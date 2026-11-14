'Tháp Ẩn Ca' đưa di sản vào đối thoại với đời sống đương đại

Các đại biểu cắt băng khai trương tác phẩm Tháp Ẩn Ca. Ảnh: Khánh Huy

Chương trình do UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội chủ trì.

“Tháp Ẩn Ca” là tác phẩm sắp đặt âm thanh (Sound Installation) mang tên The Tower of Hidden Songs tại Tháp nước Hàng Đậu, được thực hiện bởi các nghệ sĩ: Giám tuyển: nhạc sĩ Trần Kim Ngọc; chỉ đạo nghệ thuật / Sắp đặt: nghệ sĩ Patrick Kessler (Thuỵ Sĩ); sáng tác: nghệ sĩ Ludwig Berger; chiếu sáng không gian: Phương Giờ; âm nhạc: Chuchchepati Orchestra.

Tại Tháp nước Hàng Đậu - công trình đã gắn bó với Hà Nội từ cuối thế kỷ XIX, hai nghệ sĩ Patrick Kessler và Ludwig Berger đến từ dàn nhạc Chuchche Pati đã đưa công chúng vào một thế giới có thể lắng nghe những sinh vật nhỏ bé theo một cách vừa quen thuộc, vừa mới mẻ. Công chúng sẽ được trải nghiệm sự kết nối thực hành khoa học với cảm nhận nghệ thuật, cảm nhận mối liên hệ của con người với thế giới tự nhiên.

Các đại biểu chụp ảnh cùng các nghệ sĩ. Ảnh: Khánh Huy

Tại sự kiện, các nghệ sĩ chia sẻ, tác phẩm được lấy cảm hứng từ lĩnh vực nghiên cứu giao tiếp bằng rung động (biotremology). Các nghệ sĩ đã đưa vào “Tháp Ẩn Ca” 59 bản ghi âm khoa học của 13 nhà khoa học tại 10 viện nghiên cứu thuộc 8 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Qua phần sáng tác từ các bản ghi của Ludwig Berger, những tín hiệu ấy trở thành chất liệu cho một bố cục âm thanh đa hướng. Kết hợp hiệu ứng chiếu sáng do nghệ sĩ Nguyễn Đức Phương (Phương Giờ) phụ trách, hệ loa treo trong lòng tháp tạo nên một “cơn mưa âm thanh”, để những rung động mong manh, những mô thức tiết tấu và các cuộc đối thoại tinh vi của côn trùng và nhện dần hiện lên đầy mê hoặc. Các bản ghi trải dài từ những khúc song ca đầy tinh tế cho đến các tín hiệu báo động và tự vệ, mở ra cánh cửa bước vào hệ sinh thái âm học phong phú của thế giới côn trùng.

Bà Bùi Thị Hương Thuỷ, Trưởng phòng Nghệ thuật và Công nghiệp văn hóa (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội) phát biểu tại lễ khai trương. Ảnh: Khánh Huy

Tại lễ khai trương, bà Bùi Thị Hương Thuỷ, Trưởng phòng Nghệ thuật và Công nghiệp văn hóa (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội) nhấn mạnh, việc đánh thức không gian di sản bằng ngôn ngữ nghệ thuật đương đại chính là một cách để chúng ta mở thêm những cánh cửa mới cho di sản: để di sản không chỉ được gìn giữ, mà còn tiếp tục sống, tiếp tục đối thoại và truyền cảm hứng trong đời sống hôm nay.

Đông đảo công chúng Thủ đô tham dự lễ khai trương tác phẩm Tháp Ẩn Ca". Ảnh: Khánh Huy

Ban Tổ chức mở cửa miễn phí cho công chúng thưởng thức tác phẩm "Tháp Ẩn Ca" từ 14 giờ ngày 14-11-2026 đến hết ngày 28 -11-2026. Giờ đón khách hàng ngày: từ 9 giờ -12 giờ; từ 14 giờ-21 giờ. Mỗi lượt kéo dài 15 phút, tối đa 30 khách.