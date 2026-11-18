Bằng sự nghiêm minh trong quản lý, tận tâm trong giáo dục, cảm hóa cùng các hoạt động hướng nghiệp, dạy nghề, Trại giam Ngọc Lý (Bộ Công an) đang giúp phạm nhân thay đổi nhận thức, vượt qua mặc cảm, trang bị kỹ năng lao động và nuôi dưỡng niềm tin vào ngày trở về, tái hòa nhập cộng đồng.

Cán bộ quản giáo Trại giam Ngọc Lý giúp các phạm nhận khơi dậy và xây dựng nhiều giá trị sống tích cực thông qua công tác quản lý, giáo dục và cảm hóa. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

*Từ những sai lầm đến khát vọng làm lại cuộc đời

Phạm nhân Nguyễn Mai Linh (30 tuổi) đã chấp hành án được 7 năm tại Trại giam Ngọc Lý về tội "Mua bán trái phép chất ma túy". Nhắc lại nguyên nhân phạm tội, chị Linh cho biết, do ham chơi, muốn có nhiều tiền trong thời gian ngắn để chăm lo cho gia đình nên đã lựa chọn con đường sai trái. Những ngày đầu vào trại, chị thường xuyên buồn chán, mặc cảm, chưa thể chấp nhận việc bản thân phải chịu hình phạt tù.

Nỗi đau càng lớn khi con gái đầu của chị qua đời lúc chị mới vào trại được khoảng nửa năm. Mất mát ấy khiến chị càng thấm thía cái giá phải trả cho hành vi sai trái của mình. Nhờ sự giúp đỡ của cán bộ, động viên từ gia đình và những người cùng chấp hành án, chị Linh dần ổn định tâm lý, tích cực cải tạo. Trong thời gian ở trại, chị được tham gia lao động, hướng nghiệp và đang học nghề may.

Việc đầu tiên khi trở về, chị dành thời gian cho gia đình và các con để bù đắp những tháng ngày xa cách. Trong thời gian cải tạo ở đây, chị đã được hướng nghiệp với những công việc phù hợp. Chị sẽ tích lũy kỹ năng để sau khi trở về tìm việc làm tại các cơ sở, doanh nghiệp, tạo thu nhập và ổn định cuộc sống, chị Nguyễn Mai Linh chia sẻ.

Phạm nhân Lường Thị Mến, sinh năm 1990, quê Bắc Kạn cũ đang chấp hành mức án 8 năm tù về tội liên quan đến ma túy. Sau hơn 4 năm cải tạo, chị Mến nhớ lại, những ngày đầu vào trại, chị rất sợ hãi vì lần đầu phải xa nhà, sống trong môi trường hoàn toàn khác biệt.

Nhờ sự động viên, chia sẻ của Ban Giám thị, cán bộ quản giáo và các phạm nhân cùng đội, chị Mến dần ổn định tâm lý, yên tâm cải tạo. Chị được hướng dẫn học nghề may dù trước đó chưa từng biết sử dụng máy may. Với sự chỉ bảo của cán bộ và những người có kinh nghiệm, chỉ sau khoảng nửa tháng, chị đã làm quen với công việc.

Hoàn cảnh gia đình của chị Mến không ít khó khăn khi vợ chồng đã ly hôn, hai con trai hiện sống với bố tại Hà Nội. Những lần gia đình đến thăm trở thành nguồn động viên để chị tiếp tục nỗ lực cải tạo, rèn luyện tay nghề.

“Sau này, nếu có đủ điều kiện, tôi mong muốn tự mở một xưởng may nhỏ. Nếu chưa đủ điều kiện, tôi sẽ tìm một xưởng may để làm, vừa có thu nhập, vừa tích lũy kinh nghiệm, từng bước ổn định cuộc sống”, chị Lường Thị Mến bày tỏ.

Tại Trại giam Ngọc Lý, mỗi phạm nhân có một hoàn cảnh, câu chuyện riêng. Qua quá trình giáo dục, cảm hóa và hướng nghiệp, nhiều người đã nhận thức rõ hơn về lỗi lầm, xác định mục tiêu phấn đấu, tích cực học nghề, rèn luyện bản thân, chuẩn bị hành trang cho ngày trở về với gia đình và xã hội.

Thiếu tá Đỗ Thị Thanh Hương, cán bộ quản giáo trại giam Ngọc Lý chỉ dẫn các phạm nhân nghề may. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

*Kiên trì cảm hóa, chuẩn bị hành trang cho ngày trở về

Thượng tá Bùi Văn Luận, Phó Giám thị Trại giam Ngọc Lý cho biết, mỗi phạm nhân khi vào trại đều có hoàn cảnh và diễn biến tâm lý khác nhau. Vì vậy, cán bộ phải thường xuyên sâu sát, nắm bắt tư tưởng, kịp thời động viên, giúp phạm nhân nhận rõ lỗi lầm, thay đổi hành vi và phấn đấu cải tạo tiến bộ.

