Thắp sáng đường biên, vun đắp tình quân dân

Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng cùng Đoàn Thanh niên địa phương và nhân dân dựng cột đèn, đưa hệ thống chiếu sáng đến những tuyến đường khu vực biên giới. Ảnh: Văn Hoàn

Ánh sáng đến từng bon làng

Đêm xuống, ánh đèn năng lượng mặt trời trải dọc những tuyến đường ở xã Quảng Trực, giúp nhiều khu dân cư không còn chìm trong bóng tối. Những lối đi trước đây thiếu ánh sáng, gây khó khăn cho người dân khi qua lại vào buổi tối, nay đã sáng rõ hơn. Với người dân nơi đây, hiệu quả của hệ thống chiếu sáng thể hiện từ những việc thường ngày như đi lại, vận chuyển nông sản, thăm hỏi người thân hay tham gia các hoạt động cộng đồng. Những cột đèn được lắp đặt góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt, đồng thời cho thấy sự chung tay của các lực lượng và cộng đồng trong chăm lo đời sống nhân dân.

Đến nay, hơn 40km đường trên địa bàn xã biên giới Quảng Trực đã được lắp đặt đèn năng lượng mặt trời. Kết quả ấy có được nhờ sự phối hợp giữa Đồn Biên phòng Đắk Dang, cấp ủy, chính quyền địa phương, các tổ chức, cá nhân và nhân dân. Trong điều kiện nguồn lực đầu tư hạ tầng ở địa bàn còn hạn chế, việc huy động nhiều nguồn hỗ trợ đã góp phần đưa công trình đến những khu dân cư có nhu cầu.

Theo ông Đoàn Lê Anh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Quảng Trực, địa bàn xã rộng, dân cư phân bố không đồng đều, trong khi nhu cầu đầu tư các công trình phục vụ đời sống còn lớn, khiến việc mở rộng hệ thống chiếu sáng cần nhiều nguồn lực. Vì vậy, sự tham gia phối hợp của Đồn Biên phòng Đắk Dang với địa phương trong việc vận động doanh nghiệp, tổ chức thiện nguyện, nhà hảo tâm và người dân đóng góp có ý nghĩa quan trọng. Công trình hoàn thành đã giúp người dân đi lại an toàn hơn, đồng thời góp phần nâng cao ý thức bảo vệ chủ quyền biên giới. Hiện cấp ủy, chính quyền xã đang tiếp tục phối hợp với Đồn Biên phòng Đắk Dang vận động các nguồn lực xã hội hóa để mở rộng hệ thống chiếu sáng đến các bon, vùng sâu, vùng xa, phục vụ xây dựng nông thôn mới, cải thiện đời sống nhân dân và giữ vững an ninh biên giới.

Chung sức xây dựng công trình dân sinh

Trong quá trình triển khai Chương trình “Thắp sáng vùng biên”, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đắk Dang phối hợp với địa phương rà soát từng tuyến đường tại các thôn, bon. Những đoạn đường chưa có đèn, khu vực tập trung đông dân cư và các vị trí người dân thường xuyên qua lại vào ban đêm được khảo sát để xác định nhu cầu. Kết quả khảo sát là căn cứ để các bên thống nhất phương án thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế. Trên cơ sở đó, các bên trao đổi, lựa chọn tuyến đường ưu tiên, xác định chiều dài, vị trí dựng cột và số lượng thiết bị cần lắp đặt. Việc tính toán vật tư, kinh phí và nhân lực cũng được thực hiện cụ thể để chủ động trong quá trình thi công. Cách làm này giúp công trình tập trung vào những địa điểm cần thiết, hạn chế đầu tư dàn trải và sử dụng hiệu quả các nguồn hỗ trợ.

Để có nguồn kinh phí triển khai Chương trình “Thắp sáng vùng biên”, Đồn Biên phòng Đắk Dang phối hợp với địa phương tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của công trình, đồng thời kết nối các tổ chức, cá nhân có điều kiện hỗ trợ. Tùy khả năng, mỗi đơn vị, cá nhân đóng góp kinh phí, thiết bị, vật tư hoặc ngày công. Những nguồn lực ấy được tập hợp để từng bước hoàn thiện các tuyến đường chiếu sáng, đáp ứng nhu cầu đi lại và sinh hoạt của bà con.

