Từ những giờ thực hành miệt mài đến các sân chơi kỹ năng nghề, ngọn lửa đam mê từ bục giảng đang tiếp sức cho hàng vạn học sinh, sinh viên tự tin vươn tầm, trở thành lực lượng nòng cốt của thị trường lao động Thủ đô.

Người thắp lửa đam mê cho sinh viên nghèo vượt khó

Giảng viên Lê Thị Thúy, Khoa Kỹ thuật Điện, Điện tử (Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội) hướng dẫn sinh viên thực hành kết nối mô hình hệ thống lạnh.

Gắn bó với sự nghiệp "trồng người" tại Khoa Kỹ thuật Điện, Điện tử (Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội), giảng viên Lê Thị Thúy không chỉ là một nhà giáo tận tâm với chuyên môn, sáng tạo trong nghiên cứu khoa học mà còn là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho thế hệ học trò có hoàn cảnh khó khăn.

Là giảng viên bộ môn Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí, giảng viên Lê Thị Thúy luôn nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giảng dạy, hướng dẫn thực tập và đồ án tốt nghiệp. Không ngừng đổi mới phương pháp, cô tích cực tham gia xây dựng, rà soát và chỉnh sửa chương trình đào tạo nghề, đóng góp ý kiến thiết thực về chuẩn đầu ra, cấu trúc chương trình nhằm tăng cường tính thực tiễn, đáp ứng yêu cầu năng lực nghề nghiệp của người học.

Đặc biệt, trong công tác biên soạn học liệu từ năm 2023-2026, giảng viên Lê Thị Thúy đã chủ biên 04 đầu giáo trình quan trọng gồm: “Đo lường điện lạnh” (146 trang, nghiệm thu năm 2023); “Hệ thống điều hòa không khí trung tâm” (219 trang, biên soạn năm 2025); “Trang bị điện hệ thống lạnh” (136 trang) và “Vẽ điện AutoCAD” (131 trang) cùng được nghiệm thu năm 2026. Các bộ giáo trình này kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý thuyết và thực hành, giúp sinh viên hệ thống hóa kiến thức từ đo lường, phân tích hệ thống điện - lạnh đến thiết kế bản vẽ kỹ thuật chuyên ngành.

Tư duy sáng tạo của giảng viên Lê Thị Thúy còn được khẳng định qua hệ thống sáng kiến cải tiến thiết bị đào tạo phong phú qua các năm. Cụ thể, trong giai đoạn 2023-2025, giảng viên Lê Thị Thúy chủ trì thiết kế, lắp đặt hàng loạt mô hình thực hành trực quan như: Mô hình điều hòa Multi, phòng sạch, dàn trải tủ đông NASAKY, điều hòa gián tiếp AHU, VRV, mô hình điều hòa ô tô, đo lường giám sát hệ thống lạnh và bộ mô hình thực hành nghề lạnh cơ bản.

Sinh viên thực hành sửa chữa tấm panel tại khoa Công nghệ Cơ khí, Trường Trung cấp nghề Giao thông công chính Hà Nội.

Năm 2026, giảng viên Lê Thị Thúy tiếp tục ra mắt các mô hình cải tiến như: Mô hình trực quan hệ thống thông gió, kiểm tra máy nén lạnh, bảng mẫu ống đồng bảo ôn và bảng mẫu cửa gió HVAC. Các mô hình này đã giúp sinh viên rút ngắn khoảng cách giữa lý thuyết và thực tế sản xuất, trực tiếp quan sát và rèn luyện kỹ năng tay nghề trước khi ra trường.

