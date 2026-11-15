Thắp lửa đam mê, chắp cánh tài năng tại Liên hoan Tiếng hát Truyền hình Lâm Đồng
Trong không khí sôi nổi của Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026, vòng sơ khảo Liên hoan Tiếng hát Truyền hình Lâm Đồng lần thứ I diễn ra tại Đà Lạt đã thu hút đông đảo thí sinh tham gia. Mỗi người mang đến sân chơi một màu sắc âm nhạc riêng cùng chung niềm đam mê ca hát và mong muốn được thử sức, thể hiện bản thân.
Không chỉ là dịp tìm kiếm những giọng ca triển vọng, liên hoan còn mở ra cơ hội để những người yêu âm nhạc giao lưu, học hỏi và nuôi dưỡng niềm đam mê trên hành trình đến gần hơn với sân khấu chuyên nghiệp.
Những giọng ca hội tụ giữa ngàn hoa
Ngày 15/11, tại hội trường Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng, 98 thí sinh bước vào vòng sơ khảo Liên hoan Tiếng hát Truyền hình Lâm Đồng lần thứ I năm 2026 với chủ đề “LTV - Điểm hẹn tài năng âm nhạc”. Không khí cuộc thi diễn ra sôi nổi, hào hứng với những phần trình diễn mang nhiều màu sắc âm nhạc.
Từ những ca khúc trẻ trung, sôi động đến các giai điệu trữ tình, sâu lắng, mỗi thí sinh lựa chọn một cách thể hiện riêng, qua đó, bộc lộ chất giọng, cá tính và khả năng truyền tải cảm xúc. Sự đa dạng về thể loại, phong cách biểu diễn cũng tạo nên những sắc màu phong phú cho sân khấu sơ khảo.
Đằng sau mỗi phần trình diễn là một câu chuyện riêng về hành trình theo đuổi đam mê. Mang số báo danh 105, chị Lê Thị Anh Thi ở phường Lâm Viên - Đà Lạt lựa chọn ca khúc “Ngọn lửa tuổi 20” để tham gia.
Từng theo học chuyên ngành thanh nhạc nhưng Anh Thi phải tạm gác đam mê để phát triển công việc kinh doanh. Sau khoảng 5 năm gắn bó với công việc kinh doanh, Anh Thi quyết định trở lại với sân khấu để thử sức bản thân.
"Đến với cuộc thi, tôi muốn thử sức bản thân và tiếp tục nuôi dưỡng tình yêu ca hát. Sau một thời gian dài tập trung cho công việc kinh doanh, được đứng trên sân khấu lần này là cơ hội để tôi nhìn lại khả năng của mình và có thêm động lực theo đuổi đam mê", chị Anh Thi chia sẻ.
Chị Đinh Thị Tú Anh, đến từ xã Kiến Đức từng tham gia khá nhiều cuộc thi ở các lĩnh vực múa, hát nhưng vẫn không tránh khỏi cảm giác hồi hộp khi bước vào một sân chơi mới.
Dù đã tham gia nhiều cuộc thi nhưng mỗi lần đứng trên sân khấu đều có chút run và hồi hộp. Với tôi, tuổi trẻ là phải trải nghiệm, dám thử sức ở những sân chơi mới để khám phá và hoàn thiện bản thân.
Thí sinh Đinh Thị Tú Anh
Không chỉ thu hút thí sinh trong tỉnh, liên hoan còn có sự góp mặt của những giọng ca đến từ các địa phương khác. Từ vùng đất cực Nam của Tổ quốc, anh Lưu Vĩnh An đã vượt quãng đường xa từ tỉnh Cà Mau đến Đà Lạt để tham gia Liên hoan Tiếng hát Truyền hình Lâm Đồng lần thứ I.
Biết đến cuộc thi qua thông tin trên mạng xã hội, anh An nhanh chóng tìm hiểu và quyết định đăng ký dự thi. Anh mang đến liên hoan ca khúc “Cỏ và mưa” của nhạc sĩ Giáng Son.
“Đây là lần đầu tiên tôi tham gia một cuộc thi âm nhạc được tổ chức ở ngoài tỉnh. Với tôi, hành trình đến Đà Lạt không chỉ là dịp thử sức với một sân chơi mới mà còn là cơ hội gặp gỡ những người cùng chung niềm đam mê, giao lưu và học hỏi kinh nghiệm biểu diễn”, anh An chia sẻ.
Còn đối với anh K’Nhượng, đến từ xã Di Linh, tham gia một cuộc thi âm nhạc có quy mô lớn, sự mới mẻ của sân chơi mang đến cho anh nhiều cảm xúc, từ háo hức đến kỳ vọng về những cơ hội phía trước.
