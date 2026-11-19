Dự án VietinBank Tower tại Khu đô thị Nam Thăng Long (Ciputra), Hà Nội đã chính thức được chuyển nhượng trong tháng 9/2026. Bên nhận chuyển nhượng là Công ty TNHH Thành phố Mặt Trời, doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Sun Group. Thương vụ được VietinBank xác nhận đã hoàn tất và toàn bộ giá trị tài sản chuyển nhượng đã được hạch toán trong báo cáo tài chính quý III/2026.

Phối cảnh dự án VietinBank Tower.

Theo hợp đồng chuyển nhượng, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank, HOSE: CTG) đã chuyển giao dự án VietinBank Tower cho Công ty TNHH Thành phố Mặt Trời.

Đại diện đơn vị tiếp nhận cho biết, sau khi nhận bàn giao phần công trình còn dang dở, doanh nghiệp đang tiến hành rà soát hồ sơ thiết kế, đồng thời xây dựng phương án cải tạo nhằm bảo đảm phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành.

VietinBank Tower tọa lạc tại lô TM1, Khu đô thị Nam Thăng Long (Ciputra), Hà Nội, trên khu đất có diện tích 29.916,9 m². Dự án được khởi công ngày 20/10/2010, với thiết kế gồm hai tòa tháp cao 68 tầng và 48 tầng, kết nối với nhau thông qua khối đế 7 tầng.

Theo quy hoạch ban đầu, tòa tháp 68 tầng được dự kiến sử dụng làm trụ sở chính của VietinBank. Trong khi đó, tòa tháp 48 tầng được quy hoạch tích hợp khách sạn 5 sao, khu chăm sóc sức khỏe, căn hộ cao cấp cho thuê cùng các chức năng thương mại khác.

Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến 10.267 tỷ đồng, được Đại hội đồng cổ đông VietinBank thông qua chủ trương đầu tư vào năm 2013. Tuy nhiên, quá trình triển khai gặp nhiều khó khăn, trong đó việc ngân hàng chưa thực hiện được kế hoạch tăng vốn điều lệ đã ảnh hưởng đến khả năng bố trí nguồn lực tài chính cho công trình.

Đến cuối năm 2018, VietinBank đưa dự án vào diện cơ cấu lại, trong đó ưu tiên phương án chuyển nhượng toàn bộ công trình và thuê lại tòa tháp 68 tầng để làm trụ sở chính. Tháng 7/2025, ngân hàng tiếp tục triển khai các thủ tục chuyển nhượng, đồng thời thông báo mời các nhà đầu tư quan tâm.

Tại hội nghị cập nhật kết quả kinh doanh quý III/2026, lãnh đạo VietinBank xác nhận thương vụ chuyển nhượng đã hoàn tất. Theo đó, toàn bộ giá trị tài sản chuyển nhượng và lợi nhuận (nếu có) đã được hạch toán vào báo cáo tài chính tại ngày 30/9/2026.

Tuy nhiên, VietinBank không công bố giá trị giao dịch cũng như các khoản thu nhập, chi phí và mức đóng góp cụ thể của thương vụ vào lợi nhuận quý III/2026. Nguyên nhân được ngân hàng đưa ra là các điều khoản thỏa thuận bảo mật với đối tác.