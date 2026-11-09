Thắp sáng nghĩa tình nơi biên cương

Xã Trịnh Tường hiện có 482 hộ nghèo, khoảng 50 trẻ em mồ côi và hơn 60 trẻ khuyết tật. Đây là những đối tượng cần được quan tâm, hỗ trợ thường xuyên. Trước thực tế đó, Đồn Biên phòng Trịnh Tường đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai mô hình “Mỗi tuần một địa chỉ nhân đạo”; tập trung rà soát, lựa chọn những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để kết nối nguồn lực giúp đỡ kịp thời.

Thực hiện phương châm “3 bám, 4 cùng”, 16 đảng viên của đơn vị trực tiếp phụ trách địa bàn, phối hợp với cán bộ thôn đến từng hộ dân nắm hoàn cảnh, khảo sát nhu cầu hỗ trợ. Từ những trẻ em mồ côi, người khuyết tật đến các gia đình có người mắc bệnh hiểm nghèo, mỗi địa chỉ nhân đạo đều được rà soát cụ thể, bảo đảm sự hỗ trợ đúng đối tượng, thiết thực và phù hợp với nhu cầu thực tế.

Trung tá Phạm Quang Thảo - Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Trịnh Tường cho biết, thông qua lan tỏa hình ảnh cán bộ, chiến sĩ cùng chính quyền địa phương đến thăm hỏi, trao quà cho người dân trên các nền tảng mạng xã hội, mô hình ngày càng nhận được sự quan tâm của các tổ chức, cá nhân và nhà hảo tâm. Nhiều người đã liên hệ, cùng đơn vị đến khảo sát thực tế và trực tiếp tham gia hỗ trợ các gia đình khó khăn.

Đáng chú ý, hoạt động hỗ trợ không chỉ dừng ở trao tặng nhu yếu phẩm mà còn hướng đến tạo sinh kế bền vững. Các nhà hảo tâm đã tặng 80 máy cày, 5 con lợn giống và hơn 1.200 con gà giống cho các hộ nghèo, giúp người dân có thêm điều kiện phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập.

Một trong những hoàn cảnh để lại nhiều xúc động là gia đình anh Vàng A Qua ở thôn Tân Giang. Sau khi vợ bỏ đi, tháng 7/2026, anh Qua không may bị đuối nước qua đời, để lại 3 con nhỏ. Trước hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của gia đình, Đồn Biên phòng Trịnh Tường đã phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam xã vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ 41 triệu đồng. Đồng thời, đơn vị kết nối với Câu lạc bộ Trái tim nhân ái tỉnh Lào Cai trao kinh phí, lập sổ tiết kiệm nhằm bảo đảm điều kiện học tập, chăm sóc sức khỏe 3 cháu nhỏ; đồng thời hỗ trợ thêm 100 con gà giống để gia đình phát triển chăn nuôi, từng bước tạo nguồn thu nhập.

Qua những việc làm cụ thể, hình ảnh người lính mang quân hàm xanh ngày càng gần gũi, gắn bó với Nhân dân, góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc trên tuyến biên giới.

Từ những phần quà nghĩa tình đến những sinh kế thiết thực, mô hình “Mỗi tuần một địa chỉ nhân đạo” đang lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trên vùng biên Trịnh Tường. Mỗi hoàn cảnh được sẻ chia là thêm một niềm tin được thắp sáng, mỗi sự chung tay là thêm một nhịp cầu gắn kết tình quân - dân.

Bằng những việc làm giàu ý nghĩa nhân văn, những người lính biên phòng không chỉ góp sức chăm lo đời sống Nhân dân mà còn cùng người dân xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, bảo vệ bình yên nơi biên cương Tổ quốc.