Thắp lửa đam mê, chắp cánh tài năng tại Liên hoan Tiếng hát Truyền hình Lâm Đồng

Không khí vòng sơ khảo tại trụ sở Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng (phường Xuân Hương - Đà Lạt) trở nên sôi nổi ngay từ 7 giờ sáng 15/11, khi đông đảo thí sinh có mặt, chuẩn bị tham gia Liên hoan Tiếng hát Truyền hình Lâm Đồng lần thứ I năm 2026

Không chỉ là dịp tìm kiếm những giọng ca triển vọng, liên hoan còn mở ra cơ hội để những người yêu âm nhạc giao lưu, học hỏi và nuôi dưỡng niềm đam mê trên hành trình đến gần hơn với sân khấu chuyên nghiệp.

Thí sinh Phương Lệ Hiền có mặt từ sớm để hoàn tất thủ tục, kiểm tra thông tin và chuẩn bị chu đáo cho phần thi của mình.

Những giọng ca hội tụ giữa ngàn hoa

Ngày 15/11, tại hội trường Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng, 98 thí sinh bước vào vòng sơ khảo Liên hoan Tiếng hát Truyền hình Lâm Đồng lần thứ I năm 2026 với chủ đề “LTV - Điểm hẹn tài năng âm nhạc”. Không khí cuộc thi diễn ra sôi nổi, hào hứng với những phần trình diễn mang nhiều màu sắc âm nhạc.

Từ những ca khúc trẻ trung, sôi động đến các giai điệu trữ tình, sâu lắng, mỗi thí sinh lựa chọn một cách thể hiện riêng, qua đó, bộc lộ chất giọng, cá tính và khả năng truyền tải cảm xúc. Sự đa dạng về thể loại, phong cách biểu diễn cũng tạo nên những sắc màu phong phú cho sân khấu sơ khảo.

Đông đảo thí sinh có mặt từ sớm để hoàn tất thủ tục, kiểm tra thông tin và chuẩn bị cho phần thi của mình.

Đằng sau mỗi phần trình diễn là một câu chuyện riêng về hành trình theo đuổi đam mê. Mang số báo danh 105, chị Lê Thị Anh Thi ở phường Lâm Viên - Đà Lạt lựa chọn ca khúc “Ngọn lửa tuổi 20” để tham gia.

Từng theo học chuyên ngành thanh nhạc nhưng Anh Thi phải tạm gác đam mê để phát triển công việc kinh doanh. Sau khoảng 5 năm gắn bó với công việc kinh doanh, Anh Thi quyết định trở lại với sân khấu để thử sức bản thân.

Thí sinh Nguyễn Lâm Hoàng Yên cùng mẹ có mặt từ sớm để hoàn tất thủ tục, tranh thủ lưu lại những khoảnh khắc tại sân chơi âm nhạc

"Đến với cuộc thi, tôi muốn thử sức bản thân và tiếp tục nuôi dưỡng tình yêu ca hát. Sau một thời gian dài tập trung cho công việc kinh doanh, được đứng trên sân khấu lần này là cơ hội để tôi nhìn lại khả năng của mình và có thêm động lực theo đuổi đam mê", chị Anh Thi chia sẻ.

Chị Đinh Thị Tú Anh, đến từ xã Kiến Đức từng tham gia khá nhiều cuộc thi ở các lĩnh vực múa, hát nhưng vẫn không tránh khỏi cảm giác hồi hộp khi bước vào một sân chơi mới.

Dù đã tham gia nhiều cuộc thi nhưng mỗi lần đứng trên sân khấu đều có chút run và hồi hộp. Với tôi, tuổi trẻ là phải trải nghiệm, dám thử sức ở những sân chơi mới để khám phá và hoàn thiện bản thân. Thí sinh Đinh Thị Tú Anh

Thí sinh Đinh Thị Tú Anh

Không chỉ thu hút thí sinh trong tỉnh, liên hoan còn có sự góp mặt của những giọng ca đến từ các địa phương khác. Từ vùng đất cực Nam của Tổ quốc, anh Lưu Vĩnh An đã vượt quãng đường xa từ tỉnh Cà Mau đến Đà Lạt để tham gia Liên hoan Tiếng hát Truyền hình Lâm Đồng lần thứ I.

