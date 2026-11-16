Tháp nước Hàng Đậu phát ra 'cơn mưa âm thanh' của côn trùng và nhện

Tháp ẩn ca là tác phẩm sắp đặt âm thanh tại Tháp nước Hàng Đậu, thuộc dự án Hà Nội sáng đèn trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội 2026.

Tác phẩm do Patrick Kessler - nghệ sĩ contrabass, nhà soạn nhạc và giám tuyển người Thụy Sĩ - sáng tạo và chỉ đạo nghệ thuật. Thực hành của ông trải rộng từ trình diễn, ngẫu hứng, sáng tác đến sắp đặt âm thanh, trong đó có các dự án cùng Chuchchepati Orchestra, một dàn nhạc sắp đặt mà hệ thống loa là phần cấu thành của tác phẩm.

Lấy cảm hứng từ lĩnh vực nghiên cứu giao tiếp bằng rung động (biotremology), các nghệ sĩ đưa vào tháp 59 bản ghi âm khoa học của 13 nhà khoa học tại 10 viện nghiên cứu thuộc 8 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Qua phần sáng tác từ các bản ghi của Ludwig Berger, những tín hiệu ấy trở thành chất liệu cho một bố cục âm thanh đa hướng. Kết hợp hiệu ứng chiếu sáng do nghệ sĩ Nguyễn Đức Phương phụ trách, hệ loa treo trong lòng tháp tạo nên một “cơn mưa âm thanh”, để những rung động mong manh, những mô thức tiết tấu và các cuộc đối thoại tinh vi của côn trùng và nhện dần hiện lên đầy mê hoặc.

Các bản ghi trải dài từ những khúc song ca "ve vãn đầy tinh tế" cho đến các tín hiệu báo động và tự vệ, mở ra cánh cửa bước vào hệ sinh thái âm học phong phú của thế giới côn trùng.

Không gian bên trong tháp được thắp sáng, phục vụ du khách tham quan.

Bước vào tháp, công chúng có thể lắng nghe những sinh vật nhỏ bé theo một cách vừa quen thuộc, lại vừa mới mẻ, trải nghiệm sự kết nối thực hành khoa học với cảm nhận nghệ thuật, cảm nhận mối liên hệ của con người với thế giới tự nhiên.

Thông qua sự kết hợp giữa nghệ thuật âm thanh và công nghệ hiện đại, tác phẩm đưa công chúng bước vào thế giới rung động tự nhiên của các loài côn trùng, những thanh âm vốn nằm ngoài ngưỡng nghe thông thường của con người.

Không gian tháp cổ vì thế trở thành một bản giao hưởng độc đáo, nơi di sản kiến trúc và thiên nhiên gặp gỡ trong ngôn ngữ nghệ thuật đương đại.

Tháp ẩn ca đã mở cánh cửa không gian vốn khép kín, tạo điểm giao thoa giữa tư duy sáng tạo của Thụy Sĩ và chiều sâu văn hóa Hà Nội. Đây cũng là cơ hội để công chúng khám phá một di sản quen thuộc dưới góc nhìn hoàn toàn mới.

Tháp nước Hàng Đậu là di sản văn hóa công nghiệp đặc sắc của Thủ đô. Việc đưa nghệ thuật đương đại vào công trình lịch sử không chỉ tạo sức sống mới cho di sản mà còn góp phần hiện thực hóa định hướng kiến tạo hệ sinh thái sáng tạo, thúc đẩy phát triển kinh tế sáng tạo của thành phố.

Tháp ẩn ca mở cửa miễn phí từ ngày 14-28/11. Mỗi lượt tham quan kéo dài 15 phút, tối đa 30 khách.