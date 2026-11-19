Cụ thể, theo hợp đồng chuyển nhượng dự án, dự án VietinBank Tower tại Khu đô thị Nam Thăng Long (Ciputra), Hà Nội đã được Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) chuyển giao cho Công ty TNHH Thành phố Mặt Trời, đơn vị thuộc hệ sinh thái Sun Group.

VietinBank Tower tọa lạc tại lô TM1, Khu đô thị Nam Thăng Long, có diện tích 29.916,9 m².

Phối cảnh dự án.

Dự án được khởi công ngày 20/10/2010, gồm hai tòa tháp cao 68 tầng và 48 tầng, kết nối bằng khối đế 7 tầng. Trong đó, tháp cao 68 tầng trước đây được quy hoạch làm trụ sở chính của VietinBank. Tháp còn lại cao 48 tầng dự kiến bố trí khách sạn 5 sao, khu chăm sóc sức khỏe, căn hộ cao cấp cho thuê và các chức năng thương mại khác.

Đại diện Công ty TNHH Thành phố Mặt Trời cho biết, sau khi tiếp nhận phần xây dựng dang dở từ đơn vị cũ, hiện công ty đang rà soát hồ sơ thiết kế và xây dựng phương án cải tạo phù hợp, tuân thủ theo các quy định của pháp luật.

Việc chuyển giao thành công đã mở ra giai đoạn phát triển mới cho dự án, với kỳ vọng tạo thêm một điểm nhấn kiến trúc tại khu vực cửa ngõ phía Tây Bắc Thủ đô.

Trước đó, tại buổi gặp gỡ các nhà phân tích ngày 17/11, ban lãnh đạo VietinBank cũng xác nhận đã hoàn tất giao dịch chuyển nhượng dự án trụ sở chính sau nhiều năm tìm kiếm đối tác.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, ông Nguyễn Trần Mạnh Trung, Tổng Giám đốc VietinBank, từng cho biết ngân hàng và đối tác đã tiến gần đến những bước pháp lý cuối cùng của quá trình chuyển nhượng.

Về giá bán, lãnh đạo VietinBank khẳng định hai bên sẽ xác định giá chuyển nhượng chính thức theo giá thị trường, đồng thời bảo đảm không thấp hơn giá thẩm định và giá trị thực tế ngân hàng đã đầu tư, nhằm bảo vệ tối đa quyền và lợi ích của VietinBank.