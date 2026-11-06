Thắp sáng hoa đăng, lan tỏa thông điệp hòa bình từ Đại hội Phật giáo

Chư tôn đức, Tăng Ni, Phật tử tham dự lễ thắp nến hoa đăng cầu nguyện hòa bình thế giới, chiều tối 6/11, tại TP Hồ Chí Minh.

Lễ hoa đăng nằm trong khuôn khổ Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026 - 2031 và kỷ niệm 45 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ban Văn hóa Trung ương và Ban Nghi lễ Trung ương phối hợp tổ chức hoạt động, gửi gắm tâm nguyện đất nước thanh bình, Giáo hội vinh thịnh, nhân dân an lạc.

Phát biểu khai mạc, Hòa thượng Thích Thọ Lạc, Trưởng ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, nhấn mạnh ý nghĩa tri ân và tiếp nối của đêm hoa đăng. Trong không gian lắng đọng, mỗi người nâng ngọn nến, hướng tâm về Tam bảo, nguồn cội dân tộc và các bậc tiền nhân đã xây dựng ngôi nhà chung của Phật giáo Việt Nam. “Mỗi ngọn nến được thắp lên là một lời tri ân, mỗi đóa hoa đăng tỏa sáng là một tâm nguyện tiếp nối”, Hòa thượng Thích Thọ Lạc cho biết thêm.

Các đại biểu nâng ngọn hoa đăng, gửi gắm tâm nguyện đoàn kết, hòa hợp và phụng sự cộng đồng.

Ôn lại chặng đường 45 năm, Hòa thượng Thích Thọ Lạc cho biết, các bậc tôn túc đã bền lòng vận động, kết nối 9 tổ chức, hệ phái để thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong hoàn cảnh đất nước còn nhiều khó khăn. Các ngài lấy tinh thần hòa hợp để dung nạp khác biệt, đặt tiền đồ Đạo pháp lên trên những giới hạn riêng, quy tụ Tăng Ni, Phật tử trong một tổ chức thống nhất.

Tại buổi lễ, chư tôn đức, đại biểu và Phật tử thành kính tưởng niệm Đức Đệ nhất Pháp chủ Thích Đức Nhuận, Hòa thượng Thích Trí Thủ, vị Chủ tịch Hội đồng Trị sự đầu tiên, cùng các bậc tiền bối hữu công. Các ngài đã kết nối sơn môn, quy tụ lòng người bằng đạo tình và tâm nguyện phụng sự.

Hòa thượng Thích Thọ Lạc cũng bày tỏ lòng tri ân các thế hệ lãnh đạo Giáo hội đã giữ gìn giới luật, đào tạo Tăng tài, phát triển giáo dục, hoằng truyền chính pháp và đưa tinh thần từ bi vào đời sống. Từ mái chùa, giảng đường đến những nơi khó khăn, nhiều thế hệ Tăng Ni đã tận tụy chăm lo đời sống tinh thần, chia sẻ với cộng đồng.

Tăng ni, Phật tử thắp nến tri ân các bậc tiền bối đã góp công xây dựng Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Theo Hoà thượng Thích Thọ Lạc, đêm hoa đăng đồng thời gửi lời tưởng nhớ các bậc tiền nhân dựng nước, giữ nước, các anh hùng liệt sĩ, đồng bào, chiến sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ, thống nhất Tổ quốc. trách nhiệm sống xứng đáng với những hy sinh ấy, giữ gìn hòa bình bằng lòng nhân ái, tinh thần đoàn kết và ý thức đối với quê hương.

Hướng đến chặng đường mới của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa thượng Thích Thọ Lạc cho rằng, mỗi người con Phật cần gắn niềm tin với trách nhiệm. Mỗi người xuất gia giữ gìn giới hạnh, mỗi cư sĩ nuôi dưỡng tín tâm, mỗi cộng đồng tu học củng cố sự hòa hợp sẽ góp phần xây dựng Giáo hội vững mạnh.

Hòa thượng Thích Thọ Lạc cũng bày tỏ mong muốn tăng ni, Phật tử học Phật thấu đáo, hành trì bền bỉ, sống có trách nhiệm và nuôi dưỡng tinh thần phụng sự. Ánh sáng hoa đăng cần tiếp tục hiện diện trong đời sống qua ý nghĩ thiện lành, lời nói hòa ái và hành động lợi tha.

Đông đảo Phật tử khắp nơi hội tụ tham gia lễ hoa đăng lan tỏa thông điệp hòa bình, nhân ái và trách nhiệm gìn giữ những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.

Những ngọn hoa đăng tỏa sáng, thể hiện tâm nguyện tiếp nối ngọn đèn trí tuệ và lòng từ bi.

Chư tôn đức nâng ngọn hoa đăng, thể hiện lòng tri ân các thế hệ tiền bối hữu công.

Ánh nến hoa đăng thắp sáng không gian buổi lễ, gửi gắm ước nguyện hòa bình và an lạc.

Đêm hoa đăng gửi lời tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, đồng bào, chiến sĩ đã hy sinh vì độc lập, thống nhất Tổ quốc.

Tăng ni cùng hướng tâm cầu nguyện đất nước hưng thịnh, Giáo hội trường tồn, nhân dân hạnh phúc.