Điều làm đồng nghiệp và sinh viên cảm phục nhất ở giảng viên Lê Thị Thúy chính là tình yêu thương và trách nhiệm với những mảnh đời bất hạnh, có nguy cơ bỏ học. Đó là trường hợp của em Lê Huy Thành (lớp Máy lạnh 2, khóa 15) nam sinh có hoàn cảnh éo le, từng tự ti và muốn bỏ học. Nhờ sự kiên trì gặp gỡ, tư vấn tâm lý và kết nối gia đình của cô Thúy từ tháng 10/2024, điểm tổng kết của Thành đã bứt phá ngoạn mục lên mức 7,53 trong năm học 2025-2026. Hay câu chuyện về em Đỗ Thế Anh (lớp Máy lạnh 1, khóa 13) mồ côi cả cha lẫn mẹ, từng định bỏ học nhưng được cô tiếp sức để bảo vệ đồ án đạt 8,0 điểm, tốt nghiệp loại Khá và hiện làm kỹ thuật viên điện lạnh tại Thành phố Hồ Chí Minh. Hai anh em sinh viên Đỗ Đăng Cao (có bố không có khả năng lao động) và Đỗ Đăng Thăng (hộ nghèo) cũng được cô tận tình đỡ đầu, tìm nguồn học bổng và nay đều đã tốt nghiệp loại Giỏi, có việc làm ổn định. Bên cạnh đó, trong năm 2025 và 2026, giảng viên Lê Thị Thúy còn kết nối với doanh nghiệp giới thiệu việc làm thêm cho 15 sinh viên với thu nhập ổn định từ 7–13 triệu đồng/tháng.

Đánh giá về giảng viên Lê Thị Thúy, Nhà giáo ưu tú, Tiến sĩ Phạm Xuân Khánh, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội nhận xét "Cô giáo Lê Thị Thúy là một giảng viên có năng lực chuyên môn tốt, tâm huyết và trách nhiệm với nghề. Ngoài những thành tích trong giảng dạy, cô giáo Thúy còn tận tâm, luôn đồng hành, hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, vượt qua trở ngại để tiếp tục học tập, tốt nghiệp và có việc làm. Những đóng góp thiết thực ấy thể hiện trách nhiệm, tình yêu thương học trò và là tấm gương đáng trân trọng trong đội ngũ nhà giáo của trường".

"Đặt mục tiêu hoàn thành chương trình đào tạo thạc sĩ, thời gian tới, tôi tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu khoa học với 01 đề tài cấp trường và 02 sáng kiến cải tiến mới đang triển khai. Đồng thời, tôi sẽ tiếp tục phát triển các mô hình đào tạo trực quan mang tính ứng dụng cao, đổi mới phương pháp giảng dạy gắn liền với thực tiễn thị trường lao động", giảng viên Lê Thị Thúy chia sẻ.

Nhờ những đóng góp bền bỉ và toàn diện, giảng viên Lê Thị Thúy đã vinh dự đón nhận nhiều phần thưởng cao quý: Nhiều năm liền đạt danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở" (các năm 2021, 2024, 2025); được công nhận là Điển hình tiên tiến giai đoạn 2020-2025; nhận Bằng khen của UBND Thành phố Hà Nội và Giấy khen về thành tích xuất sắc trong công tác tuyển sinh năm 2025 cùng nhiều giấy khen, giải thưởng nhà giáo giỏi cấp thành phố, cấp trường.

Vững chuyên môn, miệt mài sáng kiến

Thầy Nguyễn Viết Hòa, giảng viên khoa Công nghệ Cơ khí, Trường Trung cấp nghề Giao thông công chính Hà Nội, trong tiết dạy sửa chữa tấm panel.

Trong môi trường giáo dục nghề nghiệp, để trở thành một người thầy giỏi chuyên môn đã là một thử thách nhưng để vừa vững vàng tay nghề, vừa tận tụy yêu thương và giữ chân những học trò có hoàn cảnh khó khăn ở lại với lớp học lại là một hành trình đòi hỏi sự kiên tâm đặc biệt. Thầy Nguyễn Viết Hòa, giảng viên khoa Công nghệ Cơ khí (Trường Trung cấp nghề Giao thông công chính Hà Nội) chính là một tấm gương tiêu biểu như thế.