Đây là lần đầu tiên tôi tham gia một cuộc thi lớn nên cảm thấy khá thú vị. Tôi muốn thử sức, học hỏi và phát triển bản thân. Biết đâu từ sân chơi này, tôi có thể hướng đến con đường ca hát chuyên nghiệp, phát triển khả năng nghệ thuật của bản thân
Thí sinh K’Nhượng
Sân chơi chuyên nghiệp, kỳ vọng chắp cánh tài năng
Để liên hoan diễn ra chu đáo, Ban Tổ chức đã chuẩn bị kỹ lưỡng từ khâu tiếp đón, kiểm tra thông tin thí sinh, số báo danh, ca khúc dự thi đến hệ thống âm thanh, ánh sáng và đội ngũ nhạc công.
Các bộ phận thư ký, hậu đài, kỹ thuật phối hợp điều phối thứ tự biểu diễn, hỗ trợ thí sinh trong suốt quá trình dự thi. Không gian hội trường, sân khấu được bố trí trang trọng, tạo điều kiện để các thí sinh tự tin thể hiện khả năng.
Điểm đáng chú ý là tại vòng sơ khảo, mỗi thí sinh trình bày một ca khúc tự chọn với sự hỗ trợ trực tiếp của nhạc công và nhạc cụ do Ban Tổ chức bố trí như organ hoặc guitar, không sử dụng nhạc beat hay nhạc cụ riêng.
Hình thức này đòi hỏi thí sinh phải chủ động về giọng hát, nhịp điệu, khả năng phối hợp với nhạc công và làm chủ phần trình diễn. Ban Giám khảo đánh giá các tiết mục trên cơ sở chuyên môn, bảo đảm tính nghiêm túc, khách quan trong tuyển chọn.
Ông Nguyễn Phi Long, Phó Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức liên hoan đánh giá cao sự chuẩn bị của các thí sinh tại vòng sơ khảo.
Theo ông, nhiều thí sinh có sự đầu tư nghiêm túc cho phần dự thi, từ lựa chọn ca khúc đến tập luyện và phong cách thể hiện. Điều này cho thấy sức hút của liên hoan cũng như tinh thần nhiệt tình, trách nhiệm của những người tham gia.
Ông Nguyễn Phi Long cũng kỳ vọng liên hoan sẽ trở thành sân chơi văn hóa, nghệ thuật bổ ích, tạo điều kiện để những người yêu ca hát được giao lưu, thể hiện năng khiếu; qua đó, phát hiện, bồi dưỡng các giọng ca có triển vọng, góp phần làm phong phú đời sống văn hóa, nghệ thuật của tỉnh.
Liên hoan do Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức, nằm trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026.
Không chỉ tạo sân chơi cho những người yêu ca hát, cuộc thi còn hướng đến tìm kiếm, phát hiện và bồi dưỡng những giọng ca triển vọng, mở ra cơ hội kết nối với môi trường nghệ thuật chuyên nghiệp.
Lần đầu tiên tổ chức, liên hoan thu hút 168 thí sinh đăng ký tham gia đến từ các địa phương trong và ngoài tỉnh. Sau vòng sơ khảo tại 2 cơ sở Phú Thủy và Đà Lạt, Ban Tổ chức sẽ lựa chọn những gương mặt có phần thể hiện nổi bật bước tiếp vào vòng bán kết, dự kiến diễn ra vào đầu tháng 12/2026.
Với sự chuẩn bị nghiêm túc, cách thức tổ chức bài bản cùng sự hưởng ứng của đông đảo thí sinh, liên hoan được kỳ vọng trở thành sân chơi nghệ thuật có chất lượng, phát hiện thêm những giọng ca triển vọng, góp phần làm phong phú đời sống văn hóa, nghệ thuật và lan tỏa hình ảnh Lâm Đồng năng động, giàu bản sắc.
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á (Nam A Bank) đồng hành cùng liên hoan với chủ đề “LTV - Điểm hẹn tài năng âm nhạc”. Để cập nhật những thông tin nhanh, chính thống từ Ban Tổ chức, xin mời quý bạn đọc theo dõi Fanpage chính thức của Liên hoan Tiếng hát Truyền hình Lâm Đồng lần thứ I năm 2026 tại địa chỉ: https://www.facebook.com/lienhoantienghatlamdong
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/thap-lua-dam-me-chap-canh-tai-nang-tai-lien-hoan-tieng-hat-truyen-hinh-lam-dong-474410.html