Biết đến cuộc thi qua thông tin trên mạng xã hội, anh An nhanh chóng tìm hiểu và quyết định đăng ký dự thi. Anh mang đến liên hoan ca khúc “Cỏ và mưa” của nhạc sĩ Giáng Son.

Ban Tổ chức bố trí chu đáo các khu vực y tế, âm thanh, dàn nhạc; đồng thời hướng dẫn, hỗ trợ thí sinh trong quá trình chuẩn bị, góp phần bảo đảm các phần thi diễn ra thuận lợi

“Đây là lần đầu tiên tôi tham gia một cuộc thi âm nhạc được tổ chức ở ngoài tỉnh. Với tôi, hành trình đến Đà Lạt không chỉ là dịp thử sức với một sân chơi mới mà còn là cơ hội gặp gỡ những người cùng chung niềm đam mê, giao lưu và học hỏi kinh nghiệm biểu diễn”, anh An chia sẻ.

Người nhà các thí sinh dự vòng sơ khảo theo dõi phần thi tại hội trường Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng (số 10 Trần Hưng Đạo, phường Xuân Hương - Đà Lạt) ngày 15/11

Còn đối với anh K’Nhượng, đến từ xã Di Linh, tham gia một cuộc thi âm nhạc có quy mô lớn, sự mới mẻ của sân chơi mang đến cho anh nhiều cảm xúc, từ háo hức đến kỳ vọng về những cơ hội phía trước.

Đây là lần đầu tiên tôi tham gia một cuộc thi lớn nên cảm thấy khá thú vị. Tôi muốn thử sức, học hỏi và phát triển bản thân. Biết đâu từ sân chơi này, tôi có thể hướng đến con đường ca hát chuyên nghiệp, phát triển khả năng nghệ thuật của bản thân Thí sinh K’Nhượng

Thí sinh K’Nhượng

Sân chơi chuyên nghiệp, kỳ vọng chắp cánh tài năng

Để liên hoan diễn ra chu đáo, Ban Tổ chức đã chuẩn bị kỹ lưỡng từ khâu tiếp đón, kiểm tra thông tin thí sinh, số báo danh, ca khúc dự thi đến hệ thống âm thanh, ánh sáng và đội ngũ nhạc công.

Các bộ phận thư ký, hậu đài, kỹ thuật phối hợp điều phối thứ tự biểu diễn, hỗ trợ thí sinh trong suốt quá trình dự thi. Không gian hội trường, sân khấu được bố trí trang trọng, tạo điều kiện để các thí sinh tự tin thể hiện khả năng.

Quang cảnh buổi khai mạc vòng sơ khảo liên hoan Tiếng hát Truyền hình Lâm Đồng lần thứ I năm 2026 tại khu vực Đà Lạt ngày 15/11

Điểm đáng chú ý là tại vòng sơ khảo, mỗi thí sinh trình bày một ca khúc tự chọn với sự hỗ trợ trực tiếp của nhạc công và nhạc cụ do Ban Tổ chức bố trí như organ hoặc guitar, không sử dụng nhạc beat hay nhạc cụ riêng.

Hình thức này đòi hỏi thí sinh phải chủ động về giọng hát, nhịp điệu, khả năng phối hợp với nhạc công và làm chủ phần trình diễn. Ban Giám khảo đánh giá các tiết mục trên cơ sở chuyên môn, bảo đảm tính nghiêm túc, khách quan trong tuyển chọn.

