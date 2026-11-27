Đây là hoạt động thiết thực nhằm cụ thể hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Sơn La về tăng cường công tác dân vận, an sinh xã hội, chăm lo đời sống đồng bào dân tộc thiểu số tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới.

Phòng CSGT và các lực lượng chức năng trao tặng nguồn lực đối với đại diện bản Kéo Vai, xã Sốp Cộp.

Qua khảo sát thực tế, tại một số bản vùng cao, khu vực biên giới trên địa bàn xã Sốp Cộp, hệ thống chiếu sáng tại các tuyến đường dân sinh, đường liên bản còn hạn chế. Nhiều đoạn đường chưa được lắp đặt đèn chiếu sáng, gây khó khăn cho việc đi lại, sinh hoạt của người dân vào ban đêm, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Xuất phát từ tình hình đó, Chi đoàn Cảnh sát nhân dân 2 đã tham mưu xây dựng chương trình “Thắp sáng bản làng”, huy động sự chung tay, đóng góp của các doanh nghiệp, nhà hảo tâm để hỗ trợ, lắp đặt đèn năng lượng mặt trời tại những vị trí cần thiết, góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt và bảo đảm an toàn cho người dân.

Công an tỉnh Sơn La khảo sát, tiến hành lắp đặt hệ thống đèn năng lượng mặt trời.

Tại chương trình các lực lượng chức năng đã triển khai lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng tại các tuyến đường trong bản; đồng thời trao tặng những phần quà thiết thực, động viên các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn. Tổng giá trị nguồn lực hỗ trợ từ chương trình hơn 50 triệu đồng.

Lực lượng Công an hỗ trợ ngày công xây dựng.

Hệ thống đèn năng lượng mặt trời được lắp đặt.

Từ những công trình, phần việc cụ thể hướng về cơ sở, tuổi trẻ Công an Sơn La tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong công tác dân vận, góp phần thắt chặt mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng Công an với cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương, xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ.

Nhiều phần quà được chuyển trao.