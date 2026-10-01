Tháp cổ Bình Thạnh: Hồn cốt di sản văn hóa Óc Eo Nam Bộ

Theo các tài liệu khảo cổ, công trình có niên đại khoảng thế kỷ VIII-IX, gắn với giai đoạn hậu kỳ văn hóa Óc Eo.

Mặt trước, với lối ra vào duy nhất tháp cổ Bình Thạnh. Tháp được xây bằng gạch nung xếp khít, có nền hình vuông, cao khoảng 10 m; cửa chính quay về hướng Đông, các mặt còn lại có cửa giả và nhiều hoa văn trang trí. Ảnh: Thanh Tân - TTXVN

Tháp được xây bằng gạch nung xếp khít, có nền hình vuông, cao khoảng 10 m; cửa chính quay về hướng Đông, các mặt còn lại có cửa giả và nhiều hoa văn trang trí. Ảnh: Thanh Tân - TTXVN

Tháp Bình Thạnh được xếp hạng Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia ngày 23/7/1993; công trình được trùng tu vào năm 1998. Ảnh: Thanh Tân - TTXVN

Những đường nét chạm khắc trên Tháp cổ Bình Thạnh kể câu chuyện về một nền văn hóa xưa. Ảnh: Thanh Tân - TTXVN

Các kiến trúc xung quanh Tháp Cổ Bình Thạnh. Ảnh: Thanh Tân - TTXVN

Cổ vật được lưu giữ tại khuôn viên Tháp Cổ Bình Thạnh. Ảnh: Thanh Tân - TTXVN

Qua khảo sát và khai quật, khu vực từng có ba kiến trúc tháp gạch; hiện chỉ còn một tháp tương đối nguyên vẹn, hai kiến trúc còn lại chủ yếu là phế tích. Ảnh: Thanh Tân - TTXVN