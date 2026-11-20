​Sự kiện có sự tham dự của Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Trần Văn Thiện, Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng (C11); Thiếu tướng Cao Đăng Hưng, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an; Thiếu tướng Nguyễn Việt Hùng, Phó Cục trưởng Cục C11; ông Nguyễn Sinh Nhật Tân, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; ông Trần Văn Bảy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TPHCM; Đại tá Bùi Thanh Trực, Phó Giám đốc Công an TPHCM; cùng nhiều đại biểu, cán bộ và người dân.

Điều đáng chú ý không nằm ở quy mô tổ chức mà là ở câu hỏi được đặt ra một cách nghiêm túc: sau một lỗi lầm, một con người cần những gì để thực sự có thể trở về với cộng đồng? Đây không phải câu hỏi dễ trả lời, bởi phía sau nó là mặc cảm, định kiến, nỗi sợ bị từ chối và những khoảng trống rất khó lấp đầy trong đời sống của người từng vướng vào vòng lao lý.

Chương trình ghi nhận nhiều mô hình hỗ trợ được triển khai tại cơ sở như: "Thắp sáng tương lai cho người tái hòa nhập cộng đồng" tại xã Xuân Sơn; mô hình 5+1 tại phường Vĩnh Tân; "Đồng hành tái hòa nhập - Vững bước tương lai" tại phường Tân Uyên. Những mô hình này không chỉ là tên gọi, mà là cách cộng đồng cùng chính quyền, đoàn thể và lực lượng chức năng bước vào cuộc sống cụ thể của từng người, giúp họ có chỗ dựa để ổn định sinh kế, hàn gắn quan hệ gia đình và từng bước lấy lại niềm tin.

Chương trình "Hành trình niềm tin", "Thắp sáng khát vọng" và "Đi về hướng bình minh" có thể xem là một tiến trình tâm lý - xã hội mà người từng lỗi lầm phải đi qua: từ chỗ niềm tin bị sứt mẻ, đến lúc khát vọng được nhen lên, và cuối cùng là bước đi về phía một cuộc đời lương thiện. Mỗi phần không chỉ là một tiết mục nghệ thuật hay một phóng sự, mà còn là một luận đề về chính sách và về con người.

Thượng tướng Lê Văn Tuyến - Thứ trưởng Bộ Công an, Thủ trưởng Cơ quan quản lý tạm giữ, tạm giam

"Hành trình niềm tin" được đặt ra là: niềm tin bắt đầu từ đâu? Với người chấp hành xong án phạt tù, điều dễ bị tổn thương nhất thường là niềm tin vào chính mình. Họ trở về với mặc cảm, với ánh mắt dè chừng của người xung quanh, với nỗi lo bị từ chối ngay cả khi đã cố gắng thay đổi. Chương trình không né tránh những câu chuyện ấy.

Qua phóng sự và giao lưu, người xem hiểu rằng niềm tin không tự nhiên sinh ra, cũng không thể được ban phát bằng khẩu hiệu. Niềm tin chỉ có thể được dựng lại từ những việc làm rất cụ thể: một lớp học nghề, một khoản vay nhỏ, một buổi phỏng vấn xin việc không bị gạt đi chỉ vì lý lịch. Tha thứ, vì thế cần được chuyển hóa thành cơ chế, chính sách và hành động, chứ không nên dừng ở lòng nhân ái.

"Thắp sáng khát vọng" nâng câu chuyện lên một tầng sâu hơn: khát vọng không thể chỉ sống bằng niềm tin. Người ta chỉ dám mơ khi có một nền tảng tối thiểu để đứng lên. Ở TPHCM, nền tảng ấy đang được định hình qua dạy nghề và tạo việc làm. Thành phố hiện có 15.098 người tái hòa nhập cộng đồng; riêng năm 2026 tiếp nhận mới 2.656 người. Chính sách tín dụng đã hỗ trợ 442 người vay vốn với tổng số tiền hơn 31 tỷ đồng. Đằng sau những con số ấy là những quyết định đầu tư vào sự ổn định lâu dài của xã hội.

Đáng chú ý hơn là cách Thành phố và lực lượng chức năng chuyển từ hỗ trợ tức thời sang tạo sinh kế bền vững. Việc triển khai đào tạo nghề ngay tại cơ sở cai nghiện, kèm cam kết giải quyết việc làm sau đào tạo, là một ví dụ rõ rệt. Khi một người có nghề và có việc làm, khát vọng không còn là từ trừu tượng mà trở thành thu nhập, thành kế hoạch trả nợ, thành tương lai cho con cái. Quan trọng hơn, nó góp phần phá vỡ vòng luẩn quẩn: không việc làm dẫn đến mặc cảm, mặc cảm dẫn đến nguy cơ tái phạm.

