Thắp sáng cho vùng khó Lạng Sơn bằng đèn năng lượng mặt trời

Nhân viên Điện lực Bắc Sơn thuộc Công ty Điện lực Lạng Sơn kiểm tra đèn LED của công trình “Thắp sáng đường thôn bằng đèn năng lượng mặt trời” cho thôn Tân Tiến, xã Bắc Sơn sau khi lắp đặt. (Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN)

Ngày 25/9, tại thôn Tân Tiến, xã Bắc Sơn, nhân viên Điện lực Bắc Sơn thuộc Công ty Điện lực Lạng Sơn đã lắp đặt công trình “Thắp sáng đường thôn bằng đèn năng lượng mặt trời” với 40 bóng đèn LED.

Phó Giám đốc Công ty Điện lực Lạng Sơn Vũ Khánh Toàn cho biết, thực hiện chương trình “Thắp sáng đường thôn bằng đèn năng lượng mặt trời” năm 2026 công ty đã hỗ trợ lắp đặt 100 bóng đèn LED tại các xã vùng biên giới, xã nông thôn mới, xã vùng 3 khó khăn, thuộc địa bàn quản lý của Điện lực Tràng định và Bắc Sơn gồm: Thôn Pò Lạn, thôn Pắc Lạn của xã Quốc Việt; Thôn Lũng Sàng, xã Quốc Khánh và thôn Tân Tiến của xã Bắc Sơn với tổng kinh phí hơn 280 triệu đồng.

Đây là hoạt động an sinh xã hội thiết thực hỗ trợ các xã này trong việc cung cấp hệ thống điện năng lượng mặt trời góp phần đảm bảo an toàn giao thông, giữ gìn an ninh trật tự, tuyên truyền sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả đến người dân, cộng đồng, khuyến khích sử dụng hệ thống điện năng lượng mặt trời…

Ông Hoàng Công Nghiệp, Trưởng thôn Tân Tiến vui mừng vì tuyến đường chính của thôn đã được thắp sáng bằng hệ thống đèn năng lượng mặt trời. Tân Tiến là thôn đặc biệt khó khăn của xã, có 145 hộ (660 nhân khẩu), 99% là người dân tộc Tày, Dao; trong đó còn 11 hộ nghèo và cận nghèo.

Trước kia bà con trong thôn đi lại khó khăn vào buổi tối. Theo nguyện vọng của người dân, Điện lực Lạng Sơn đã hỗ trợ lắp đặt đèn sáng giúp bà con đi lại thuận tiện, đảm bảo an toàn.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bắc Sơn Trịnh Minh Tuấn cho hay, xã có 30 thôn, (có 2 thôn đặc biệt khó khăn), với 3.748 hộ (16.719 người), 87,99% là người dân tộc thiểu số Tày, Nùng, Kinh, Dao. Hiện xã đang có 16 tuyến đường đô thị, 10 tuyến đường xã và 13 tuyến đường thôn; trong đó có 16/16 tuyến đường đô thị, 9/10 tuyến đường xã được chiếu sáng; và 7/13 tuyến đường thôn đã được “Thắp sáng đường thôn” tại các đoạn tuyến có khu dân cư đạt khoảng 42%.

Việc “Thắp sáng đường thôn” có ý nghĩa rất thiết thực đối với xã trong bối cảnh vùng đất giàu truyền thống lịch sử, cách mạng, văn hóa đang tích cực bảo tồn, phát huy giá trị các di tích lịch sử cách mạng, gắn với phát triển du lịch và xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở.

Xã mong muốn Điện lực Bắc Sơn, Công ty Điện lực Lạng Sơn tiếp tục triển khai “Thắp sáng đường thôn bằng đèn năng lượng mặt trời” cho các 6 tuyến đường thôn còn lại và một số đoạn tuyến đường xã, đường đô thị hiện chưa được đầu tư điện chiếu sáng góp phần hoàn thiện hạ tầng trên địa bàn góp phần xây dựng nông thôn mới.

Theo lãnh đạo Công ty Điện lực Lạng Sơn, cùng với chương trình “Thắp sáng đường thôn bằng đèn năng lượng mặt trời,” trong năm 2026, công ty còn thực hiện chương trình “Thắp sáng niềm tin,” thực hiện chỉnh trang, cải tạo, sửa chữa hệ thống điện cho các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo hoặc các gia đình chịu ảnh hưởng của cơn bão số 4 (Bão NARRA) vừa qua.

Ngoài ra, công ty sẽ “Hỗ trợ nhân công lắp đặt dây sau công tơ cho các khách hàng phát triển mới thuộc đối tượng hộ nghèo, hộ gia đình chính sách” trong thời gian tháng 11, 12/2026.

Năm 2025, Công ty Điện lực Lạng Sơn đã thực hiện chương trình “Thắp sáng đường thôn bằng đèn năng lượng mặt trời” trên địa bàn các thôn của 2 xã Tuấn Sơn và Thiện Tân với tổng kinh phí 200 triệu đồng; trao tặng đồ dùng học tập, sửa chữa điện cho các điểm trường tại Bình Gia, Bắc Sơn, Hữu Lũng và Tràng Định với tổng giá trị 350 triệu đồng; sửa chữa, thay mới hệ thống điện sau công tơ cho các hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, các gia đình bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ với tổng kinh phí 180 triệu đồng.../.