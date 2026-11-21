Tối 21-11, tại Công viên Bờ sông Sài Gòn (phường An Khánh, Thành phố Hồ Chí Minh), Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 chính thức khai mạc với chủ đề “Khát vọng Vinh quang”. Lần đầu tiên được tổ chức trong không gian mở bên dòng sông Sài Gòn, lễ khai mạc mang đến diện mạo mới mẻ, kết hợp nghệ thuật, văn hóa và tinh thần thể thao, mở màn cho ngày hội thể thao lớn nhất cả nước.