Tháp làm mát tại nhà máy điện hạt nhân Nga bị UAV 'đâm trúng'

Nhà máy điện hạt nhân Kursk của Nga. Ảnh: TASS

Theo hãng thông tấn Anadolu, trong tuyên bố trên mạng xã hội X ngày 18/9, cơ quan giám sát hạt nhân của Liên Hợp Quốc cho biết UAV đã đánh trúng cơ sở nằm tại tỉnh Kursk, giáp Ukraine, vào sáng 17/9. Tuy nhiên, IAEA không cho biết bên nào đã thông báo cho cơ quan này về vụ việc.

“Có thông tin cho biết tổ máy đang hoạt động vào thời điểm xảy ra vụ việc nhưng chế độ vận hành không thay đổi và không xảy ra hỏa hoạn”, IAEA cho biết.

Tổng giám đốc IAEA Rafael Grossi nhấn mạnh mọi cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở hạt nhân đều “không thể chấp nhận”, bởi chúng có thể “đe dọa an toàn và an ninh hạt nhân, bất kể xảy ra ở đâu”. Ông Grossi một lần nữa kêu gọi “kiềm chế quân sự ở mức tối đa” nhằm ngăn chặn nguy cơ xảy ra sự cố hạt nhân.

IAEA không cung cấp thông tin chi tiết về nguồn gốc UAV cũng như hoàn cảnh xảy ra vụ việc. Cơ quan này thường xuyên cảnh báo Moscow và Kiev về những nguy cơ đối với an toàn hạt nhân sau khi cuộc xung đột Nga - Ukraine bùng phát từ tháng 2/2022.

Trong một tuyên bố sau đó, tập đoàn hạt nhân nhà nước Nga Rosatom xác nhận một UAV đã phát nổ khi va vào tháp làm mát của tổ máy số 1 tại nhà máy, gây “thiệt hại nhỏ”.

Rosatom cho biết sự cố không ảnh hưởng đến hoạt động của cơ sở và tổ máy số 1 vẫn đang vận hành với 100% công suất. “An toàn trong quá trình vận hành nhà máy được đảm bảo. Mức phóng xạ không thay đổi và vẫn ở trong giới hạn nền tự nhiên".