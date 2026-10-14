Thắp sáng đường biên - thắp sáng niềm tin

Chính từ những chuyến thực địa giàu thấu cảm, chương trình “Chung tay thắp sáng biên giới” ra đời, mang theo tấm lòng của chính quyền, doanh nghiệp, người dân muốn đóng góp cho vùng phên giậu của Tổ quốc.

Từ những con đường chìm trong bóng tối

Ban ngày, đường biên giới Tây Ninh hiện ra với màu xanh của cây cối, những tuyến đường chạy dài giữa các khu dân cư hay những cột mốc thiêng liêng nằm dọc biên giới. Nhưng khi đêm xuống, ở nhiều nơi, không gian nhanh chóng trở nên vắng vẻ. Những sinh hoạt vốn rất bình thường ở khu dân cư như hội họp, buôn bán, sinh hoạt cộng đồng… đôi khi lại trở thành khó khăn tại vùng biên.

Ông Danh Xà Rương, người dân ấp Thành Long, xã Ninh Điền, tỉnh Tây Ninh, cho biết trước đây việc đi lại vào buổi tối khá bất tiện. Bà con ít ra khỏi nhà, phần vì đường tối, khó nhìn; phần vì vắng vẻ, lo ngại mất an toàn. Từ khi xã có thêm nhiều trụ đèn năng lượng mặt trời, việc đi học, đi làm và trở về nhà vào ban đêm thuận tiện, an toàn hơn.

Chương trình “Chung tay thắp sáng biên giới” bắt nguồn từ những chuyến công tác thực địa, những lần lãnh đạo Sở Công thương tỉnh Tây Ninh về các xã biên giới, chứng kiến cảnh người dân gặp khó khăn về đêm. Chương trình được xây dựng với ba nội dung chính: từng bước chiếu sáng tuyến đường tuần tra biên giới; tặng đèn năng lượng mặt trời cho các hộ dân sống dọc tuyến đường và hỗ trợ nguồn lực cho các xã biên giới.

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng lãnh đạo địa phương và đại diện các doanh nghiệp bàn giao công trình “Chung tay thắp sáng biên giới” cho địa phương. Ảnh: DIỄM MI

Theo kế hoạch, tuyến đường tuần tra biên giới cần được chiếu sáng có chiều dài khoảng 230km, đi qua 19 xã. Đây là khối lượng công việc lớn, cần nguồn lực xã hội hóa đáng kể, ước tính khoảng 23 tỷ đồng và hơn 10.000 bộ đèn. Đến nay, đã có 1.131 hộ dân sinh sống dọc tuyến đường được trao tặng đèn, cùng với khoản hỗ trợ 100 triệu đồng cho mỗi xã biên giới, tổng giá trị công trình được trao tặng trong đợt đầu tiên lên tới hơn 2,5 tỷ đồng.

Ánh sáng về, bà con phấn khởi bởi từ nay, đêm tối không còn đáng lo ngại. Thế nhưng, ý nghĩa của chương trình không dừng ở việc đường được thắp sáng. Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang - người đứng sau, hỗ trợ rất lớn cho chương trình - cho hay, việc thắp sáng biên giới mang ba tầng ý nghĩa sâu sắc. Trước hết, đó là cải thiện đời sống dân sinh, bởi bà con không còn phải sống trong cảnh tối tăm khi đêm về. Thứ hai, ánh sáng là chất xúc tác cho kinh tế vì khi có đèn, người dân an tâm ra đường, hàng quán dần mọc lên, giao thương nhộn nhịp hơn và sự sống bắt đầu lan tỏa dọc theo những con đường. Thứ ba và có lẽ là ý nghĩa lớn lao nhất, ánh sáng góp phần bảo đảm an ninh trật tự, hỗ trợ đắc lực cho lực lượng chức năng trong công tác tuần tra, bảo vệ đường biên, góp phần vào công cuộc giữ gìn chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Có ánh sáng rồi, phải nghĩ tiếp đến việc cải thiện kinh tế, y tế, giáo dục để khoảng cách giữa vùng biên xa xôi và phố thị không còn quá cách biệt. Đó mới là đích đến bền vững chương trình hướng tới”, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh.

Góp ánh sáng, giữ trọn niềm tin

Để đưa ánh sáng đến những tuyến đường biên giới dài hàng trăm kilômet, bên cạnh quyết tâm chính trị của chính quyền địa phương còn có sự chung tay từ nguồn lực xã hội hóa, cho thấy sự đồng hành của các doanh nghiệp với những hoạt động cộng đồng. Một số doanh nghiệp đồng hành cùng chương trình “Chung tay thắp sáng biên giới” có thể kể đến: Công ty TNHH MTV Phát triển công nghiệp Tân Thuận, Công ty Đầu tư tài chính Nhà nước TPHCM, Tổng Công ty Công nghiệp - In - Bao bì Liksin, Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn, Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC)...

Ông Trần Anh Tuấn, đại biểu Quốc hội khóa XVI, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Phát triển công nghiệp Tân Thuận, bày tỏ niềm vinh dự và xúc động khi được góp một phần công sức vào chương trình. Theo ông Tuấn, đây là chương trình mang ý nghĩa thiết thực đối với người dân và các chiến sĩ vùng biên giới, giúp bà con sống vui, chất lượng hơn và các chiến sĩ thuận lợi hơn trong thực hiện nhiệm vụ canh giữ bình yên của Tổ quốc.

Đối với các doanh nghiệp chung tay thắp sáng vùng biên giới, chương trình còn tạo thêm động lực để doanh nghiệp tiếp tục hoạt động và đóng góp cho cộng đồng. “Chúng tôi nỗ lực làm việc hiệu quả để đóng góp cho ngân sách của thành phố nói riêng và cả nước nói chung. Ngoài ra, chúng tôi còn cố gắng vì trách nhiệm với cộng đồng, xã hội, nghĩa vụ đối với đất nước, đặc biệt là những vùng biên giới xa xôi, nơi người dân còn nghèo khó. Sự đóng góp của chúng tôi vẫn còn rất khiêm tốn nhưng điều chúng tôi muốn mang đến là hơi ấm, tình cảm của những người làm kinh doanh dành cho đồng bào”, ông Trần Anh Tuấn bày tỏ.

Ông Nguyễn Minh Lâm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh - ghi nhận, đánh giá cao sự chung tay, đồng hành của các doanh nghiệp. Theo ông Lâm, sự đóng góp này không chỉ thể hiện trách nhiệm xã hội mà còn là tình cảm, sự sẻ chia với bà con vùng biên giới. Đồng thời, ông nhấn mạnh hiệu quả lâu dài của chương trình: “Một trụ đèn sáng trong ngày bàn giao là chưa đủ. Điều cần hơn là trụ đèn ấy vẫn sáng sau một năm, ba năm, năm năm… Đó cũng là cách giữ gìn niềm tin của những doanh nghiệp đã bỏ tiền và công sức để đồng hành cùng địa phương”.