Các đồng chí lãnh đạo tham gia tại chương trình Tọa đàm chia sẻ về hành trình hỗ trợ những người tái hòa nhập cộng đồng

"Đi về hướng bình minh" là phần kết nhưng cũng là phần nặng ký nhất về thông điệp. Bình minh ở đây không chỉ là hình ảnh ẩn dụ, mà là đích đến của một quá trình đồng hành, trong đó trách nhiệm không thuộc về riêng ai. Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Văn Bảy đặt vấn đề thẳng thắn rằng: thành công của công tác tái hòa nhập phải được đo bằng những cuộc đời thay đổi, những việc làm được tạo ra, những gia đình ổn định và những nguy cơ tái phạm được ngăn chặn. Cách định nghĩa ấy buộc các cơ quan, doanh nghiệp và cộng đồng phải trả lời một câu hỏi khó: Sau khi chương trình kết thúc, ai sẽ tiếp tục mở cánh cửa việc làm, ai sẽ theo dõi khoản vay, ai sẽ động viên người từng lỗi lầm khi họ vấp ngã thêm một lần nữa?

Thượng tướng Lê Văn Tuyến - Thứ trưởng Bộ Công an biểu dương những mô hình hay, cách làm sáng tạo trong công tác tái hòa nhập cộng đồng; đồng thời yêu cầu tiếp tục nâng cao hiệu quả phối hợp giữa lực lượng Công an với chính quyền, các ngành, đoàn thể và doanh nghiệp nhằm hỗ trợ người chấp hành xong án phạt tù ổn định cuộc sống.

Theo Thứ trưởng, cả nước hiện có hơn 162.000 người chấp hành xong án phạt tù trở về cộng đồng, trong đó hơn 70.000 người có việc làm ổn định. Tuy nhiên, gần 92.000 người vẫn chưa có việc làm hoặc có việc làm thiếu ổn định, thu nhập thấp. Một số hạn chế đáng chú ý là công tác dạy nghề chưa đáp ứng yêu cầu thị trường lao động; hoạt động tư vấn, hướng nghiệp, giới thiệu việc làm còn yếu; một số địa phương vẫn xem đây là trách nhiệm riêng của ngành Công an.

Chương trình này không đặt toàn bộ gánh nặng tái hòa nhập lên vai người từng lỗi lầm, cũng không khoán trắng cho cơ quan Công an. Ba phần của chương trình với sự kết hợp giữa phóng sự, giao lưu và nghệ thuật đã tạo ra một không gian đối thoại đa chiều: tiếng nói của người trong cuộc, của gia đình, của cán bộ quản giáo, của chính quyền cơ sở và của doanh nghiệp. Sự đa dạng ấy cho thấy tái hòa nhập là một hệ sinh thái, không phải một thủ tục hành chính. Nếu thiếu bất kỳ mắt xích nào: gia đình, cộng đồng dân cư, doanh nghiệp hay chính sách chuỗi ấy sẽ đứt và người trở về có thể rơi lại vào khoảng trống.

Thông qua kế hoạch tổ chức chương trình "Đi về hướng bình minh" và hoạt động tư vấn trực tiếp tại khu vực sảnh, chương trình đã giới thiệu việc làm cho 3.200 lượt người, có 335 người ký hợp đồng lao động; 209 người được hỗ trợ vay vốn với tổng số tiền trên 18 tỷ đồng.

Thế nhưng cũng cần nhìn nhận những giới hạn. Dạy nghề ngắn hạn và giới thiệu việc làm là điều kiện cần, nhưng chưa đủ để bảo đảm hòa nhập bền vững. Nếu thị trường lao động không đủ chỗ dung nạp, hoặc nếu người lao động chỉ được đào tạo những nghề phổ thông với thu nhập thấp, khát vọng vẫn có thể bị chững lại sau vài tháng. Định kiến xã hội là rào cản vô hình nhưng rất bền bỉ.

Chương trình có thể tác động đến nhận thức của những người hiện diện, nhưng để thay đổi cách nhìn của hàng xóm, đồng nghiệp và người tuyển dụng là một cuộc vận động dài hơi. Truyền thông vì thế cần liên tục, đúng mực và tôn trọng quyền riêng tư của người được hỗ trợ. Bên cạnh đó, tính bền vững của nguồn lực luôn là ẩn số: khi chương trình kết thúc, dòng vốn chính sách, sự quan tâm của doanh nghiệp và sự đồng hành của cộng đồng có còn giữ được nhịp độ ấy hay không?

Dù vậy, chính từ những giới hạn đó, thông điệp của "Đi về hướng bình minh" càng có giá trị. Chương trình không hứa hẹn phép màu, mà đặt vấn đề một cách có trách nhiệm: một xã hội văn minh được đo bằng cách đối xử với những người từng sai lầm; một thành phố nghĩa tình được xây bằng những cơ hội thứ hai được trao đi một cách thực chất.

Ba phần của chương trình có thể xem là ba mệnh đề của một cam kết: tin để đứng dậy, khát vọng để đi tới, đồng hành để không ai bị bỏ lại phía sau. Khi lòng tin được thắp lên từ những cơ hội cụ thể, bình minh không còn là đích đến xa xôi mà bắt đầu ngay từ bước chân đầu tiên của một người được trao cơ hội làm lại cuộc đời.