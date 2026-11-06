Thắp lên tinh thần tự học tập ở Công an phường Hòa Khánh

Cán bộ chiến sĩ Công an phường Hòa Khánh nghiên cứu, đọc sách, góp phần nâng cao kiến thức và trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

Không cần một không gian quá rộng lớn hay hình thức bắt mắt, góc đọc sách tại Công an phường Hòa Khánh được hình thành từ một mong muốn giản dị nhưng đầy ý nghĩa: tạo thêm điều kiện để cán bộ, chiến sĩ, đặc biệt là đoàn viên, thanh niên có nơi tìm đọc, nghiên cứu, cập nhật kiến thức pháp luật và những nội dung thiết thực phục vụ công tác, đời sống.

Tại đây, mỗi cuốn sách không chỉ đơn thuần là một tài liệu tham khảo, mà còn là một người thầy thầm lặng, giúp người đọc mở rộng nhận thức, bồi đắp tư duy và trang bị thêm hành trang tri thức cho quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Đối với người chiến sĩ Công an, học tập chưa bao giờ là việc có thể dừng lại sau những năm tháng ngồi trên giảng đường. Thực tiễn công tác luôn đặt ra những yêu cầu mới, những tình huống mới, đòi hỏi mỗi cán bộ, chiến sĩ phải thường xuyên cập nhật kiến thức, nắm vững quy định pháp luật, chủ động nghiên cứu và vận dụng linh hoạt vào từng nhiệm vụ cụ thể.

Bởi hiểu luật để thực hiện đúng, nắm chắc nghiệp vụ để xử lý tốt, am hiểu thực tiễn để gần dân, sát dân hơn…không chỉ là yêu cầu công tác mà còn là trách nhiệm của mỗi người chiến sĩ Công an trước Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Tiếp thêm nguồn động lực cho tinh thần học tập ấy, trong chuyến thăm và làm việc tại đơn vị, Đoàn công tác Cục Công tác chính trị (Bộ Công an) đã trao tặng Công an phường Hòa Khánh 100 cuốn sách để bổ sung vào tủ sách.

Một món quà mang giá trị tinh thần và tri thức sâu sắc. Bởi điều được trao gửi không chỉ là những cuốn sách, mà còn là sự quan tâm, động viên và kỳ vọng đối với tinh thần học tập, nghiên cứu, rèn luyện của cán bộ, chiến sĩ Công an phường Hòa Khánh.

Từ món quà ý nghĩa ấy, mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an phường Hòa Khánh càng có thêm động lực để nuôi dưỡng thói quen đọc sách, hình thành ý thức tự học, tự nghiên cứu; xem việc học tập không phải là nhiệm vụ mang tính phong trào hay nhất thời, mà là nhu cầu tự thân, là việc làm thường xuyên và cần thiết trong suốt quá trình công tác.

Trong công tác Công an, tri thức không chỉ nằm trên những trang giấy mà phải được chuyển hóa thành hành động, thành hiệu quả công việc và chất lượng phục vụ nhân dân.

Một quy định pháp luật được nghiên cứu kỹ lưỡng giúp cán bộ xử lý công việc đúng căn cứ, đúng thẩm quyền. Một kiến thức nghiệp vụ được cập nhật kịp thời giúp chủ động hơn trước những tình huống phát sinh. Một vấn đề được nhìn nhận bằng sự hiểu biết và trách nhiệm sẽ góp phần hạn chế sai sót, củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng Công an ở cơ sở.

Đặc biệt, với đặc thù công tác tại địa bàn cơ sở, nơi mỗi ngày cán bộ, chiến sĩ phải tiếp xúc, giải quyết nhiều vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, việc thường xuyên học tập, nghiên cứu pháp luật càng trở nên quan trọng. Học để hiểu sâu hơn, làm đúng hơn; học để ứng xử chuẩn mực hơn, giải quyết công việc thấu tình, đạt lý hơn; và trên hết, học để mỗi lần tiếp xúc với nhân dân đều thể hiện được tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an.

Chính vì vậy, tinh thần tự học tại Công an phường Hòa Khánh không chỉ hướng đến việc nâng cao trình độ của mỗi cá nhân, mà còn góp phần xây dựng một tập thể đoàn kết, vững vàng về chính trị, tinh thông nghiệp vụ, am hiểu pháp luật, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.