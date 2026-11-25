Cơ quan Phòng vệ Dân sự Saudi Arabia ngày 24/11 cáo buộc lực lượng Houthi đã tấn công một trong những tòa tháp tại khu tài chính ở thủ đô Riyadh. Vụ việc khiến 11 người bị thương, gồm 2 công dân Saudi Arabia và 9 người nước ngoài đang cư trú tại nước này, trong đó có 2 người Ấn Độ, 3 người Nepal và 4 người Ai Cập, Saudi Press Agency đưa tin.

Cơ quan Phòng vệ Dân sự Saudi Arabia cho biết các cơ quan chức năng liên quan đã lập tức triển khai ứng phó, thực hiện đầy đủ các quy trình được phê duyệt đối với những vụ việc tương tự, đồng thời tiến hành các biện pháp cần thiết nhằm bảo vệ tính mạng và tài sản.

Tòa tháp PIF tại thủ đô Riyadh, Saudi Arabia, ngày 24/11. Ảnh: Cơ quan Phòng vệ dân sự Saudi Arabia

Người phát ngôn liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu, ông Turki al-Malki, đã lên án vụ tấn công trên. “Một trong những tòa tháp tại trung tâm tài chính đã trở thành mục tiêu của một cuộc tấn công khủng bố hèn hạ. Các cơ quan chức năng liên quan hiện đang kiểm tra hiện trường vụ tấn công,” ông Turki al-Malki viết trên mạng xã hội X, nhưng không nêu cụ thể tên tòa nhà.

AFP dẫn nguồn tin cho biết, tại thời điểm xảy ra cuộc tấn công, một số người đang có mặt bên trong tòa tháp để sửa chữa những hư hại do vụ tập kích tuần trước gây ra. Nguồn tin cho biết ít nhất 2 trong số 11 người bị thương đang trong tình trạng nguy kịch do bị bỏng nặng.

3 nhân chứng của AFP xác nhận mục tiêu bị tấn công là Tòa tháp Quỹ Đầu tư Công (PIF), vốn là một công trình nổi bật tại Khu Tài chính King Abdullah (KAFD) ở Riyadh. Tòa tháp có chiều cao 385 m, 80 tầng, là nơi đặt trụ sở quỹ tài sản quốc gia, sàn giao dịch chứng khoán Saudi Arabia, cũng như nhiều tập đoàn đa quốc gia như Goldman Sachs.

Tuần trước, giới chức Saudi Arabia cho biết một cuộc tấn công nhằm vào một tòa tháp tại khu tài chính đã làm hư hại nhiều tầng của công trình và hai tòa nhà liền kề, nhưng không gây thương vong. Mặc dù giới chức không xác định cụ thể tòa nhà bị tấn công, song những hình ảnh do cơ quan phòng vệ dân sự công bố cho thấy kính vỡ và các hư hại khác ở mặt tiền tòa tháp PIF.

Lực lượng Houthi đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công tuần trước, nhưng chưa tuyên bố thực hiện cuộc tập kích mới vào ngày 24/11.

Trước đó, vào đầu tháng 11, một tòa tháp thuộc tập đoàn dầu khí quốc doanh Aramco tại KAFD cũng bị tấn công. Sân bay quốc tế King Khalid ở Riyadh cũng hứng chịu các cuộc tập kích trong tháng 10. Một cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào sân bay này đã buộc hoạt động hàng không phải tạm dừng trong 2 tuần, trong khi một vụ tấn công khác khiến 14 người thiệt mạng.

Các cuộc tấn công của Houthi nhằm vào Saudi Arabia diễn ra trong bối cảnh giao tranh tại Yemen ngày càng nghiêm trọng, sau khi thỏa thuận ngừng bắn đạt được vào năm 2022 đã đổ vỡ hồi tháng 7.

Trong những tuần gần đây, lực lượng Houthi tại Yemen đã gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào Saudi Arabia, nhắm đến các cơ sở quân sự, và hạ tầng dầu mỏ. Để đáp trả, liên quân quân sự do Saudi Arabia dẫn đầu, tham chiến nhằm hỗ trợ chính phủ Yemen, đã tiến hành các cuộc không kích vào các mục tiêu của lực lượng Houthi.