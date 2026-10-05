Thắp sáng con chữ vùng cao giữa đại ngàn Tây Côn Lĩnh

Đỉnh Tây Côn Lĩnh cao gần 2.500m, được biết đến là “nóc nhà Đông Bắc”; giữa lưng chừng núi là hai thôn Túng Quá Lìn và Chúng Phùng (xã Tân Tiến, tỉnh Tuyên Quang).

Hai thôn có 151 hộ dân, chủ yếu là đồng bào Mông sinh sống. Hơn 60% hộ dân thuộc diện nghèo và cận nghèo nên điều kiện tiếp cận tri thức còn hạn chế.

Từ mùa hè 2026, địa phương đã tổ chức lớp xóa mù chữ dành cho 25 học viên đến từ hai thôn Túng Quá Lìn và Chúng Phùng. Lớp học duy trì 3 buổi/tuần và dự kiến kết thúc vào cuối năm.

Trên những lối mòn giữa núi rừng, những ánh đèn pin nối nhau dẫn bà con đến lớp học tại Nhà văn hóa thôn Túng Quá Lìn

Đây là lớp học đặc biệt khi học viên có độ tuổi cách biệt khá lớn, người lớn tuổi nhất đã 60 tuổi, trong khi học viên nhỏ nhất mới 12 tuổi. Họ cùng ngồi trong một lớp và học những kiến thức đầu tiên.

Ban ngày, các học viên vẫn phải lên nương, làm ruộng và chăm sóc vật nuôi nên lớp học được bố trí vào buổi tối để phù hợp với sinh hoạt thường nhật của người dân.

Khi trời bắt đầu tối, người dân từ nhiều căn nhà lần lượt tìm đường đến lớp học. Những chiếc đèn pin đội đầu soi sáng lối mòn quanh co giữa núi rừng.

Các học viên hào hứng tham gia học tập

Có người chỉ mất một quãng đường ngắn để tới lớp nhưng cũng có học viên phải đi hàng cây số qua đường rừng để đến lớp, thậm chí có người còn địu con nhỏ theo cùng.

Ban đầu, việc vận động người dân tham gia các lớp học chữ không dễ dàng vì một số người cho rằng không biết đọc, viết vẫn không ảnh hưởng gì tới cuộc sống.

Suy nghĩ này bắt nguồn từ tập quán lâu đời, khi nhiều thế hệ chủ yếu làm nương, làm ruộng và ít có nhu cầu sử dụng văn bản hay giấy tờ.

Trong quá trình duy trì lớp học, cán bộ Công an xã Tân Tiến thường xuyên đồng hành, vừa hướng dẫn bà con đọc viết, vừa giải thích các chính sách và quy định pháp luật theo cách gần gũi, dễ hiểu.

Nhờ vậy, mỗi buổi học không chỉ giúp bà con làm quen với con chữ mà còn là dịp để cán bộ công an trò chuyện, hiểu hơn về cuộc sống và những khó khăn của người dân vùng cao.

Cán bộ công an tận tình hỗ trợ các học viên

Theo Thiếu tá Dương Văn Kháy (Công an xã Tân Tiến), việc hạn chế về chữ viết khiến người dân gặp nhiều trở ngại khi tiếp cận chính sách, kiến thức sản xuất và các cơ hội cải thiện đời sống.

Trong lớp học, cán bộ công an còn hỗ trợ bà con trong những công việc nhỏ, tạo điều kiện để các học viên yên tâm học tập.

Sự đồng hành ấy góp phần tạo nên không khí cởi mở, gần gũi trong mỗi buổi học, đồng thời giúp hoạt động xóa mù chữ gắn chặt hơn với đời sống của bà con.

Từ những nét chữ đầu tiên, người dân dần có thêm khả năng đọc hiểu thông tin, tiếp nhận kiến thức và chủ động hơn trong cuộc sống, qua đó mở ra những cơ hội mới để cải thiện đời sống.