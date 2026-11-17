CHẮP CÁNH CHO PHONG TRÀO KHỞI NGHIỆP, ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

Trong bối cảnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng xanh và bền vững, Đồng Tháp từng bước khẳng định vai trò là địa phương năng động trong phát triển hệ sinh thái KN - ĐMST.

Đồng Tháp hướng đến xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp thanh niên thực chất, chiều sâu và bền vững.

Theo Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Tháp, thời gian qua, công tác hỗ trợ hệ sinh thái KN - ĐMST trên địa bàn tỉnh được các cấp lãnh đạo quan tâm, các cơ chế, chính sách hỗ trợ được hoàn thiện và tổ chức triển khai đồng bộ.

Thông qua các hoạt động tập huấn, đào tạo, cuộc thi và sự kiện khởi nghiệp, năng lực, kiến thức và kỹ năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của các tổ chức, cá nhân từng bước được nâng cao.

Các hoạt động kết nối mạng lưới khởi nghiệp được tăng cường, tạo điều kiện liên kết giữa doanh nghiệp khởi nghiệp, chuyên gia, cơ sở đào tạo, nhà đầu tư và cơ quan quản lý nhà nước; góp phần quảng bá sản phẩm, chia sẻ kinh nghiệm, tìm kiếm cơ hội hợp tác, tiếp cận nguồn lực và thúc đẩy phát triển các dự án khởi nghiệp tiềm năng…

Đồng thời, việc thành lập Trung tâm Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số tạo đầu mối kết nối, hỗ trợ các chủ thể trong hệ sinh thái. Các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp từng bước được triển khai, bước đầu ghi nhận nhu cầu tiếp cận chính sách về đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ…

Thời gian qua, Tỉnh đoàn Đồng Tháp tạo “đòn bẩy” thông qua việc triển khai đồng bộ các giải pháp từ nâng cao nhận thức đến xây dựng mô hình và kết nối nguồn lực hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp.

Trong đó, chú trọng lan tỏa tinh thần khởi nghiệp thông qua các diễn đàn, tọa đàm, mô hình “Cà phê khởi nghiệp”, các cuộc thi về dự án khởi nghiệp và ý tưởng sáng tạo; đồng thời đẩy mạnh truyền thông số, giới thiệu các mô hình thanh niên làm kinh tế hiệu quả.

Điểm sáng nổi bật là việc chuyển từ phát động phong trào sang hỗ trợ chiều sâu, với các mô hình cụ thể như: Câu lạc bộ thanh niên khởi nghiệp tại cơ sở, mô hình “Đàn sếu khởi nghiệp” cấp tỉnh, mạng lưới cố vấn, chuyên gia đồng hành. Nội dung hỗ trợ được triển khai theo hướng thực chất, “cầm tay chỉ việc”, tập trung vào kỹ năng quản trị, chuyển đổi số, thương mại điện tử, xây dựng thương hiệu, kết nối vốn và thị trường, phát triển sản phẩm OCOP, kinh tế xanh, kinh tế số…

TĂNG CƯỜNG CÁC CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ

Với dự án khởi nghiệp từ sản phẩm nhãn ôm sen, anh Phạm Trường Sanh (ngụ phường Cao Lãnh) cho biết: “Theo định hướng, tôi sẽ tiếp tục giới thiệu lan tỏa xa hơn cho sản phẩm nhãn sấy dẻo, nhãn ôm sen ra thị trường; đồng thời, hoàn thiện mô hình “Cây nhãn nhà tôi”.

Để giúp chắp cánh cho sản phẩm vươn xa, tôi cũng mong muốn sự hỗ trợ giúp đỡ của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể để hoàn thiện các thủ tục cần thiết như: VietGAP, Global GAP, OCOP nhằm giúp sản phẩm có thể tiếp cận nhiều thị trường và mở rộng quy mô hơn nữa…”.

Theo đồng chí Lê Hoàng Quyết, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn Đồng Tháp, việc “thắp lửa” tinh thần khởi nghiệp không dừng ở việc tạo phong trào, mà sẽ chuyển mạnh sang xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp thanh niên theo hướng thực chất, chiều sâu và bền vững.

Trọng tâm là chuyển từ hỗ trợ dàn trải sang hỗ trợ có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các lĩnh vực Đồng Tháp có lợi thế và thanh niên có khả năng bứt phá.

Đẩy mạnh đào tạo kỹ năng quản trị doanh nghiệp, kỹ năng số, tư duy đổi mới sáng tạo; hỗ trợ thanh niên tiếp cận chuyển đổi số như một nền tảng vận hành sản xuất, kinh doanh chứ không chỉ là công cụ phụ trợ…

Theo Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Tháp, thời gian tới, tỉnh tiếp tục tập trung triển khai đồng bộ, hiệu quả các kế hoạch đã được UBND tỉnh ban hành về phát triển hệ sinh thái KN - ĐMST giai đoạn 2026 - 2030; tăng cường phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương, đoàn thể, cơ sở đào tạo và doanh nghiệp nhằm phát huy hiệu quả các nguồn lực, mở rộng mạng lưới kết nối và từng bước xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo của tỉnh phát triển thực chất, bền vững.

Đồng thời, nâng cao chất lượng đào tạo, tư vấn chuyên sâu; chú trọng hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thiện mô hình kinh doanh, phát triển tài sản trí tuệ, đổi mới công nghệ, chuyển đổi số, huy động vốn và mở rộng thị trường.

Tăng cường đẩy mạnh triển khai các chính sách của Trung ương, chính sách đặc thù của tỉnh; hướng dẫn doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ, tháo gỡ khó khăn trong tiếp cận chính sách, bảo đảm việc xét duyệt và hỗ trợ đúng quy định.

Phát huy vai trò của Trung tâm Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số trong kết nối chuyên gia, viện nghiên cứu, trường đại học, nhà đầu tư và doanh nghiệp; hỗ trợ các dự án tiềm năng phát triển sản phẩm, chuyển giao công nghệ và thương mại hóa kết quả.