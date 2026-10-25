Thắp điện xuyên đêm 'bắt hoa không ngủ' chờ Tết

Khi màn đêm buông xuống, hàng nghìn bóng điện đồng loạt thắp sáng những vườn cúc ở làng hoa Nghĩa Hiệp (xã Vệ Giang, tỉnh Quảng Ngãi). Ánh đèn trải dài trên những luống hoa xanh mướt, tạo nên khung cảnh lung linh giữa vùng trồng hoa ven sông Vệ.

Theo các nhà vườn, việc chong đèn thường bắt đầu sau khi xuống giống khoảng 3-5 ngày, lúc cây con đã bén rễ. Ánh sáng bổ sung giúp cây tiếp tục phát triển thân, lá, hạn chế ra nụ sớm, qua đó chủ động thời điểm nở hoa trong điều kiện thời tiết thất thường.

Năm nay, gia đình ông Nguyễn Văn Đông (45 tuổi) trồng 800 chậu cúc phục vụ thị trường Tết. Để chăm sóc vườn hoa, ông đầu tư khoảng 4 triệu đồng lắp đặt hệ thống 60 bóng điện, có chế độ bật, tắt tự động, giúp điều tiết ánh sáng cho cây phát triển đồng đều. Để giữ cho hoa phát triển, các hộ dân phải chong điện liên tục. Riêng nhà ông Đông, mỗi tháng chi khoảng 1 triệu đồng tiền điện để chong cho hoa.

Theo ông Đông, việc chong đèn bắt đầu từ khoảng tháng 8 âm lịch, dự kiến kéo dài đến giữa tháng 11 âm lịch. Khi cây đạt chiều cao mong muốn, người trồng sẽ ngừng chiếu sáng để hoa chuyển sang giai đoạn hình thành nụ, kịp bung nở vào dịp Tết.

Để những chậu cúc phát triển đồng đều, người dân ở đây duy trì hệ thống chiếu sáng từ 18 giờ đến 5 giờ sáng hôm sau, đóng ngắt bằng rơ-le tự động. Khi cây đạt chiều cao khoảng 70-80cm, nhà vườn sẽ ngừng chong đèn để kích thích hình thành nụ.

Khoảng đầu tháng 12 âm lịch, các nhà vườn bắt đầu bước vào công đoạn lặt nụ. Đây cũng là thời điểm thương lái tìm đến xem hoa, đặt cọc. Vì vậy, việc tính toán thời gian chong đèn, điều tiết sinh trưởng được người trồng đặc biệt chú trọng để hoa nở đúng dịp Tết

.Không chỉ chong đèn xuyên đêm, người trồng hoa còn phải thường xuyên tưới nước, bón phân, tỉa tán, theo dõi sâu bệnh. Mỗi chậu cúc đạt chất lượng là thành quả của nhiều tháng chăm sóc, cũng là nguồn thu nhập được người dân trông đợi nhất trong năm.

Xã Vệ Giang được xem là thủ phủ hoa cúc Tết của khu vực miền Trung. Vùng trồng hoa chủ yếu nằm dọc sông Vệ, mỗi dịp Tết cung cấp ra thị trường trong và ngoài tỉnh hàng trăm nghìn chậu hoa. Tháng 1/2023, nhãn hiệu "Hoa Nghĩa Hiệp" đã được Cục Sở hữu trí tuệ công nhận cho bộ hoa gồm hoa hồng, hoa cúc và hoa dạ yến thảo.

Lãnh đạo xã Vệ Giang cho biết, mọi năm bà con trồng đến hàng trăm ngàn chậu hoa cúc, nay duy trì khoảng 30ha hoa cúc phục vụ thị trường Tết. Vùng trồng hoa cúc tại địa phương đã nổi tiếng khắp nơi, được mệnh danh là thủ phủ hoa cúc lớn ở miền Trung. Ngoài các thương lái truyền thống, bà con còn liên kết với các hợp tác xã hoa ở xã Nghĩa Hiệp cũ để ổn định đầu ra.

Di Linh