Thí sinh Nguyễn Thị Thu Thảo, đến từ phường B'Lao, tự tin thể hiện ca khúc “Cô gái vót chông” tại vòng sơ khảo, mang đến sân khấu sắc màu âm nhạc đậm chất truyền thống

Ông Nguyễn Phi Long, Phó Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức liên hoan đánh giá cao sự chuẩn bị của các thí sinh tại vòng sơ khảo.

Theo ông, nhiều thí sinh có sự đầu tư nghiêm túc cho phần dự thi, từ lựa chọn ca khúc đến tập luyện và phong cách thể hiện. Điều này cho thấy sức hút của liên hoan cũng như tinh thần nhiệt tình, trách nhiệm của những người tham gia.

Thí sinh Thào Thị Mai Lan đến từ xã Bảo Lâm 1 với bài hát "Người con gái Sông La"

Ông Nguyễn Phi Long cũng kỳ vọng liên hoan sẽ trở thành sân chơi văn hóa, nghệ thuật bổ ích, tạo điều kiện để những người yêu ca hát được giao lưu, thể hiện năng khiếu; qua đó, phát hiện, bồi dưỡng các giọng ca có triển vọng, góp phần làm phong phú đời sống văn hóa, nghệ thuật của tỉnh.

Thí sinh Lơ Mu Ha Thiêm với phần thể hiện bài hát "Trưa vắng"

Liên hoan do Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức, nằm trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026.

Thí sinh Võ Văn Vũ đến từ TP Hồ Chí Minh tự tin thể hiện ca khúc “Gió và tình yêu thổi trên đất nước tôi” tại vòng sơ khảo Liên hoan Tiếng hát Truyền hình Lâm Đồng lần thứ I, khu vực Đà Lạt

Không chỉ tạo sân chơi cho những người yêu ca hát, cuộc thi còn hướng đến tìm kiếm, phát hiện và bồi dưỡng những giọng ca triển vọng, mở ra cơ hội kết nối với môi trường nghệ thuật chuyên nghiệp.

Thí sinh Lê Thị Oanh thể hiện phần thi với ca khúc "Hồ trên núi"

Lần đầu tiên tổ chức, liên hoan thu hút 168 thí sinh đăng ký tham gia đến từ các địa phương trong và ngoài tỉnh. Sau vòng sơ khảo tại 2 cơ sở Phú Thủy và Đà Lạt, Ban Tổ chức sẽ lựa chọn những gương mặt có phần thể hiện nổi bật bước tiếp vào vòng bán kết, dự kiến diễn ra vào đầu tháng 12/2026.

Các thí sinh và đại biểu chăm chú theo dõi, nhiệt tình cổ vũ, tiếp thêm sự tự tin và động lực cho các giọng ca trên sân khấu.

Với sự chuẩn bị nghiêm túc, cách thức tổ chức bài bản cùng sự hưởng ứng của đông đảo thí sinh, liên hoan được kỳ vọng trở thành sân chơi nghệ thuật có chất lượng, phát hiện thêm những giọng ca triển vọng, góp phần làm phong phú đời sống văn hóa, nghệ thuật và lan tỏa hình ảnh Lâm Đồng năng động, giàu bản sắc.

Vòng sơ khảo không chỉ là dịp tranh tài mà còn là nơi những người yêu ca hát gặp gỡ, sẻ chia đam mê, mở ra cơ hội để các giọng ca triển vọng tiến gần hơn với sân khấu chuyên nghiệp

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á (Nam A Bank) đồng hành cùng liên hoan với chủ đề “LTV - Điểm hẹn tài năng âm nhạc”. Để cập nhật những thông tin nhanh, chính thống từ Ban Tổ chức, xin mời quý bạn đọc theo dõi Fanpage chính thức của Liên hoan Tiếng hát Truyền hình Lâm Đồng lần thứ I năm 2026 tại địa chỉ: https://www.facebook.com/lienhoantienghatlamdong