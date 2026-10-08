Thắp hy vọng an cư cho người dân vùng sạt lở ở Thanh Hoá

Người dân xã Yên Nhân mong sớm hoàn thành khu tái định cư để dựng nhà.

Chờ một mái nhà sau lũ

Những tấm gỗ tận dụng sau trận lũ được ghép lại thành một căn lán nhỏ. Đây là nơi gia đình chị Vi Thị Thắm (32 tuổi, xã Yên Nhân, tỉnh Thanh Hoá) cùng chồng và 3 người con sinh sống suốt hơn 1 năm qua, kể từ ngày ngôi nhà và nhiều tài sản tích góp bị dòng nước cuốn trôi.

Căn lán chỉ đủ chỗ kê vài vật dụng thiết yếu, mỗi khi trời mưa, nỗi lo lại thường trực. Gia đình 5 người thấp thỏm vì không biết nơi ở tạm có thể chống chọi được bao lâu với thời tiết khắc nghiệt ở vùng núi.

“Gia đình tôi 5 người ở tạm trong cái lán nhỏ này đã 1 năm nay, ngày thường thì không sao nhưng ngày mưa là nơm nớp, mất ngủ. Mong khu tái định cư sớm hoàn thiện để chúng tôi có nơi dựng nhà an toàn”, chị Thắm chia sẻ.

Đã 1 năm sau lũ, người dân bị mất nhà ở Yên Nhân vẫn đang phải sống tạm bợ trong các căn nhà dựng tạm.

Cách đó không xa, gia đình anh Hà Văn Trắm, gồm 7 nhân khẩu, cũng đang ngóng chờ ngày được chuyển đến nơi ở mới. Căn nhà cũ đã bị lũ cuốn trôi, cuộc sống của cả gia đình vì thế chưa thể ổn định. Trong khi chờ khu tái định cư hoàn thiện, họ phải tìm chỗ ở tạm. Với những hộ dân từng mất nhà, mỗi mùa mưa lũ đi qua không chỉ là ký ức về mất mát mà còn là nỗi bất an về nơi ăn chốn ở.

Gia đình chị Lương Thị Chung (41 tuổi) cũng chưa thể trở lại cuộc sống bình thường. Sau khi nhà cửa và tài sản bị cuốn trôi, vợ chồng chị phải mượn phần hiên nhà người quen để quây lán ở tạm. “Sau lũ chúng tôi mất nhà cửa, vốn liếng, giờ chỉ mong có nơi để yên tâm dựng cái nhà, dù nợ nần, khó khăn cũng phải cố gắng”, chị Chung nói.

Mong mỏi ấy giờ được đặt vào tiến độ xây dựng các khu tái định cư trên địa bàn. Đây là các khu tái định cư được xây dựng để bố trí đất ở cho những hộ mất nhà sau thiên tai hoặc đang sinh sống tại khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở.

Tăng tốc để người dân sớm dựng nhà

Theo ông Hà Thanh Hắng, Phó Chủ tịch UBND xã Yên Nhân, khu tái định cư Na Sọt có diện tích 2,49ha, tổng mức đầu tư 18 tỷ đồng, bố trí cho 33 hộ dân. Khu Na Quan rộng 4,49ha, tổng vốn đầu tư 20,8 tỷ đồng, dự kiến bố trí cho 36 hộ. Đến nay, hai khu tái định cư đạt khoảng 50% khối lượng.

Ông Hắng cho biết, quá trình triển khai trước đây gặp một số vướng mắc liên quan đến thủ tục và hồ sơ đất đai và gặp thời tiết mưa liên tục khiến việc thi công không ít lần phải tạm dừng.

Một số vị trí có địa chất phức tạp, nhiều đá nên quá trình xử lý nền phải sử dụng khoan, đục, ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ. Đến nay, những vấn đề này cơ bản được tháo gỡ.

Chính quyền địa phương đang thường xuyên đôn đốc nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc, đẩy nhanh các hạng mục.

Những căn nhà dựng tạm khiến người dân nơm nớp khi mùa mưa lũ về.

“Mục tiêu là trong tháng 12 có thể hoàn thành các hạng mục cần thiết để người dân được nhận mặt bằng, bắt đầu xây dựng nhà”, ông Hắng cho biết.

Theo ghi nhận, tại công trường Na Quan và Na Sọt, tiếng máy móc liên tục vang lên. Máy xúc san gạt mặt bằng, công nhân triển khai các hạng mục đường giao thông, điện, nước, tiến độ đang được đẩy nhanh trong từng ngày thời tiết thuận lợi.

Những nền đất mới đang dần hình thành giữa vùng núi từng chịu ảnh hưởng nặng nề của mưa lũ. Để bù lại thời gian gián đoạn, đơn vị thi công tăng cường máy móc, nhân lực, tổ chức tăng ca và tranh thủ thi công ngay khi thời tiết cho phép.

Không chỉ Na Quan và Na Sọt, xã Yên Nhân đang triển khai thêm hai khu tái định cư Băng Lươm và Piêng Mon, dự kiến bố trí cho 81 hộ dân. Các thủ tục chuẩn bị đầu tư, khởi công đã được hoàn thiện.

Hiện các công trường đang tập trung san gạt mặt bằng, bóc lớp đất phong hóa.

Khu tái định cư Băng Lươm, Piêng Mon vừa được triển khai tại Yên Nhân.

Với những gia đình như chị Thắm, anh Trắm hay chị Chung, một nền đất mới không đơn thuần là nơi để dựng lại căn nhà. Đó còn là điểm tựa để họ khép lại những ngày tháng sống tạm bợ sau thiên tai, từng bước ổn định cuộc sống và yên tâm làm ăn.

Sau những mất mát do mưa lũ gây ra, điều người dân mong chờ lúc này là những khu tái định cư sớm hoàn thành, để họ có thể tự tay dựng lại mái nhà của mình, không còn nỗi lo khi mùa mưa lũ về.