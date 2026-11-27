'Thắp sáng bản làng' nơi biên cương
Tại bản Kéo Vai, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La, Chi đoàn Cảnh sát nhân dân 2, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Sơn La phối hợp với Công an xã Sốp Cộp, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Sốp Cộp và các nhà tài trợ, tổ chức chương trình tình nguyện “Thắp sáng bản làng”, với tổng kinh phí hỗ trợ hơn 50 triệu đồng cùng nhiều phần quà dành tặng nhân dân địa phương. Chương trình có sự đồng hành, hỗ trợ của các nhà hảo tâm.
Đây là hoạt động thiết thực nhằm cụ thể hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Sơn La về tăng cường công tác dân vận, an sinh xã hội, chăm lo đời sống đồng bào dân tộc thiểu số tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới.
Qua khảo sát thực tế, tại một số bản vùng cao, khu vực biên giới trên địa bàn xã Sốp Cộp, hệ thống chiếu sáng tại các tuyến đường dân sinh, đường liên bản còn hạn chế. Nhiều đoạn đường chưa được lắp đặt đèn chiếu sáng, gây khó khăn cho việc đi lại, sinh hoạt của người dân vào ban đêm, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Xuất phát từ tình hình đó, Chi đoàn Cảnh sát nhân dân 2 đã tham mưu xây dựng chương trình “Thắp sáng bản làng”, huy động sự chung tay, đóng góp của các doanh nghiệp, nhà hảo tâm để hỗ trợ, lắp đặt đèn năng lượng mặt trời tại những vị trí cần thiết, góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt và bảo đảm an toàn cho người dân.
Tại chương trình các lực lượng chức năng đã triển khai lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng tại các tuyến đường trong bản; đồng thời trao tặng những phần quà thiết thực, động viên các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn. Tổng giá trị nguồn lực hỗ trợ từ chương trình hơn 50 triệu đồng.
Từ những công trình, phần việc cụ thể hướng về cơ sở, tuổi trẻ Công an Sơn La tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong công tác dân vận, góp phần thắt chặt mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng Công an với cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương, xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ.
Nguồn CAND: https://cand.vn/thap-sang-ban-lang-noi-bien-cuong-post828847.html