Mau; mở rộng đến với nước bạn Lào và tại Hà Nội, hội viên thanh niên cả nước cùng hội tụ về đây để tổ chức chặng 7 và tổng kết hành trình.

Qua hành trình, các cấp bộ Hội đã triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, chuyển đổi số cộng đồng; chăm lo, đồng hành với nhân dân và thanh thiếu nhi tại các địa bàn khó khăn; tri ân các nhân chứng lịch sử, lan tỏa mạnh mẽ tinh thần sống đẹp, sống có ích trong thế hệ trẻ. Hành trình ghi dấu ấn đậm nét với hàng chục ngàn công trình, phần việc, thu hút hàng chục triệu lượt hội viên, thanh niên tham gia và đạt hơn 1,3 tỷ lượt tiếp cận trên không gian số.

Đồng chí Lê Hải Long, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam phát biểu tại Lễ tổng kết.

Tổng kết hành trình, đồng chí Lê Hải Long, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam nhấn mạnh, “Tôi yêu Tổ quốc tôi” chưa bao giờ chỉ là một khẩu hiệu. Đó là tình cảm được nuôi dưỡng bằng nhận thức đúng đắn, được bồi đắp qua trải nghiệm thực tiễn và thể hiện bằng hành động mỗi ngày. Đó là tinh thần dám nghĩ lớn, dám hành động, tiên phong trong chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, lập nghiệp và đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của quê hương, đất nước.

Điều quan trọng nhất là mỗi bạn trẻ đã thêm một lần nữa cảm nhận sâu sắc hơn ý nghĩa thiêng liêng của hai tiếng “Tổ quốc”; thêm tự hào về truyền thống 70 năm của Hội; từ đó nuôi dưỡng trong mình bản lĩnh, khát vọng và tinh thần trách nhiệm để vững vàng bước vào chặng đường phía trước, chủ động đón nhận những cơ hội và vượt qua thử thách của thời đại mới.

Ông Phạm Tất Thắng và anh Nguyễn Kim Quy trao bằng khen cho các tỉnh thành đoàn có thành tích xuất sắc trong triển khai hành trình"Tôi yêu Tổ quốc tôi".

“Hành trình 'Tôi yêu Tổ quốc tôi' năm 2026 kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam đang đi đến chặng cuối, nhưng những giá trị được khơi dậy trên hành trình này sẽ còn tiếp tục lan tỏa. 70 năm truyền thống là nền tảng để thế hệ thanh niên hôm nay tiếp nối niềm tự hào, nuôi dưỡng khát vọng và góp sức mình vào hành trình dựng xây đất nước trong một giai đoạn phát triển mới. Tôi kêu gọi các cấp bộ Hội, toàn thể hội viên, thanh niên cả nước tiếp tục thi đua thực hiện nhiều công trình, phần việc thiết thực hơn nữa, góp phần tạo nên đợt sinh hoạt truyền thống sâu rộng, lan tỏa mạnh mẽ khát vọng cống hiến trong thế hệ trẻ”, đồng chí Lê Hải Long bày tỏ.

Trong không gian linh thiêng bên hồ Hoàn Kiếm, nơi giao hòa giữa truyền thống và hiện đại, giữa chiều sâu nghìn năm lịch sử và nhịp sống của một Thủ đô đang vươn mình phát triển, ngọn lửa hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” được tiếp tục trao truyền. Từ nơi đây, ngọn lửa mang theo khí thiêng sông núi, tinh thần bất khuất của cha ông và khát vọng dựng xây đất nước được trao gửi tới thế hệ trẻ hôm nay.