Với nhiệm vụ giảng dạy các môn kỹ thuật cơ sở cùng các mô-đun chuyên ngành thuộc nghề Hàn, Chế tạo thiết bị cơ khí và Cốt thép hàn, thầy Hòa luôn đặt chất lượng lên hàng đầu. Không chỉ truyền đạt kiến thức trên lớp, thầy còn tích cực đóng góp vào công tác biên soạn học liệu, là chủ biên của nhiều giáo trình quan trọng như “Kỹ thuật hàn”, “Hàn Mig/Mag cơ bản”, “Vẽ kỹ thuật cơ khí”, “Cắt hơi”...góp phần làm phong phú thêm nguồn tài liệu phục vụ việc dạy và học của nhà trường.

Tinh thần đổi mới, sáng tạo trong chuyên môn của thầy Hòa cũng được khẳng định qua những con số và kết quả thực tế. Năm học 2024-2025, thầy Hòa có 2 sáng kiến kinh nghiệm được Sở Giáo dục và Đào tạo công nhận, gồm: Sáng kiến về bàn gá đấu ghép chế tạo thiết bị cơ khí, giúp nâng cao hiệu quả thực hành; Sáng kiến về chế tạo trụ gá trưng bày sản phẩm luyện tập của học sinh, góp phần làm đẹp không gian học tập và trực quan hóa kết quả rèn luyện. Những nỗ lực bền bỉ ấy đã mang lại cho thầy sự ghi nhận xứng đáng, năm học 2023-2024, thầy vinh dự đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở.

Bên cạnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giảng dạy, thầy Hòa còn là một nhân tố tích cực trong mọi hoạt động chung của nhà trường. Từ công tác tuyển sinh, tham gia các phiên giao dịch việc làm, cho đến việc gắn kết hiệu quả với các doanh nghiệp trong và ngoài nước để nâng cao chất lượng đào tạo thực tế, ở đâu người ta cũng thấy hình ảnh một người thầy trách nhiệm và xông xáo. Đặc biệt, trong công tác chủ nhiệm, một nhiệm vụ vốn nhiều áp lực với các lớp như: Hàn K61S, K60H1, K60H2, K59P, K59S, Chế tạo thiết bị cơ khí K59D, K18P và K18D, thầy Hòa luôn thể hiện rõ bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm cao cả của mình.

Nhắc đến thầy Nguyễn Viết Hòa, đồng nghiệp và học sinh không chỉ nhớ đến một cây sáng kiến hay một giáo viên giỏi nghề, mà còn cảm phục sâu sắc tấm lòng nhân hậu của thầy dành cho những học trò có hoàn cảnh đặc biệt. Trong số những học sinh bước vào cổng trường nghề, không ít em gặp khó khăn về kinh tế, thiếu sự quan tâm, động viên từ gia đình và đứng trước nguy cơ cao phải bỏ học giữa chừng. "Với các em, chỉ dạy lý thuyết thôi chưa đủ. Tôi phải tìm hiểu kỹ gia cảnh từng trò, kiên nhẫn định hướng và cùng gia đình, nhà trường tìm mọi cách hỗ trợ. Chỉ cần các em không bỏ cuộc, thầy trò sẽ cùng nhau vượt qua khó khăn để đi đến cùng con đường lập nghiệp", thầy Nguyễn Viết Hòa chia sẻ.

Ngoài việc giúp các em hoàn thành chương trình học, thầy Hòa còn tạo cầu nối vững chắc đưa học trò đến với các doanh nghiệp thân quen, giới thiệu việc làm ổn định cho những em có nhu cầu. Sự quan tâm đúng lúc, lời động viên kịp thời và hành động giúp đỡ chân thành của thầy đã vực dậy niềm tin cho nhiều học sinh, giúp các em vượt qua nghịch cảnh, tự tin theo đuổi nghề nghiệp và vững bước lập nghiệp bằng chính đôi bàn tay của mình.

Những cống hiến thầm lặng mà lớn lao của các thầy cô đã và đang lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong môi trường giáo dục nghề nghiệp, minh chứng cho một chân lý: Sự tận tâm và tình yêu thương chân thành của người thầy chính là ngọn lửa sưởi ấm ước mơ, mở ra tương lai tươi sáng cho biết bao thế hệ học trò.