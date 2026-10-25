Thắp lửa đại hội thể thao, Huế khơi dậy khát vọng vươn xa

Đại hội Thể dục thể thao thành phố Huế lần thứ X năm 2026 diễn ra trong không khí sôi nổi, hào hứng. (Ảnh: L.Hoàng)

Chiều 25/10, tại Nhà thi đấu Quảng trường Văn hóa, Thể thao thành phố Huế (số 1 Hà Huy Tập, phường Vỹ Dạ), lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao thành phố Huế lần thứ X năm 2026 diễn ra trong không khí sôi nổi, hào hứng. Với sự tham gia của gần 5.000 người, ngày hội là dịp hội tụ sức mạnh phong trào thể dục thể thao từ cơ sở, khơi dậy niềm tự hào và khát vọng phát triển của thành phố Huế trong giai đoạn mới.

Phát biểu khai mạc đại hội, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế Trần Hữu Thùy Giang nhấn mạnh những giá trị lịch sử, văn hóa và truyền thống thượng võ của vùng đất Cố đô. Từ tinh hoa võ thuật cổ truyền đến các hội đua ghe sôi động, từ trò chơi dân gian đến những hoạt động thể thao hiện đại, Huế có nền tảng văn hóa đặc sắc để phát triển phong trào thể dục thể thao gắn với bản sắc địa phương.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế Trần Hữu Thùy Giang phát biểu khai mạc Đại hội. (Ảnh: L.Hoàng)

Theo đồng chí Trần Hữu Thùy Giang, đại hội là dịp đánh giá toàn diện phong trào thể dục thể thao, biểu dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu, đồng thời tiếp tục thúc đẩy phong trào rèn luyện thân thể trong nhân dân. Đây cũng là cơ hội phát hiện, tuyển chọn những vận động viên có năng khiếu, bổ sung lực lượng cho thể thao thành tích cao, tạo nền tảng chuẩn bị cho các giải đấu lớn trong thời gian tới.

Không khí ngày hội được thể hiện rõ qua đội hình diễu hành của các đoàn vận động viên đến từ 40 xã, phường, cùng lực lượng vũ trang, Đại học Huế, khối thể thao thành tích cao và đội ngũ trọng tài. Gần 5.000 người tham gia các hoạt động tại lễ khai mạc tạo nên bức tranh sinh động về quy mô và sức lan tỏa của phong trào thể dục thể thao trên toàn thành phố.

Đại hội Thể dục thể thao thành phố Huế là ngày hội biểu dương sức mạnh phong trào, tinh thần đoàn kết và ý chí vươn lên. (Ảnh: L.Hoàng)

Điểm nhấn giàu ý nghĩa của lễ khai mạc là nghi thức rước đuốc từ Bảo tàng Hồ Chí Minh đến địa điểm tổ chức đại hội, với sự tham gia của 10 vận động viên tiêu biểu thuộc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao thành phố. Khi ngọn lửa truyền thống được thắp sáng, tinh thần thể thao được tiếp nối bằng thông điệp về sự bền bỉ, trung thực, cao thượng và ý chí vượt qua giới hạn của bản thân.

Chương trình nghệ thuật, đồng diễn với 1.786 người tham gia, gồm các tiết mục lân sư rồng, võ thuật Karate, Vovinam, đồng diễn áo dài và nhảy flashmob trong trang phục áo dài, tạo nên điểm nhấn kết hợp giữa sức mạnh thể thao và vẻ đẹp văn hóa Huế. Những đội hình võ thuật mạnh mẽ hòa cùng nét duyên dáng của tà áo dài truyền thống khắc họa hình ảnh một thành phố giàu bản sắc, năng động và tràn đầy sức sống.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế Lê Trí Thanh tặng cờ, động viên các đoàn tham dự. (Ảnh: L.Hoàng)

Theo lãnh đạo thành phố Huế, để phong trào phát triển bền vững, cần tiếp tục mở rộng cơ hội tập luyện tại trường học, khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp; quan tâm thanh thiếu niên, người cao tuổi và người dân ở những địa bàn còn khó khăn. Khi rèn luyện thân thể trở thành nhu cầu thường xuyên, thể thao vừa góp phần nâng cao sức khỏe cộng đồng, vừa tạo môi trường phát hiện, bồi dưỡng những nhân tố có năng khiếu.

Các vận động viên xuất sắc của thể thao Huế vinh dự rước đuốc truyền thống từ Bảo tàng Hồ Chí Minh về địa điểm tổ chức Lễ khai mạc. (Ảnh: L.Hoàng)

Cùng với đó, hệ thống thiết chế thể thao cần được khai thác hiệu quả, bảo đảm điều kiện tập luyện, thi đấu và sinh hoạt của các câu lạc bộ. Mỗi công trình, mỗi chương trình đầu tư cần hướng tới lợi ích lâu dài, tạo cơ hội tiếp cận bình đẳng cho người dân, đồng thời nâng cao năng lực tổ chức các giải đấu có chất lượng.

