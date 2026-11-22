Theo Đội K51, 2 hài cốt liệt sĩ được quy tập gồm: Liệt sĩ Trần Phép (SN 1939) và liệt sĩ Trần Cửa (SN 1919, cùng quê xã Tuy An Đông, tỉnh Đắk Lắk, trước đây là xã An Xuân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên).

Trước đó, hưởng ứng lời kêu gọi cung cấp thông tin trong Chiến dịch “500 ngày đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, ông Trần Công Đệ (SN 1968, trú tại thôn Xuân Thành, xã Tuy An Tây, tỉnh Đắk Lắk) đã đến Ban Chỉ huy Quân sự xã Tuy An Tây trình báo về việc phát hiện manh mối về nơi chôn cất 2 liệt sĩ.

Cán bộ, chiến sĩ Đội K51 miệt mài tìm kiếm những di vật sót lại của liệt sĩ Trần Phép trong đêm (Ảnh: Đội K51).

Theo trình báo của ông Trần Công Đệ, khi còn nhỏ, ông được những người lớn tuổi trong họ hàng kể lại rằng, liệt sĩ Trần Phép là du kích xã bị địch phục kích và hy sinh vào năm 1966, sau đó được nhân dân và đồng đội chôn cất tại Mạch Cây Xanh, vùng 2 thuộc thôn Xuân Thành, xã Tuy An Tây. Còn liệt sĩ Trần Cửa là cán bộ thôn đội. Trong một lần đi công tác đã bị địch phục kích, hy sinh năm 1967 và được người dân chôn cất ngay cạnh phần mộ của liệt sĩ Trần Phép.

Từ thông tin cung cấp của ông Trần Công Đệ, Ban Chỉ huy Quân sự xã Tuy An Tây phối hợp cùng Đội K51 đã nhiều lần tổ chức khảo sát, đối chiếu cùng nhân chứng đã xác định được vị trí chính xác nơi chôn cất 2 liệt sĩ.

Nhiều di vật được tìm thấy trong phần mộ của 2 liệt sĩ (Ảnh Đội K51).

Ngay trong chiều 21/11, các lực lượng đã đến vị trí xác định, tiến hành khai quật. Khi đào ở độ sâu khoảng 1m, tại phần mộ của liệt sĩ Trần Phép, lực lượng khai quật đã tìm thấy một phần xương cốt cùng các di vật. Đến tối cùng ngày, các phần xương cốt và di vật của liệt sĩ Trần Cửa cũng được tìm thấy.

Đối chiếu với thông tin nhân chứng cung cấp cùng với di vật được phát hiện, xác định đây là hài cốt của 2 liệt sĩ nên các lực lượng chức năng đã tổ chức quy tập theo đúng quy định. 2 hài cốt đều đủ điều kiện lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định AND theo quy định.

Những di vật được tìm thấy được cán bộ, chiến sĩ cẩn thận thu giữ (Ảnh: Đội K51).

Trung tá Nguyễn Văn Minh, Phó Đội trưởng Đội K51 cho biết, khi tiến hành khai quật phần mộ liệt sĩ Trần Cửa thì trời đã nhá nhem tối, tất cả anh em lực lượng đã thấm mệt. “Ngay trong đêm, toàn thể anh em đã thắp đèn chiếu sáng tiến hành quy tập với mong muốn đưa các anh sớm trở về với gia đình. Khi phát hiện các di vật đầu tiên cùng xương cốt của liệt sĩ, mọi người đều vỡ òa xúc động không nói nên lời, quên đi mọi mệt mỏi”, Trung tá Nguyễn Văn Minh chia sẻ.

Sau một đêm tiến hành khai quật, 2 liệt sĩ đã được đưa về thờ chờ ngày an táng (Ảnh Đội K51).

Đây là hài cốt liệt sĩ thứ 64 và 65 được Đội K51 tìm kiếm, quy tập trong Chiến dịch “500 ngày đêm thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”. Kết quả này thể hiện sự nỗ lực, tích cực của cán bộ, chiến sĩ Đội K51 cùng với sự vào cuộc mạnh mẽ của cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân trong hành trình tri ân đầy nhân văn đối với những người đã ngã xuống vì Tổ quốc.