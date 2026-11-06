Thắp hoa đăng cầu nguyện hòa bình, quốc thái dân an

Hoạt động diễn ra trong khuôn khổ Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031 và Đại lễ kỷ niệm 45 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam (7-11-1981 – 7-11-2026). Tham dự có chư tôn giáo phẩm thành viên Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự, đông đảo tăng ni, phật tử và người dân.

Lễ thắp nến hoa đăng, cầu nguyện hòa bình và quốc thái dân an

Tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Thọ Lạc, Trưởng Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam chia sẻ, mỗi ngọn nến được thắp lên là một lời tri ân, mỗi đóa hoa đăng tỏa sáng là một tâm nguyện tiếp nối. Đây cũng là dịp thành kính tưởng niệm, tri ân các bậc tôn túc đã cống hiến cho đạo pháp và nhân sinh qua các thời kỳ.

Tăng ni dâng hoa đăng cầu nguyện

Trong nghi thức, các đại biểu, người dân cùng dâng hoa đăng, gửi lời nguyện cầu mong đất nước bình yên, thế giới hòa bình, mọi người được an vui.

>>> Một số hình ảnh tại lễ thắp nến hoa đăng: