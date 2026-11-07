Thắp sáng hoa đăng, gửi nguyện ước hòa bình

Chư tôn đức giáo phẩm Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tham dự lễ thắp hoa đăng. (Ảnh: BTC)

Trong không gian trang nghiêm, hơn 4.000 ngọn hoa đăng được thắp sáng gửi gắm ước nguyện thế giới hòa bình, đất nước thanh bình, nhân dân an lạc; đồng thời tưởng niệm, tri ân các bậc tiền nhân đã góp công xây dựng, phát triển Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Đêm hoa đăng không chỉ mang ý nghĩa văn hóa mà còn lan tỏa thông điệp về hòa bình, hòa hợp, đoàn kết và sự tiếp nối những giá trị tốt đẹp được các thế hệ tiền nhân dày công vun đắp. Hàng nghìn ngọn nến cùng thắp sáng cũng tượng trưng cho tâm nguyện lan tỏa ánh sáng trí tuệ, lòng từ bi, góp phần xây dựng đời sống an lành, nhân ái.

Đêm hoa đăng lan tỏa thông điệp đoàn kết, từ bi và trí tuệ, hướng tới chặng đường phát triển mới của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. (Ảnh: BTC)

Phát biểu tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Thọ Lạc, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, nhắc lại chặng đường 45 năm hình thành và phát triển của Giáo hội.

Từ dấu mốc lịch sử năm 1981, 9 tổ chức, hệ phái Phật giáo đã cùng hội tụ, thống nhất trong mái nhà chung Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Thành quả ấy được vun đắp bằng tâm huyết, sự kiên trì và tinh thần đoàn kết, hòa hợp của nhiều thế hệ chư tôn đức.

Mỗi ngọn nến là lời tri ân, mỗi đóa hoa đăng thắp sáng là một tâm nguyện tiếp nối. (Ảnh: BTC)

Hòa thượng Thích Thọ Lạc cũng đã chia sẻ ý nghĩa của nghi thức thắp nến hoa đăng. Hòa thượng nhấn mạnh: “Mỗi ngọn nến là lời tri ân, mỗi đóa hoa đăng thắp sáng là một tâm nguyện tiếp nối”.

Mỗi hoa đăng được thắp sáng không chỉ gửi gắm ước nguyện bình an mà còn nhắc nhở các thế hệ tăng ni, Phật tử trân trọng những đóng góp của các bậc tiền bối, tiếp tục gìn giữ và phát huy những giá trị tốt đẹp mà Giáo hội đã dày công vun đắp.