Theo Thượng tá Bùi Văn Luận, bên cạnh giáo dục ý thức chấp hành pháp luật, việc tổ chức dạy văn hóa, hướng nghiệp, dạy nghề và chuẩn bị điều kiện tái hòa nhập cộng đồng có ý nghĩa quan trọng. Người từng mắc sai lầm phải chịu trách nhiệm trước pháp luật nhưng cũng cần được giáo dục, định hướng và tạo cơ hội sửa chữa, tiến bộ, trở thành người có ích cho gia đình và xã hội.

Trung tá Cao Thị Giang, cán bộ quản giáo Đội 28, Đội B đặc biệt, Trại giam Ngọc Lý có 21 năm công tác trong lĩnh vực quản lý, giáo dục, cải tạo phạm nhân. Theo chị, phần lớn phạm nhân do chị quản lý có án về ma túy, lừa đảo, mại dâm và một số tội danh khác, nhiều người có mức án cao, từ 15 năm đến tù chung thân. Quá trình cải tạo kéo dài khiến một số phạm nhân mặc cảm, tự ti, bi quan, thậm chí chưa thực sự nhận thức được lỗi lầm.

Trung tá Cao Thị Giang cho rằng, mỗi phạm nhân có hoàn cảnh, tính cách và trình độ nhận thức khác nhau nên cán bộ quản giáo phải gần gũi, sâu sát, biết lắng nghe, chia sẻ và kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc. “Trong quá trình giáo dục, chúng tôi phải vừa nghiêm túc thực hiện các quy định, vừa có sự cảm thông, nhân văn và kiên trì. Mục tiêu cuối cùng là giúp họ thay đổi nhận thức để trở thành người có ích cho xã hội”, Trung tá Cao Thị Giang cho biết.

Công tác hướng nghiệp, dạy nghề được triển khai phù hợp với độ tuổi, sức khỏe và khả năng của từng phạm nhân. Các nghề như may mặc, điện tử, thủ công mỹ nghệ… được đưa vào đào tạo, giúp phạm nhân trang bị kỹ năng lao động, tạo thêm cơ hội tìm kiếm việc làm sau khi chấp hành xong án phạt tù.

Đối với nghề may, phạm nhân cần khoảng 2-3 tháng để làm quen và thực hiện công việc, nếu có nhu cầu được cấp chứng chỉ nghề, thời gian đào tạo có thể kéo dài 6 tháng. Trại cũng liên hệ với các trung tâm dạy nghề tổ chức đào tạo, cấp chứng chỉ, tạo điều kiện cho phạm nhân có thêm lợi thế khi tìm việc làm sau này.

Trung tá Hồ Xuân Thành, Phó Trưởng phân trại tại Trại giam Ngọc Lý dõi theo từng đường may của học viên, chia sẻ những kinh nghiệm trong sản xuất. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

Thượng tá Trần Văn Hoàn, Đội trưởng Đội Giáo dục - Hồ sơ, Trại giam Ngọc Lý cho biết, đơn vị đang quản lý trên 5.500 phạm nhân, trong đó có gần 1.000 phạm nhân nữ. Trại có 4 phân trại và một câu lạc bộ dạy nghề, thường xuyên tổ chức các hoạt động hướng nghiệp, đào tạo nghề phù hợp từng nhóm đối tượng. Phạm nhân trong độ tuổi thanh niên chiếm khoảng 30% tổng số đang quản lý nên công tác đào tạo nghề cho nhóm này được đặc biệt chú trọng.

Theo Thượng tá Trần Văn Hoàn, đơn vị thường xuyên liên hệ với các trường nghề, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, phối hợp cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh tổ chức hướng nghiệp, dạy nghề. Sau đào tạo, phạm nhân được cấp chứng chỉ nghề, tạo điều kiện tìm việc tại các cơ sở, doanh nghiệp ở địa phương hoặc nơi cư trú khi trở về. Đây là giải pháp thiết thực giúp người chấp hành xong án phạt tù có tay nghề, việc làm, ổn định cuộc sống, hạn chế nguy cơ tái phạm.

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, tọa đàm, nói chuyện chuyên đề và hội nghị gia đình phạm nhân cũng được tổ chức, góp phần chăm lo đời sống tinh thần, tăng cường sự gắn kết giữa phạm nhân với gia đình và xã hội.

Hành trình hoàn lương không chỉ bắt đầu từ ngày phạm nhân rời cánh cửa trại giam, trở về với cộng đồng mà được vun đắp từ chính những ngày tháng học tập, lao động và rèn luyện trong quá trình chấp hành án. Sự nghiêm minh của pháp luật, cùng tinh thần nhân văn, trách nhiệm và sự kiên trì của đội ngũ cán bộ quản giáo, góp phần giúp những người từng lầm lỗi nhận thức rõ giá trị của tự do, tình thân và lao động chân chính, từ đó, có thêm quyết tâm làm lại cuộc đời.