“THAP: SANG” kết nối chất liệu di sản với công nghệ
Hưởng ứng Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 và Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, công trình sắp đặt ánh sáng tương tác mang tên “THAP: SANG” vừa ra mắt công chúng Thủ đô. Không chỉ dừng lại ở việc trưng bày thị giác, tác phẩm này mở ra một không gian trải nghiệm mới mẻ, nơi mỗi người đều có thể trực tiếp tương tác và góp phần tạo nên diện mạo của chính công trình.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/thap-sang-ket-noi-chat-lieu-di-san-voi-cong-nghe-246261121204125335.htm