Theo Trung tá Trần Văn Tú, Chính trị viên Đồn Biên phòng Đắk Dang, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã cùng lực lượng địa phương và người dân trực tiếp tham gia nhiều công đoạn, từ vận chuyển vật liệu, xác định vị trí dựng cột, đào hố móng đến lắp đèn, kiểm tra hệ thống trước khi đưa vào sử dụng. Tùy địa hình và khả năng huy động lao động tại chỗ, mỗi lực lượng đảm nhận một phần việc. Cụ thể, địa phương nắm nhu cầu, phối hợp tổ chức thực hiện; Bộ đội Biên phòng tham gia vận động, kết nối nguồn lực và cùng thi công; doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ kinh phí, vật tư; người dân góp công sức xây dựng công trình. Sự phân công rõ ràng giúp các nguồn hỗ trợ được sử dụng đúng mục đích, đồng thời tạo điều kiện để người dân trực tiếp tham gia vào công việc chung của bon làng.

Những ngày cùng nhau vận chuyển vật liệu, dựng cột, lắp đèn cũng giúp cán bộ, chiến sĩ và người dân có thêm cơ hội gặp gỡ, trao đổi. Qua từng phần việc, bà con hiểu hơn về sự quan tâm, trách nhiệm của các lực lượng đối với địa bàn; cán bộ, chiến sĩ cũng có điều kiện gần dân, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Tình cảm quân dân được vun đắp từ những công việc cụ thể như thế.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Đoàn Thanh niên địa phương thi công công trình “Thắp sáng vùng biên”. Ảnh: Văn Hoàn

Gắn chăm lo dân sinh với bảo vệ biên giới

Ở địa bàn biên giới, chăm lo đời sống nhân dân là một nội dung quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Khi những khó khăn trong sinh hoạt được quan tâm giải quyết, người dân có thêm điều kiện ổn định cuộc sống, yên tâm lao động, sản xuất và gắn bó với địa bàn. Những công trình dân sinh thiết thực cũng góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền và Bộ đội Biên phòng.

Ông Điểu Cường, Phó bon Bu Nung, xã Quảng Trực cho biết, trước đây bà con gặp nhiều khó khăn khi đi lại vào ban đêm, nhất là những ngày mưa gió. Từ khi có hệ thống chiếu sáng, việc đi lại thuận tiện, an toàn hơn, người dân cũng yên tâm hơn trong sinh hoạt. Bà con xác định cùng nhau bảo quản, giữ gìn hệ thống đèn, đồng thời chung sức xây dựng nông thôn mới và bảo vệ an ninh biên giới.

Ý thức giữ gìn công trình của người dân có ý nghĩa quan trọng đối với hiệu quả sử dụng lâu dài. Khi trực tiếp tham gia xây dựng và được hưởng lợi từ công trình, bà con hiểu rõ hơn trách nhiệm của mình trong bảo quản tài sản chung. Đây cũng là cơ sở để địa phương tiếp tục vận động nhân dân tham gia các hoạt động xây dựng bon làng, giữ gìn an ninh, trật tự và bảo vệ đường biên, mốc giới. Chương trình “Thắp sáng vùng biên” vì thế mang lại giá trị từ cả công trình được xây dựng và sự đồng thuận được tạo nên trong cộng đồng.

Trên những tuyến đường ở xã Quảng Trực, ánh đèn năng lượng mặt trời đang góp phần cải thiện điều kiện đi lại, sinh hoạt của người dân. Để có được sự đổi thay ấy là sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đắk Dang và sự chung sức của các tổ chức, cá nhân, bà con các bon làng. Những việc làm thiết thực, xuất phát từ nhu cầu của nhân dân tiếp tục góp phần củng cố tình quân dân, xây dựng địa bàn biên giới ổn định, phát triển.