Đối với thể thao thành tích cao, việc phát hiện và tuyển chọn vận động viên từ các kỳ đại hội cơ sở có ý nghĩa thiết thực. Đây là nguồn bổ sung quan trọng cho lực lượng của thành phố, góp phần nâng cao thành tích thi đấu và từng bước khẳng định vị thế thể thao Huế trên bản đồ thể thao quốc gia.

Lễ khai mạc Đại hội đã thu hút gần 5.000 người tham gia tập kết, biểu dương lực lượng tại Nhà thi đấu Quảng trường Văn hóa, Thể thao thành phố Huế. (Ảnh: L.Hoàng)

Cùng với giá trị về sức khỏe và văn hóa, phong trào thể thao còn mở ra dư địa phát triển kinh tế, đặc biệt trong kết nối với du lịch và dịch vụ. Với lợi thế về di sản, cảnh quan sông Hương, đầm phá, biển và miền núi, Huế có nhiều điều kiện để tổ chức các hoạt động thể thao gắn với trải nghiệm thiên nhiên, khám phá văn hóa và quảng bá điểm đến.

Thực tế cho thấy, những giải thể thao được tổ chức chuyên nghiệp có thể thu hút vận động viên, huấn luyện viên, người thân và cổ động viên đến địa phương, kéo theo nhu cầu lưu trú, ăn uống, vận chuyển, tham quan, mua sắm và giải trí. Nếu được chuẩn bị đồng bộ, các sự kiện không chỉ tạo không khí sôi động mà còn mở rộng cơ hội kinh doanh cho doanh nghiệp, cơ sở dịch vụ và cộng đồng dân cư.

Đại hội Thể dục thể thao thành phố là dịp hội tụ, biểu dương phong trào rèn luyện thân thể, đồng thời đánh giá chất lượng hoạt động thể thao tại địa phương. (Ảnh: L.Hoàng)

Từ lợi thế sẵn có, Huế có thể phát triển các sản phẩm chạy bộ, đua xe đạp, thể thao dưới nước và hoạt động vận động ngoài trời, kết hợp tham quan di tích, thưởng thức ẩm thực, tìm hiểu đời sống văn hóa địa phương. Những sự kiện được tổ chức định kỳ, có chất lượng và bản sắc riêng sẽ góp phần tạo thêm lý do để du khách lựa chọn Huế, kéo dài thời gian lưu trú và tăng mức chi tiêu.

Một số hình ảnh tại Lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao thành phố Huế:

Phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên” ngày càng lan tỏa rộng khắp tại Huế. (Ảnh: L.Hoàng)

Tiết mục đồng diễn của các võ sinh Karate tạo không khí sôi nổi, nhiều ấn tượng tại Lễ khai mạc Đại hội. (Ảnh: L.Hoàng)

Nghi thức rước đuốc từ Bảo tàng Hồ Chí Minh đến địa điểm khai mạc là điểm nhấn có ý nghĩa trong khai mạc Đại hội Thể dục thể thao thành phố Huế. (Ảnh: L.Hoàng)

Đại diện vận động viên tiêu biểu thắp đuốc truyền thống tại Lễ khai mạc. (Ảnh: L.Hoàng)

Đây là ngày hội của ý chí, tinh thần thượng võ và khát vọng vươn lên. (Ảnh: L.Hoàng)

Lễ khai mạc Đại hội quy tụ gần 5.000 người đến từ 40 xã, phường, các lực lượng vũ trang, Đại học Huế, vận động viên thể thao thành tích cao và đội ngũ trọng tài. (Ảnh: L.Hoàng)

Lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tham dự lễ khai mạc. (Ảnh: L.Hoàng)

Lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao thành phố Huế lần thứ X năm 2026 gửi gắm thông điệp về một thành phố giàu bản sắc, năng động và tự tin bước vào giai đoạn phát triển mới cùng khát vọng vươn tầm. (Ảnh: L.Hoàng)

Chương trình khai mạc chính thức với màn khai hội bằng tiết mục biểu diễn lân-sư-rồng với nhiều ấn tượng. (Ảnh: L.Hoàng)

Tiếp đến là màn đồng diễn Vovinam của các võ sinh nam. (Ảnh: L.Hoàng)

Phần đồng diễn của các võ sinh Nghĩa Dũng Karate tạo nhiều ấn tượng với đại biểu cùng du khách, khán giả tham dự. (Ảnh: L.Hoàng)

Xen kẽ giữa các tiết mục thể thao là những màn hát múa, biểu diễn nghệ thuật truyền thống đầy sắc màu.(Ảnh: L.Hoàng)

Đồng diễn áo dài "Nét Huế", thể hiện một Huế năng động, hiện đại và giàu bản sắc. (Ảnh: L.Hoàng)